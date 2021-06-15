Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.095,00 0,54 -10,88 İş Bankası (C) 5,33 0,38 -21,53 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,11 -1,58 -19,43 İş Girişim 9,88 0,51 -47,86 İş GMYO 1,99 -0,50 -21,65 İş Y. Men. Değ. 14,97 -1,19 -9,81 İş Yat. Ort. 2,95 -1,67 -12,28 İşbir Holding 6.001,10 -4,65 119,21 Işık Plastik 30,08 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 0,00 -20,18 İttifak Holding 1,57 -2,48 -29,60 İz Hayvancılık Tarım 20,20 3,75 12,22 İzmir Demir Çelik 2,20 -1,35 -33,53 İzmir Fırça 5,79 -0,69 4,14 Jantsa Jant Sanayi 86,95 -0,74 109,78 Kafein Yazılım 26,08 3,25 22,21 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,43 -1,74 Kaplamin 19,87 -0,40 -41,21 Kardemir (A) 6,84 -0,44 14,96 Kardemir (B) 6,89 0,58 30,74 Kardemir (D) 7,50 -1,83 29,76 Karel Elektronik 31,74 -0,19 37,64 Karsan Otomotiv 3,71 -1,07 14,15 Karsu Tekstil 8,51 0,12 -0,47 Kartonsan 53,90 -2,36 -43,07 Katmerciler Ekipman 3,54 -1,67 14,94 Kent Gıda 244,90 -1,65 -31,13 Kerevitaş Gıda 4,51 -2,38 -31,46 Kervan Gıda 15,90 -0,50 20,27 Kervansaray Yat. Holding 0,69 -1,43 -45,24 Kiler GMYO 1,92 0,52 -23,51 Klimasan Klima 22,26 0,45 31,17 Koç Holding 18,97 -1,25 -7,25 Konfrut Gıda 16,18 0,50 -4,26 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,20 -1,61 183,78 Konya Çimento 783,60 -2,34 -30,65 Koray GMYO 6,19 -2,98 39,10 Kordsa Teknik Tekstil 21,54 -2,36 38,52 Koza Altın 124,40 0,97 28,65 Koza Madencilik 15,68 -0,13 1,23 Körfez GMYO 5,32 -2,39 -8,28 Kristal Kola 2,05 -0,49 -47,70 Kron Telekomünikasyon 54,80 -0,36 48,75 Kuştur Kuşadası Turizm 286,00 -2,72 81,82 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,88 0,00 Kütahya Porselen 36,00 1,75 -28,64 Lider Faktoring 2,87 -0,35 -15,84 Link Bilgisayar 32,90 -2,55 4,13 Logo Yazılım 146,40 -1,68 17,53 Lokman Hekim Sağlık 10,11 0,10 41,04 Lüks Kadife 50,70 -2,22 75,43 Makina Takım 3,03 3,41 -11,14 Marka Yatırım Holding 5,60 -0,18 -12,91 Marmaris Altınyunus 205,60 -2,00 85,06 Marshall 277,20 10,00 -9,62 Martı GMYO 1,03 -0,96 -59,66 Martı Otel 2,12 -0,93 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 34,80 -0,23 Mavi Giyim 56,25 6,43 7,76 Mazhar Zorlu Holding 47,88 4,09 52,10 Mega Polietilen 7,91 3,53 3,26 Menderes Tekstil 2,22 -0,89 -28,16 Mercan Kimya 10,13 -0,59 Merit Turizm 20,34 -9,92 96,34 Merko Gıda 5,53 -1,25 -36,00 Metemtur Yatırım 6,66 0,15 -17,63 Metro Holding 1,77 -3,28 -14,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,37 -1,66 -17,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,93 1,05 -17,17 Migros Ticaret 33,20 -0,90 -22,43 Milpa 4,29 3,87 -6,74 Mistral GMYO 4,73 0,00 0,42 MLP Sağlık 21,54 -0,46 8,40 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 -3,65 43,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,28 -2,28 -38,57 Mondi Tire Kutsan 6,61 0,30 -13,03 Naturel Enerji 36,94 -1,76 4,03 Naturelgaz 8,78 0,34 Net Holding 4,79 -4,77 39,65 Netaş Telekom. 