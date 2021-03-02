Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

02.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)227.690,0010,0011,99İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)227.690,0010,0011,99
İş Bankası (B)46.693,009,8515,29
İş Bankası (C)5,79-1,53-17,29
İş Bankası (Kur.)458.000,009,8320,53
İş Fin.Kir.3,87-0,770,26
İş Girişim24,701,6530,34
İş GMYO2,31-1,28-9,06
İş Y. Men. Değ.21,08-2,2319,37
İş Yat. Ort.3,780,537,39
İşbir Holding6.050,0010,00120,80
Işık Plastik Sanayi36,72-0,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,69-1,1748,25
İttifak Holding2,905,4530,04
İz Hayvancılık Tarım23,26-1,7729,22
İzmir Demir Çelik3,17-2,76-4,22
İzmir Fırça6,62-1,4919,06
Jantsa Jant Sanayi516,00-5,0655,56
Kafein Yazılım29,80-2,3639,38
Kaplamin25,46-4,36-24,67
Kardemir (A)5,552,21-6,72
Kardemir (B)5,582,765,88
Kardemir (D)6,83-1,0118,17
Karel Elektronik29,641,3028,53
Karsan Otomotiv4,705,8644,62
Karsu Tekstil14,062,0364,44
Kartonsan74,75-3,86-21,77
Katmerciler Ekipman4,814,1156,17
Kent Gıda358,909,990,93
Kerevitaş Gıda5,751,77-12,61
Kervan Gıda15,37-0,7716,26
Kervansaray Yat. Holding0,92-7,07-26,98
Kiler GMYO2,52-1,560,40
Klimasan Klima24,00-4,0041,43
Koç Holding22,98-0,178,81
Konfrut Gıda18,52-1,079,59
Kontrolmatik Teknoloji Enerji89,909,97279,65
Konya Çimento1.214,00-5,197,43
Kordsa Teknik Tekstil26,223,8068,62
Koza Altın130,60-4,1835,06
Koza Madencilik16,76-5,638,20
Körfez GMYO8,201,2341,38
Kristal Kola3,40-2,58-13,27
Kron Telekomünikasyon56,00-3,4552,01
Kuştur Kuşadası Turizm352,20-9,99123,90
Kuyumcukent Gayrimenkul2,20-1,35-4,35
Kütahya Porselen52,400,103,87
Lider Faktoring4,24-0,2424,34
Link Bilgisayar59,009,9785,10
Logo Yazılım138,00-1,439,96
Lokman Hekim Sağlık17,30-1,4860,90
Lüks Kadife45,54-2,2357,58
Makina Takım4,55-1,0933,43
Marka Yatırım Holding6,01-0,99-6,53
Marmaris Altınyunus280,709,99152,66
Marshall312,00-3,111,73
Martı GMYO2,82-3,752,55
Martı Otel2,821,4432,39
Mavi Giyim53,350,382,20
Mazhar Zorlu Holding48,028,4052,54
Mega Polietilen8,551,7911,62
Menderes Tekstil3,624,0217,15
Merit Turizm324,50-9,99287,69
Merko Gıda7,08-1,53-18,06
Metemtur Otelcilik33,345,9150,86
Metro Holding2,38-1,2414,42
Metro Petrol ve Tesisleri3,141,958,65
Metro Yatırım Ortaklığı2,310,87-0,86
Migros Ticaret39,68-2,02-7,29
Milpa5,12-0,7811,30
Mistral GMYO4,93-0,204,67
MLP Sağlık24,32-2,1722,40
MMC San. ve Tic. Yat.6,850,2948,91
Mondi Tire Kutsan7,55-1,95-0,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret43,66-0,5522,50
Net Holding4,901,2442,86
Netaş Telekom.31,341,1011,61
Niğbaş Niğde Beton25,50-3,04-50,96
Nuh Çimento65,400,1532,82
Nurol GMYO13,951,8291,36
Odaş Elektrik3,88-1,02-0,51
Olmuksan-IP8,462,55-28,61
Orge Enerji Elektrik10,701,3344,99
Orma Orman Mahsulleri20,00-5,2135,87
Osmanlı Menkul40,50-0,4930,90
Ostim Endüstriyel Yat2,57-5,51-37,01
Otokar380,00-3,2319,35
Oyak Çimento7,82-0,89-10,93
Oyak Yat. Ort.9,04-0,6630,07
Oylum Sınai Yatırımlar4,65-1,06-1,27
Özak GMYO5,28-0,753,53
Özbal Çelik Boru7,82-3,5819,39
Özderici GMYO2,210,91-0,45
Özerden Plastik12,101,1734,44
Pamukova Elektrik26,50-7,7324,30
Panora GMYO6,34-0,312,42
Papilon Savunma21,80-1,71-4,22
Park Elek.Madencilik5,69-0,875,96
Parsan33,36-2,5737,28
Pegasus92,104,0723,46
Peker GMYO2,230,45-14,56
Penguen Gıda4,75-1,04-5,94
Pera GMYO2,14-1,8322,17
Pergamon Dış Ticaret30,38-1,8759,18
Petkim5,542,9711,24
Petrokent Turizm1.800,004,7298,59
Pınar Et ve Un24,141,773,69
Pınar Su8,10-1,469,02
Pınar Süt23,20-1,440,52
Plastikkart16,29-1,2112,73
Polisan Holding3,79-3,56-1,81
Politeknik Metal357,70-2,80-12,33
Prizma Press Matbaacılık5,190,00-5,29
QNB Finans Fin. Kir.129,60-2,563,43
QNB Finansbank62,95-0,08-10,52
Ral Yatırım Holding4,18-0,71-5,86
Ray Sigorta14,900,27-3,56
Reysaş GMYO5,27-0,94-3,30
Reysaş Lojistik8,082,80-12,55
Rhea Girişim3,17-3,94-14,78
Rodrigo Tekstil20,00-3,1945,88
Royal Halı3,802,7010,47
RTA Laboratuvarları21,863,70-27,81
Sabancı Holding10,67-0,65-6,89
Safkar Ege Soğutmacılık11,31-2,253,95
Sanel Mühendislik4,56-2,7733,33
Sanifoam Sünger18,92-1,9739,12
Sanko Pazarlama8,85-1,34-5,75
Saray Matbaacılık5,98-5,08-31,81
Sarkuysan11,08-3,1525,34
Sasa Polyester38,70-3,9791,39
Say Yenilenebilir Enerji18,15-4,72113,28
Sekuro Plastik39,50-9,98182,95
Selçuk Ecza Deposu11,51-2,37-15,68
Selçuk Gıda4,661,30-6,43
Senkron Güvenlik24,70-8,52-5,94
Serve Film Prodüksiyon18,050,0012,81
Servet GMYO113,50-1,3044,77
Seyitler Kimya38,28-7,5452,57
Silverline Endüstri6,64-1,48-22,79
Sinpaş GMYO4,56-1,519,09
Smartiks Yazılım8,222,88-7,22
Sodaş Sodyum Sanayii41,240,0054,61
Sok Marketler Ticaret11,701,47-7,29
Söktaş5,38-0,195,70
Sönmez Filament88,401,1425,93
Sönmez Pamuklu23,44-0,76-2,33
Sumaş Suni Tahta73,001,3942,44
Şeker Fin. Kir.12,9810,00102,81
Şekerbank1,38-1,43-8,61
Şişe Cam7,731,845,75
T. Halk Bankası5,41-0,55-2,70
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası30,08-2,97-3,16
T.S.K.B.1,72-0,58-3,37
T.Tuborg22,201,2822,86
Taç Tarım Ürünleri26,40-2,22150,71
Tat Gıda10,872,55-8,35
TAV Havalimanları26,741,2925,54
Taze Kuru Gıda291,00-3,0034,54
Tek-Art Turizm2,180,937,92
Tekfen Holding17,013,723,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret16,243,3127,07
Temapol Polimer Plastik21,22-3,1184,52
TGS Dış Ticaret20,40-4,4960,50
Tofaş Oto. Fab.38,384,2913,15
Torunlar GMYO3,590,00-7,95
Trabzon Liman33,42-4,464,05
Trabzonspor Sportif2,390,00-2,05
Trend GMYO8,06-2,89-35,88
TSKB GMYO5,69-1,39-1,04
Tuğçelik7,75-0,13-4,08
Tukaş8,80-2,11-9,18
Turcas Petrol5,18-1,156,80
Turkcell16,10-0,120,00
Tümosan Motor ve Traktör18,40-3,2130,77
Tüpraş107,601,70-0,37
Türk Hava Yolları14,817,3214,72
Türk Prysmian Kablo13,08-0,618,10
Türk Telekom7,88-1,01-7,73
Türk Traktör219,40-2,6620,09
Türker Proje Gayrimenkul164,00-0,6145,26
Türkiye Sigorta7,15-2,058,33
Ufuk Yatırım26,949,96101,04
Ulaşlar Turizm Yat.4,17-1,18-1,65
Ulusoy Elektrik61,30-0,3319,38
Ulusoy Un Sanayi18,04-0,8856,87
Umpaş Holding1,26-10,00-51,72
Uşak Seramik2,492,056,41
Utopya Turizm35,86-2,02-7,58
Uzertaş Boya70,00-2,1023,67
Ülker Bisküvi21,04-0,38-9,08
Vakıf Fin. Kir.19,489,99357,28
Vakıf GMYO3,43-0,87-5,25
Vakıf Yat. Ort.7,65-1,803,94
Vakıflar Bankası4,260,00-9,55
Vakko Tekstil8,45-1,2929,60
Vanet Gıda7,06-1,94-8,67
Verusa Holding61,50-4,2136,36
Verusaturk Girisim30,90-6,65136,24
Vestel28,423,2034,95
Vestel Beyaz Eşya53,20-0,0930,14
Viking Kağıt8,407,28-6,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,132,1737,75
Yapı ve Kredi Bank.2,75-1,43-10,71
Yaprak Süt ve Besi Çift.123,00-2,3869,89
Yataş16,832,4316,47
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,80-1,239,09
Yeni Gimat GMYO15,140,6021,80
Yeşil GMYO1,72-2,8224,64
Yeşil Yapı2,45-5,7733,15
Yeşil Yatırım Holding164,00-1,3872,00
Yibitaş İnşaat Malzeme14.949,90-0,33-4,17
Yonga Mobilya31,461,485,06
Yükselen Çelik4,99-1,96-4,62
Yünsa17,84-3,0421,69
Zorlu Enerji2,720,74-1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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