Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.095,00
|0,54
|-10,88
|İş Bankası (C)
|5,33
|0,38
|-21,53
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,11
|-1,58
|-19,43
|İş Girişim
|9,88
|0,51
|-47,86
|İş GMYO
|1,99
|-0,50
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|14,97
|-1,19
|-9,81
|İş Yat. Ort.
|2,95
|-1,67
|-12,28
|İşbir Holding
|6.001,10
|-4,65
|119,21
|Işık Plastik
|30,08
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|-20,18
|İttifak Holding
|1,57
|-2,48
|-29,60
|İz Hayvancılık Tarım
|20,20
|3,75
|12,22
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-1,35
|-33,53
|İzmir Fırça
|5,79
|-0,69
|4,14
|Jantsa Jant Sanayi
|86,95
|-0,74
|109,78
|Kafein Yazılım
|26,08
|3,25
|22,21
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,43
|-1,74
|Kaplamin
|19,87
|-0,40
|-41,21
|Kardemir (A)
|6,84
|-0,44
|14,96
|Kardemir (B)
|6,89
|0,58
|30,74
|Kardemir (D)
|7,50
|-1,83
|29,76
|Karel Elektronik
|31,74
|-0,19
|37,64
|Karsan Otomotiv
|3,71
|-1,07
|14,15
|Karsu Tekstil
|8,51
|0,12
|-0,47
|Kartonsan
|53,90
|-2,36
|-43,07
|Katmerciler Ekipman
|3,54
|-1,67
|14,94
|Kent Gıda
|244,90
|-1,65
|-31,13
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|-2,38
|-31,46
|Kervan Gıda
|15,90
|-0,50
|20,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|-1,43
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,92
|0,52
|-23,51
|Klimasan Klima
|22,26
|0,45
|31,17
|Koç Holding
|18,97
|-1,25
|-7,25
|Konfrut Gıda
|16,18
|0,50
|-4,26
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,20
|-1,61
|183,78
|Konya Çimento
|783,60
|-2,34
|-30,65
|Koray GMYO
|6,19
|-2,98
|39,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,54
|-2,36
|38,52
|Koza Altın
|124,40
|0,97
|28,65
|Koza Madencilik
|15,68
|-0,13
|1,23
|Körfez GMYO
|5,32
|-2,39
|-8,28
|Kristal Kola
|2,05
|-0,49
|-47,70
|Kron Telekomünikasyon
|54,80
|-0,36
|48,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|286,00
|-2,72
|81,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,88
|0,00
|Kütahya Porselen
|36,00
|1,75
|-28,64
|Lider Faktoring
|2,87
|-0,35
|-15,84
|Link Bilgisayar
|32,90
|-2,55
|4,13
|Logo Yazılım
|146,40
|-1,68
|17,53
|Lokman Hekim Sağlık
|10,11
|0,10
|41,04
|Lüks Kadife
|50,70
|-2,22
|75,43
|Makina Takım
|3,03
|3,41
|-11,14
|Marka Yatırım Holding
|5,60
|-0,18
|-12,91
|Marmaris Altınyunus
|205,60
|-2,00
|85,06
|Marshall
|277,20
|10,00
|-9,62
|Martı GMYO
|1,03
|-0,96
|-59,66
|Martı Otel
|2,12
|-0,93
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,80
|-0,23
|Mavi Giyim
|56,25
|6,43
|7,76
|Mazhar Zorlu Holding
|47,88
|4,09
|52,10
|Mega Polietilen
|7,91
|3,53
|3,26
|Menderes Tekstil
|2,22
|-0,89
|-28,16
|Mercan Kimya
|10,13
|-0,59
|Merit Turizm
|20,34
|-9,92
|96,34
|Merko Gıda
|5,53
|-1,25
|-36,00
|Metemtur Yatırım
|6,66
|0,15
|-17,63
|Metro Holding
|1,77
|-3,28
|-14,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,37
|-1,66
|-17,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,93
|1,05
|-17,17
|Migros Ticaret
|33,20
|-0,90
|-22,43
|Milpa
|4,29
|3,87
|-6,74
|Mistral GMYO
|4,73
|0,00
|0,42
|MLP Sağlık
|21,54
|-0,46
|8,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|-3,65
|43,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,28
|-2,28
|-38,57
|Mondi Tire Kutsan
|6,61
|0,30
|-13,03
|Naturel Enerji
|36,94
|-1,76
|4,03
|Naturelgaz
|8,78
|0,34
|Net Holding
|4,79
|-4,77
|39,65
|Netaş Telekom.