21,54 -2,53 -23,29 Niğbaş Niğde Beton 11,29 -2,50 -78,29 Nuh Çimento 44,02 -2,39 -8,35 Nurol GMYO 11,41 -3,14 56,52 Odaş Elektrik 2,06 -2,37 -47,18 Orge Enerji Elektrik 5,80 -2,68 25,75 Orma Orman Mahsulleri 32,00 1,52 117,39 Osmanlı Menkul 25,60 -1,46 -17,26 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 2,14 -13,21 Otokar 297,50 -1,72 -2,23 Oyak Çimento 7,22 -1,50 -17,77 Oyak Yat. Ort. 7,66 0,39 10,98 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,42 -5,49 Oylum Sınai Yatırımlar 4,19 -2,56 -11,04 Özak GMYO 4,15 0,00 -18,63 Özbal Çelik Boru 8,20 4,19 25,19 Özderici GMYO 1,69 -1,17 -23,87 Özerden Plastik 8,49 -0,35 -5,67 Pamukova Elektrik 33,68 9,71 57,97 Panora GMYO 6,14 -1,44 0,53 Papilon Savunma 15,06 -0,92 -33,83 Park Elek.Madencilik 5,09 -0,59 -5,21 Parsan 32,40 -2,35 33,33 Pegasus 78,80 -2,29 5,63 Peker GMYO 1,00 -0,99 -55,79 Penguen Gıda 3,22 -0,62 -36,24 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,00 0,31 Pera GMYO 1,44 -1,37 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 23,88 -1,32 30,29 Petkim 5,93 -0,84 19,08 Petrokent Turizm 2.599,80 -0,08 186,83 Pınar Et ve Un 19,04 -0,68 -12,99 Pınar Su 7,44 -0,67 0,13 Pınar Süt 18,95 0,37 -15,96 Plastikkart 14,17 0,50 -1,94 Polisan Holding 2,80 -1,06 -27,17 Politeknik Metal 297,20 -1,46 -26,75 Prizma Press Matbaacılık 4,70 0,43 -14,23 QNB Finans Fin. Kir. 90,55 0,00 -27,73 QNB Finansbank 42,88 -1,15 -39,05 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,94 -0,81 Ral Yatırım Holding 3,18 -2,15 -28,38 Ray Sigorta 9,58 -1,84 -37,99 Reysaş GMYO 3,81 0,00 -30,09 Reysaş Lojistik 3,94 -2,23 -23,85 Rhea Girişim 2,19 -1,79 -41,13 Rodrigo Tekstil 15,99 -2,97 16,63 Royal Halı 3,36 0,30 -2,33 RTA Laboratuvarları 20,08 0,10 -33,69 Sabancı Holding 9,42 -0,63 -14,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,79 -3,83 -28,40 Sanel Mühendislik 4,05 -0,49 18,42 Sanifoam Sünger 13,39 -2,26 -1,54 Sanko Pazarlama 10,02 0,50 8,12 Saray Matbaacılık 5,54 1,65 -36,83 Sarkuysan 13,15 -1,20 51,19 Sasa Polyester 32,60 -1,57 117,56 Say Yenilenebilir Enerji 27,74 -0,93 225,97 Sekuro Plastik 23,82 4,11 70,63 Selçuk Ecza Deposu 9,06 0,00 -32,55 Selçuk Gıda 3,78 -2,83 -24,10 Senkron Güvenlik 30,00 0,00 14,24 Serve Film Prodüksiyon 14,75 0,00 -7,81 Servet GMYO 91,30 0,16 16,45 Seyitler Kimya 15,12 2,72 12,30 Silverline Endüstri 5,40 -4,26 -37,21 Sinpaş GMYO 4,01 1,01 -4,07 Smartiks Yazılım 5,62 -1,06 -36,57 Sodaş Sodyum Sanayii 24,18 -2,11 -8,19 Söktaş 4,60 2,68 -9,63 Sönmez Filament 