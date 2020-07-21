Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
21.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|47.489,00
|-2,08
|57,35
|İş Bankası (C)
|5,29
|-0,56
|-17,47
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,11
|-0,72
|8,16
|İş Girişim
|9,00
|-2,07
|136,84
|İş GMYO
|2,13
|-1,84
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|7,14
|0,14
|77,31
|İş Yat. Ort.
|2,66
|-1,12
|65,08
|İşbir Holding
|1.340,00
|-0,74
|211,63
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|-3,03
|54,84
|İttifak Holding
|4,09
|2,76
|9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|5,53
|7,38
|111,35
|İzmir Demir Çelik
|17,66
|-3,50
|115,63
|İzmir Fırça
|2,83
|-2,08
|57,22
|Jantsa Jant Sanayi
|95,10
|-3,79
|78,80
|Kafein Yazılım
|18,85
|-1,15
|69,73
|Kapital Yat. Holding
|4,38
|9,77
|80,99
|Kaplamin
|10,05
|3,18
|81,08
|Kardemir (A)
|4,29
|1,42
|61,89
|Kardemir (B)
|3,41
|0,00
|29,17
|Kardemir (D)
|3,04
|-1,30
|14,29
|Karel Elektronik
|16,89
|-2,60
|16,24
|Karsan Otomotiv
|3,08
|-2,53
|94,94
|Karsu Tekstil
|6,04
|-2,11
|86,42
|Kartonsan
|611,00
|-3,58
|58,15
|Katmerciler Ekipman
|5,03
|-3,64
|30,99
|Kent Gıda
|1.661,40
|10,00
|845,05
|Kerevitaş Gıda
|5,48
|-6,32
|68,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-10,91
|Kiler GMYO
|5,98
|-0,17
|57,78
|Klimasan Klima
|15,76
|0,19
|-25,71
|Koç Holding
|17,47
|-0,74
|-12,69
|Konfrut Gıda
|10,71
|-2,19
|36,96
|Konya Çimento
|345,10
|-2,87
|27,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,54
|-1,49
|-1,38
|Koza Altın
|85,50
|-0,93
|15,46
|Koza Madencilik
|14,01
|-2,30
|39,68
|Körfez GMYO
|3,43
|-0,29
|43,51
|Kristal Kola
|2,36
|0,00
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|29,48
|-0,07
|131,76
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,45
|0,00
|131,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,89
|-2,36
|75,15
|Kütahya Porselen
|46,04
|-9,99
|595,47
|Lider Faktoring
|3,03
|-1,62
|65,12
|Link Bilgisayar
|30,08
|4,37
|65,73
|Logo Yazılım
|92,15
|1,54
|51,56
|Lokman Hekim Sağlık
|8,89
|-1,77
|53,81
|Lüks Kadife
|20,30
|-9,05
|134,95
|Makina Takım
|2,43
|-3,57
|29,26
|Marka Yatırım Holding
|2,77
|-4,48
|134,75
|Marmaris Altınyunus
|130,90
|10,00
|84,37
|Marshall
|89,40
|2,76
|88,05
|Martı GMYO
|2,31
|10,00
|128,71
|Martı Otel
|1,34
|2,29
|47,25
|Mavi Giyim
|47,06
|-0,13
|-18,72
|Mazhar Zorlu Holding
|15,73
|-0,44
|30,11
|Mega Polietilen
|4,85
|6,59
|282,36
|Menderes Tekstil
|2,92
|-1,68
|122,90
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,26
|9,98
|91,67
|Merko Gıda
|1,86
|-1,06
|77,14
|Metemtur Otelcilik
|2,37
|-2,47
|33,15
|Metro Holding
|2,04
|-3,32
|47,83
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,80
|0,26
|93,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,50
|-0,40
|-53,12
|Migros Ticaret
|42,66
|2,84
|76,14
|Milpa
|3,96
|-2,22
|80,82
|Mistral GMYO
|2,66
|-2,92
|40,74
|MLP Sağlık
|19,61
|-2,53
|22,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,69
|-0,59
|48,25
|Mondi Tire Kutsan
|6,65
|-2,06
|60,63
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,80
|-2,13
|94,97
|Net Holding
|2,59
|-2,63
|-0,38
|Netaş Telekom.
|16,88
|-1,80
|29,25
|Niğbaş Niğde Beton
|15,77
|1,61
|154,35
|Nuh Çimento
|16,71
|-1,24
|52,12
|Nurol GMYO
|6,17
|9,98
|72,83
|Odaş Elektrik
|2,75
|-3,85
|90,22
|Olmuksan-IP
|5,06
|-2,32
|97,58
|Orge Enerji Elektrik
|7,40
|-3,01
|49,19
|Orma Orman Mahsulleri
|9,77
|-0,10
|253,99
|Osmanlı Menkul
|13,80
|5,42
|230,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,99
|-0,66
|77,98
|Otokar
|168,50
|-3,16
|14,59
|Oyak Çimento
|9,10
|1,22
|65,53
|Oyak Yat. Ort.
|6,84
|-0,58
|196,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,65
|-5,44
|18,17
|Özak GMYO
|4,72
|-3,08
|83,66
|Özbal Çelik Boru
|3,71
|-4,38
|130,17
|Özderici GMYO
|2,46
|-2,77
|56,69
|Özerden Plastik
|2,12
|-2,30
|-7,02
|Panora GMYO
|5,75
|-1,20
|2,65
|Papilon Savunma
|17,85
|-2,19
|131,63
|Park Elek.Madencilik
|4,44
|3,26
|45,57
|Parsan
|19,91
|3,48
|17,53
|Pegasus
|50,80
|-1,36
|-41,20
|Peker GMYO
|9,19
|1,32
|193,61
|Penguen Gıda
|2,66
|9,76
|190,59
|Pera GMYO
|1,78
|-1,11
|89,36
|Pergamon Dış Ticaret
|13,02
|9,97
|68,27
|Petkim
|4,24
|-1,85
|11,29
|Petrokent Turizm
|490,00
|9,99
|282,51
|Pınar Et ve Un
|19,40
|-1,57
|111,56
|Pınar Su
|5,60
|-1,75
|141,38
|Pınar Süt
|19,35
|-2,52
|52,72
|Plastikkart
|13,96
|-0,99
|50,59
|Polisan Holding
|3,16
|-0,94
|4,72
|Politeknik Metal
|138,00
|-0,43
|81,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,07
|-1,69
|-5,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,30
|0,03
|7,54
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,40
|10,00
|-28,43
|QNB Finansbank
|45,80
|9,99
|22,13
|Ral Yatırım Holding
|18,90
|0,11
|177,94
|Ray Sigorta
|6,26
|-5,30
|83,04
|Reysaş GMYO
|5,27
|-2,04
|14,81
|Reysaş Lojistik
|5,68
|-1,90
|29,68
|Rhea Girişim
|2,53
|0,40
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|2,66
|3,50
|46,96
|Royal Halı
|2,13
|-0,47
|55,47
|RTA Laboratuvarları
|34,16
|-3,50
|1372,41
|Sabancı Holding
|9,20
|-2,54
|0,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,53
|-1,52
|107,80
|Sanel Mühendislik
|3,78
|-3,32
|28,83
|Sanifoam Sünger
|5,76
|-1,03
|15,20
|Sanko Pazarlama
|7,82
|-0,89
|1,03
|Saray Matbaacılık
|3,48
|-1,97
|169,19
|Sarkuysan
|7,45
|4,78
|56,31
|Sasa Polyester
|13,69
|-3,11
|77,10
|Say Reklamcılık
|4,55
|-2,15
|103,12
|Sekuro Plastik
|7,65
|-1,03
|42,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|-1,82
|45,02
|Selçuk Gıda
|3,49
|9,75
|102,91
|Senkron Güvenlik
|2,50
|-6,02
|-8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|-1,15
|277,36
|Servet GMYO
|19,00
|-0,47
|123,53
|Seyitler Kimya
|8,91
|-1,76
|31,22
|Silverline Endüstri
|3,98
|-1,49
|84,26
|Sinpaş GMYO
|1,59
|-1,24
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,59
|-2,39
|-12,44
|Soda Sanayii
|7,10
|-1,53
|19,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,70
|-0,93
|204,20
|Söktaş
|3,36
|9,80
|97,59
|Sönmez Filament
|8,80
|1,03
|80,33
|Sönmez Pamuklu
|8,72
|0,69
|77,24
|Sumaş Suni Tahta
|14,86
|6,14
|50,10
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-1,69
|-2,72
|Şekerbank
|1,65
|-1,20
|25,95
|Şişe Cam
|6,32
|-2,02
|23,39
|Şok Marketler
|13,75
|0,59
|27,79
|T. Halk Bankası
|5,92
|-1,82
|0,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,20
|5,37
|-0,92
|T.S.K.B.
|1,26
|-0,79
|4,13
|T.Tuborg
|15,06
|-1,50
|26,55
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|0,00
|74,68
|Tat Gıda
|10,51
|-3,31
|72,75
|TAV Havalimanları
|17,13
|-1,15
|-36,94
|Taze Kuru Gıda
|27,78
|9,98
|283,70
|Tek-Art Turizm
|1,96
|-2,00
|55,56
|Tekfen Holding
|16,90
|-1,40
|-8,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|-1,81
|54,76
|Temapol Polimer Plastik
|8,65
|4,47
|65,71
|TGS Dış Ticaret
|8,13
|-2,87
|74,09
|Tofaş Oto. Fab.
|26,52
|-2,07
|13,81
|Torunlar GMYO
|4,94
|-5,00
|79,64
|Trabzon Liman
|14,65
|-4,50
|37,43
|Trabzonspor Sportif
|3,69
|-8,21
|71,63
|Trakya Cam
|4,32
|-2,92
|27,40
|Trend GMYO
|4,90
|0,00
|122,73
|TSKB GMYO
|3,47
|-1,98
|158,96
|Tuğçelik
|6,32
|-1,56
|60,00
|Tukaş
|8,63
|-1,71
|-30,12
|Turcas Petrol
|3,80
|-2,56
|42,32
|Turkcell
|16,40
|1,17
|18,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,08
|-4,83
|26,05
|Tüpraş
|86,40
|0,23
|-31,86
|Türk Hava Yolları
|11,71
|-1,35
|-19,02
|Türk Prysmian Kablo
|5,87
|-4,71
|127,48
|Türk Telekom
|8,05
|-2,07
|9,23
|Türk Traktör
|95,90
|-2,94
|81,25
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,60
|-3,62
|39,52
|Ufuk Yatırım
|6,83
|9,81
|164,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,07
|-4,16
|139,15
|Ulusoy Elektrik
|44,00
|4,31
|65,41
|Ulusoy Un Sanayi
|9,75
|-1,81
|155,24
|Umpaş Holding
|0,79
|2,60
|27,42
|Uşak Seramik
|1,87
|1,08
|54,10
|Utopya Turizm
|7,07
|0,86
|43,70
|Uzertaş Boya
|4,94
|-1,59
|122,52
|Ülker Bisküvi
|26,34
|-2,01
|17,80
|Vakıf Fin. Kir.
|3,12
|-0,32
|28,93
|Vakıf GMYO
|3,05
|-3,17
|76,20
|Vakıf Yat. Ort.
|6,72
|9,98
|269,00
|Vakıflar Bankası
|4,94
|-1,59
|-10,34
|Vakko Tekstil
|5,42
|-3,56
|19,38
|Vanet Gıda
|1,80
|-1,64
|25,87
|Verusa Holding
|29,60
|0,82
|59,56
|Verusaturk Girisim
|5,89
|-2,00
|12,00
|Vestel
|17,29
|1,53
|37,00
|Vestel Beyaz Eşya
|27,76
|-0,64
|31,57
|Viking Kağıt
|4,90
|-2,00
|162,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,94
|-1,99
|62,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|0,43
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|16,29
|9,99
|160,39
|Yataş
|8,67
|-2,36
|18,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,02
|-1,95
|87,58
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|-1,54
|1,49
|Yeşil GMYO
|1,00
|-3,85
|56,25
|Yeşil Yapı
|1,03
|-1,90
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|18,20
|-1,41
|62,07
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.999,90
|-0,71
|137,69
|Yonga Mobilya
|29,04
|10,00
|214,29
|Yükselen Çelik
|12,72
|9,94
|107,50
|Yünsa
|15,98
|-1,66
|58,72
|Zorlu Enerji
|2,60
|-1,89
|59,51
(Son)
Kaynak: AA