|21,54
|-2,53
|-23,29
|Niğbaş Niğde Beton
|11,29
|-2,50
|-78,29
|Nuh Çimento
|44,02
|-2,39
|-8,35
|Nurol GMYO
|11,41
|-3,14
|56,52
|Odaş Elektrik
|2,06
|-2,37
|-47,18
|Orge Enerji Elektrik
|5,80
|-2,68
|25,75
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|1,52
|117,39
|Osmanlı Menkul
|25,60
|-1,46
|-17,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|2,14
|-13,21
|Otokar
|297,50
|-1,72
|-2,23
|Oyak Çimento
|7,22
|-1,50
|-17,77
|Oyak Yat. Ort.
|7,66
|0,39
|10,98
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,42
|-5,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,19
|-2,56
|-11,04
|Özak GMYO
|4,15
|0,00
|-18,63
|Özbal Çelik Boru
|8,20
|4,19
|25,19
|Özderici GMYO
|1,69
|-1,17
|-23,87
|Özerden Plastik
|8,49
|-0,35
|-5,67
|Pamukova Elektrik
|33,68
|9,71
|57,97
|Panora GMYO
|6,14
|-1,44
|0,53
|Papilon Savunma
|15,06
|-0,92
|-33,83
|Park Elek.Madencilik
|5,09
|-0,59
|-5,21
|Parsan
|32,40
|-2,35
|33,33
|Pegasus
|78,80
|-2,29
|5,63
|Peker GMYO
|1,00
|-0,99
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,22
|-0,62
|-36,24
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,00
|0,31
|Pera GMYO
|1,44
|-1,37
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|23,88
|-1,32
|30,29
|Petkim
|5,93
|-0,84
|19,08
|Petrokent Turizm
|2.599,80
|-0,08
|186,83
|Pınar Et ve Un
|19,04
|-0,68
|-12,99
|Pınar Su
|7,44
|-0,67
|0,13
|Pınar Süt
|18,95
|0,37
|-15,96
|Plastikkart
|14,17
|0,50
|-1,94
|Polisan Holding
|2,80
|-1,06
|-27,17
|Politeknik Metal
|297,20
|-1,46
|-26,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,70
|0,43
|-14,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,55
|0,00
|-27,73
|QNB Finansbank
|42,88
|-1,15
|-39,05
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,94
|-0,81
|Ral Yatırım Holding
|3,18
|-2,15
|-28,38
|Ray Sigorta
|9,58
|-1,84
|-37,99
|Reysaş GMYO
|3,81
|0,00
|-30,09
|Reysaş Lojistik
|3,94
|-2,23
|-23,85
|Rhea Girişim
|2,19
|-1,79
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|15,99
|-2,97
|16,63
|Royal Halı
|3,36
|0,30
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|20,08
|0,10
|-33,69
|Sabancı Holding
|9,42
|-0,63
|-14,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,79
|-3,83
|-28,40
|Sanel Mühendislik
|4,05
|-0,49
|18,42
|Sanifoam Sünger
|13,39
|-2,26
|-1,54
|Sanko Pazarlama
|10,02
|0,50
|8,12
|Saray Matbaacılık
|5,54
|1,65
|-36,83
|Sarkuysan
|13,15
|-1,20
|51,19
|Sasa Polyester
|32,60
|-1,57
|117,56
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,74
|-0,93
|225,97
|Sekuro Plastik
|23,82
|4,11
|70,63
|Selçuk Ecza Deposu
|9,06
|0,00
|-32,55
|Selçuk Gıda
|3,78
|-2,83
|-24,10
|Senkron Güvenlik
|30,00
|0,00
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|0,00
|-7,81
|Servet GMYO
|91,30
|0,16
|16,45
|Seyitler Kimya
|15,12
|2,72
|12,30
|Silverline Endüstri
|5,40
|-4,26
|-37,21
|Sinpaş GMYO
|4,01
|1,01
|-4,07
|Smartiks Yazılım
|5,62
|-1,06
|-36,57
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,18
|-2,11
|-8,19
|Söktaş
|4,60
|2,68
|-9,63
|Sönmez Filament
|39,00
|-2,50
|-44,44
|Sönmez Pamuklu
|15,34
|-1,67
|-36,08
|Sumaş Suni Tahta
|56,90
|-1,64
|11,02
|Şeker Fin. Kir.
|6,16
|0,98
|-3,75
|Şekerbank
|1,13
|-0,88
|-25,17
|Şişe Cam
|8,10
|-0,12
|13,14
|Şok Marketler Ticaret
|11,02
|0,73
|-12,68
|T. Halk Bankası
|5,36
|6,14
|-3,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,20
|-0,72
|-28,53
|T.S.K.B.
|1,36
|-1,45
|-22,13
|T.Tuborg
|17,42
|0,00
|-3,60
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|0,00
|123,17
|Tat Gıda
|8,64
|-1,71
|-25,27
|TAV Havalimanları
|27,22
|-1,02
|27,79
|Taze Kuru Gıda
|127,80
|-10,00
|-40,92
|Tek-Art Turizm
|1,79
|0,00
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,05
|-0,66
|-8,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,93
|-1,42
|-19,98
|Temapol Polimer Plastik
|16,10
|3,67
|40,00
|TGS Dış Ticaret
|12,35
|-2,22
|-2,83
|Tofaş Oto. Fab.
|30,64
|-1,79
|-0,88
|Torunlar GMYO
|3,31
|-1,49
|-15,13
|Trabzon Liman
|32,32
|-2,00
|0,62
|Trabzonspor Sportif
|2,74
|2,24
|12,30
|Trend GMYO
|7,08
|1,29
|-43,68
|TSKB GMYO
|3,68
|-0,54
|-36,00
|Tuğçelik
|11,67
|-3,55
|44,43
|Tukaş
|6,99
|-2,78
|-27,86
|Turcas Petrol
|3,70
|-2,37
|-23,71
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,21
|9,90
|Turkcell
|16,60
|0,30
|5,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,36
|3,89
|23,38
|Tüpraş
|102,90
|-1,06
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|14,49
|-0,89
|12,24
|Türk İlaç Serum
|37,46
|-3,75
|Türk Prysmian Kablo
|12,43
|-3,49
|3,05
|Türk Telekom
|7,15
|-1,92
|-14,01
|Türk Traktör
|173,30
|-3,08
|1,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,70
|-1,81
|20,19
|Türkiye Sigorta
|5,17
|0,00
|-16,32
|Ufuk Yatırım
|14,98
|0,88
|11,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,34
|-4,62
|2,36
|Ulusoy Elektrik
|57,85
|-0,60
|12,66
|Ulusoy Un Sanayi
|5,11
|0,20
|0,42
|Umpaş Holding
|1,20
|-1,64
|-54,02
|Uşak Seramik
|2,03
|0,00
|-13,25
|Utopya Turizm
|25,98
|6,91
|-33,04
|Uzertaş Boya
|41,80
|10,00
|-26,15
|Ülker Bisküvi
|21,22
|-1,76
|-4,92
|Ünlü Yatırım Holding
|6,20
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|8,59
|-4,87
|101,64
|Vakıf GMYO
|1,64
|0,61
|-31,63
|Vakıf Yat. Ort.
|5,37
|-0,92
|-27,04
|Vakıflar Bankası
|3,78
|3,00
|-19,75
|Vakko Tekstil
|14,15
|2,91
|125,81
|Vanet Gıda
|5,08
|-1,36
|-34,28
|Verusa Holding
|51,15
|-0,49
|13,41
|Verusaturk Girisim
|25,20
|1,20
|92,66
|Vestel
|29,52
|-1,20
|40,17
|Vestel Beyaz Eşya
|46,88
|-1,14
|17,94
|Viking Kağıt
|5,84
|0,00
|-35,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|0,00
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,12
|-0,12
|-5,72
|Yataş
|13,43
|-2,82
|-7,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|0,25
|-9,55
|Yeni Gimat GMYO
|14,01
|3,39
|20,86
|Yeşil GMYO
|1,13
|0,00
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,34
|2,29
|-27,17
|Yeşil Yatırım Holding
|2,57
|-9,82
|-39,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.289,00
|1,26
|-8,41
|Yonga Mobilya
|22,02
|-6,54
|-26,08
|Yükselen Çelik
|5,16
|-0,19
|-1,37
|Yünsa
|12,80
|-3,32
|-7,86
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|Zorlu Enerji
|1,99
|-0,50
|-28,16
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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