39,00 -2,50 -44,44 Sönmez Pamuklu 15,34 -1,67 -36,08 Sumaş Suni Tahta 56,90 -1,64 11,02 Şeker Fin. Kir. 6,16 0,98 -3,75 Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17 Şişe Cam 8,10 -0,12 13,14 Şok Marketler Ticaret 11,02 0,73 -12,68 T. Halk Bankası 5,36 6,14 -3,60 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,20 -0,72 -28,53 T.S.K.B. 1,36 -1,45 -22,13 T.Tuborg 17,42 0,00 -3,60 Taç Tarım Ürünleri 23,50 0,00 123,17 Tat Gıda 8,64 -1,71 -25,27 TAV Havalimanları 27,22 -1,02 27,79 Taze Kuru Gıda 127,80 -10,00 -40,92 Tek-Art Turizm 1,79 0,00 -11,39 Tekfen Holding 15,05 -0,66 -8,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,93 -1,42 -19,98 Temapol Polimer Plastik 16,10 3,67 40,00 TGS Dış Ticaret 12,35 -2,22 -2,83 Tofaş Oto. Fab. 30,64 -1,79 -0,88 Torunlar GMYO 3,31 -1,49 -15,13 Trabzon Liman 32,32 -2,00 0,62 Trabzonspor Sportif 2,74 2,24 12,30 Trend GMYO 7,08 1,29 -43,68 TSKB GMYO 3,68 -0,54 -36,00 Tuğçelik 11,67 -3,55 44,43 Tukaş 6,99 -2,78 -27,86 Turcas Petrol 3,70 -2,37 -23,71 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,21 9,90 Turkcell 16,60 0,30 5,78 Tümosan Motor ve Traktör 17,36 3,89 23,38 Tüpraş 102,90 -1,06 -4,72 Türk Hava Yolları 14,49 -0,89 12,24 Türk İlaç Serum 37,46 -3,75 Türk Prysmian Kablo 12,43 -3,49 3,05 Türk Telekom 7,15 -1,92 -14,01 Türk Traktör 173,30 -3,08 1,72 Türker Proje Gayrimenkul 135,70 -1,81 20,19 Türkiye Sigorta 5,17 0,00 -16,32 Ufuk Yatırım 14,98 0,88 11,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,34 -4,62 2,36 Ulusoy Elektrik 57,85 -0,60 12,66 Ulusoy Un Sanayi 5,11 0,20 0,42 Umpaş Holding 1,20 -1,64 -54,02 Uşak Seramik 2,03 0,00 -13,25 Utopya Turizm 25,98 6,91 -33,04 Uzertaş Boya 41,80 10,00 -26,15 Ülker Bisküvi 21,22 -1,76 -4,92 Ünlü Yatırım Holding 6,20 0,00 Vakıf Fin. Kir. 8,59 -4,87 101,64 Vakıf GMYO 1,64 0,61 -31,63 Vakıf Yat. Ort. 5,37 -0,92 -27,04 Vakıflar Bankası 3,78 3,00 -19,75 Vakko Tekstil 14,15 2,91 125,81 Vanet Gıda 5,08 -1,36 -34,28 Verusa Holding 51,15 -0,49 13,41 Verusaturk Girisim 25,20 1,20 92,66 Vestel 29,52 -1,20 40,17 Vestel Beyaz Eşya 46,88 -1,14 17,94 Viking Kağıt 5,84 0,00 -35,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 0,00 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,12 -0,12 -5,72 Yataş 13,43 -2,82 -7,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,98 0,25 -9,55 Yeni Gimat GMYO 14,01 3,39 20,86 Yeşil GMYO 1,13 0,00 -18,12 Yeşil Yapı 1,34 2,29 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 2,57 -9,82 -39,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.289,00 1,26 -8,41 Yonga Mobilya 22,02 -6,54 -26,08 Yükselen Çelik 5,16 -0,19 -1,37 Yünsa 12,80 -3,32 -7,86 Ziraat Gayrimenkul 1,63 0,62 Zorlu Enerji 1,99 -0,50 -28,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu