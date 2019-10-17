Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.10.2019 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|16.890,00
|2,05
|451,92
|İş Bankası (C)
|5,84
|2,46
|28,92
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,12
|-0,93
|-54,21
|İş Girişim
|2,42
|3,86
|18,63
|İş GMYO
|0,89
|0,00
|-17,59
|İş Y. Men. Değ.
|3,75
|0,27
|103,05
|İş Yat. Ort.
|1,25
|-1,57
|69,35
|İşbir Holding
|333,00
|-0,89
|142,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,00
|-50,00
|İttifak Holding
|3,98
|2,31
|92,58
|İz Hayvancılık Tarım
|5,29
|-0,38
|-19,73
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|2,52
|46,99
|İzmir Fırça
|1,80
|-2,17
|-13,04
|Jantsa Jant Sanayi
|47,90
|5,04
|85,58
|Kafein Yazılım
|6,45
|0,78
|-6,36
|Kapital Yat. Holding
|2,67
|3,89
|-6,97
|Kaplamin
|4,02
|0,50
|11,67
|Kardemir (A)
|2,01
|-0,50
|17,43
|Kardemir (B)
|2,01
|-0,50
|16,79
|Kardemir (D)
|2,05
|-0,49
|-0,28
|Karel Elektronik
|9,52
|-1,45
|128,30
|Karsan Otomotiv
|1,10
|0,00
|-14,06
|Karsu Tekstil
|1,66
|-0,60
|32,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,21
|0,49
|67,84
|Kartonsan
|302,00
|0,63
|-5,32
|Katmerciler Ekipman
|2,76
|0,73
|-8,26
|Kent Gıda
|112,00
|0,27
|-5,88
|Kerevitaş Gıda
|2,61
|1,95
|45,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|18,18
|11,43
|Kiler GMYO
|1,81
|0,00
|3,43
|Klimasan Klima
|9,26
|0,54
|138,66
|Koç Holding
|17,96
|2,05
|29,69
|Konfrut Gıda
|39,52
|0,41
|65,49
|Konya Çimento
|191,70
|1,43
|7,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,82
|-0,82
|14,36
|Koza Altın
|65,55
|1,00
|27,78
|Koza Madencilik
|8,31
|-0,84
|15,10
|Körfez GMYO
|1,35
|-1,46
|10,66
|Kristal Kola
|1,07
|-0,93
|1,90
|Kron Telekomünikasyon
|8,53
|0,59
|-1,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|0,89
|0,00
|Kütahya Porselen
|4,76
|0,85
|4,62
|Lider Faktoring
|2,69
|-0,74
|19,56
|Link Bilgisayar
|9,78
|1,03
|17,55
|Logo Yazılım
|36,78
|0,00
|35,52
|Lokman Hekim Sağlık
|3,54
|0,28
|-21,33
|Lüks Kadife
|5,60
|-0,71
|15,46
|Makina Takım
|1,30
|0,78
|-15,58
|Mardin Çimento
|4,93
|-2,38
|77,53
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|23,30
|0,09
|32,69
|Marshall
|27,68
|1,17
|9,75
|Martı GMYO
|0,67
|0,00
|3,08
|Martı Otel
|0,69
|1,47
|18,97
|Mavi Giyim
|41,68
|1,21
|29,36
|Mazhar Zorlu Holding
|5,25
|-2,42
|37,80
|Mega Polietilen
|1,77
|1,14
|-13,24
|Menderes Tekstil
|0,72
|0,00
|0,00
|Mensa
|0,17
|0,00
|21,43
|Merit Turizm
|12,20
|-1,61
|103,67
|Merko Gıda
|0,75
|2,74
|-25,74
|Metal Gayrimenkul
|0,72
|0,00
|-17,24
|Metemtur Otelcilik
|1,46
|1,39
|39,05
|Metro Holding
|2,33
|0,00
|206,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|0,78
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,15
|0,00
|-2,54
|Migros Ticaret
|19,20
|1,05
|28,86
|Milpa
|2,03
|4,10
|42,03
|Mistral GMYO
|1,29
|1,57
|-15,69
|MLP Sağlık
|12,78
|-1,84
|19,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|0,00
|-13,64
|Mondi Tire Kutsan
|1,51
|2,72
|-18,82
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.068,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,50
|0,31
|Net Holding
|1,63
|0,00
|-16,84
|Netaş Telekom.
|8,58
|-0,23
|32,82
|Niğbaş Niğde Beton
|7,15
|-0,28
|78,75
|Nuh Çimento
|8,15
|1,49
|17,60
|Nurol GMYO
|2,64
|-6,05
|25,71
|Odaş Elektrik
|1,55
|3,33
|10,08
|Olmuksan-IP
|3,95
|2,86
|17,21
|Orge Enerji Elektrik
|3,31
|-0,90
|6,09
|Orma Orman Mahsulleri
|2,62
|-9,66
|118,33
|Osmanlı Menkul
|1,52
|0,66
|-11,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,09
|0,00
|0,93
|Otokar
|125,20
|0,97
|45,77
|Oyak Yat. Ort.
|2,02
|-4,72
|27,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,33
|-1,69
|128,43
|Özak GMYO
|1,69
|4,97
|16,62
|Özbal Çelik Boru
|1,19
|0,00
|-13,77
|Özderici GMYO
|1,02
|-2,86
|-56,60
|Özerden Plastik
|2,12
|-1,85
|5,57
|Panora GMYO
|4,50
|-1,53
|22,39
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|-0,72
|14,52
|Parsan
|12,35
|0,41
|40,98
|Pegasus
|61,15
|4,26
|166,80
|Peker GMYO
|2,91
|0,69
|-64,62
|Penguen Gıda
|1,44
|1,41
|33,33
|Pera GMYO
|0,67
|-1,47
|-12,99
|Pergamon Dış Ticaret
|6,14
|-0,16
|0,53
|Petkim
|3,42
|1,48
|-13,14
|Petrokent Turizm
|94,70
|1,50
|37,85
|Pınar Et ve Un
|6,44
|2,06
|45,15
|Pınar Su
|1,45
|0,00
|16,00
|Pınar Süt
|8,03
|1,65
|29,16
|Plastikkart
|3,94
|0,25
|45,93
|Polisan Holding
|2,52
|-2,33
|-16,41
|Politeknik Metal
|63,50
|0,00
|81,08
|Prizma Press Matbaacılık
|5,34
|-3,44
|244,52
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.093,00
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,56
|-8,71
|275,88
|QNB Finansbank
|18,24
|-1,19
|102,44
|Ral Yatırım Holding
|7,39
|17,30
|301,63
|Ray Sigorta
|2,23
|0,45
|60,43
|Reysaş GMYO
|1,33
|0,76
|92,75
|Reysaş Lojistik
|0,97
|2,11
|31,08
|Rhea Girişim
|0,72
|0,00
|9,09
|Rodrigo Tekstil
|2,30
|-2,54
|21,05
|Royal Halı
|1,00
|0,00
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,32
|2,33
|-18,69
|Sabancı Holding
|8,28
|-2,47
|14,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,61
|1,90
|3,86
|Salix Yatırım Holding
|5,35
|0,56
|38,96
|Sanel Mühendislik
|3,94
|10,99
|80,73
|Sanifoam Sünger
|1,96
|0,00
|56,80
|Sanko Pazarlama
|3,26
|-1,51
|64,31
|Saray Matbaacılık
|1,04
|0,97
|4,00
|Sarkuysan
|3,53
|0,86
|12,32
|Sasa Polyester
|5,96
|0,68
|3,73
|Say Reklamcılık
|1,13
|0,00
|20,21
|Sekuro Plastik
|2,94
|0,00
|-0,68
|Selçuk Ecza Deposu
|5,13
|-0,97
|88,71
|Selçuk Gıda
|1,62
|2,53
|21,80
|Senkron Güvenlik
|2,88
|0,35
|188,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,75
|-1,69
|-10,26
|Servet GMYO
|4,99
|0,60
|6,17
|Seyitler Kimya
|4,90
|-0,81
|27,27
|Silverline Endüstri
|1,36
|3,03
|1,49
|Sinpaş GMYO
|0,82
|0,00
|121,62
|Smartiks Yazılım
|2,35
|1,29
|Soda Sanayii
|5,74
|0,00
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,16
|-2,19
|29,04
|Söktaş
|1,46
|0,00
|14,96
|Sönmez Filament
|3,73
|-0,27
|19,55
|Sönmez Pamuklu
|3,49
|-1,97
|11,86
|Sumaş Suni Tahta
|7,14
|0,00
|6,64
|Şeker Fin. Kir.
|3,81
|-2,06
|35,11
|Şekerbank
|0,93
|0,00
|-15,45
|Şişe Cam
|4,24
|2,42
|-22,66
|Şok Marketler
|9,41
|0,00
|-12,47
|T. Halk Bankası
|5,31
|2,51
|-24,36
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,44
|20,00
|84,95
|T.S.K.B.
|0,84
|0,00
|3,70
|T.Tuborg
|7,88
|-0,13
|-0,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,53
|0,00
|-30,24
|Tat Gıda
|4,60
|-0,22
|20,42
|TAV Havalimanları
|23,54
|0,26
|7,04
|Taze Kuru Gıda
|9,55
|19,97
|40,44
|Tek-Art Turizm
|0,71
|-1,39
|-16,47
|Tekfen Holding
|16,57
|-1,02
|-15,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,59
|1,17
|-12,79
|Temapol Polimer Plastik
|3,53
|0,00
|15,36
|TGS Dış Ticaret
|2,94
|2,44
|25,11
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|0,19
|36,42
|Torunlar GMYO
|1,55
|1,31
|2,65
|Trabzon Liman
|7,73
|0,00
|12,38
|Trabzonspor Sportif
|1,27
|-0,78
|-7,71
|Trakya Cam
|2,86
|-1,38
|-1,00
|Trend GMYO
|1,47
|0,00
|15,75
|TSKB GMYO
|0,85
|-3,41
|3,66
|Tuğçelik
|2,82
|1,81
|32,39
|Tukaş
|4,19
|4,23
|152,41
|Turcas Petrol
|1,71
|0,00
|21,28
|Turkcell
|11,90
|-1,08
|-2,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,40
|0,92
|-2,22
|Tüpraş
|120,30
|1,43
|15,30
|Türk Hava Yolları
|11,11
|3,45
|-31,04
|Türk Prysmian Kablo
|1,91
|0,00
|10,75
|Türk Telekom
|5,23
|-0,19
|34,10
|Türk Traktör
|37,98
|-1,35
|8,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,72
|5,96
|-13,75
|Ufuk Yatırım
|1,77
|0,57
|55,26
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,53
|0,00
|34,21
|Ulusoy Elektrik
|24,56
|2,33
|53,88
|Ulusoy Un Sanayi
|2,71
|-0,37
|30,29
|Umpaş Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,24
|-0,80
|11,71
|Utopya Turizm
|3,33
|-0,60
|-18,78
|Uzertaş Boya
|1,05
|0,00
|75,00
|Ülker Bisküvi
|18,25
|-0,49
|24,40
|Ünye Çimento
|2,89
|-1,70
|-13,62
|Vakıf Fin. Kir.
|1,25
|0,81
|-12,22
|Vakıf GMYO
|1,68
|0,60
|-13,70
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|0,00
|21,71
|Vakıflar Bankası
|4,24
|3,16
|8,72
|Vakko Tekstil
|3,58
|1,13
|37,25
|Vanet Gıda
|1,53
|2,00
|17,69
|Verusa Holding
|14,40
|2,06
|-13,07
|Verusaturk Girisim
|3,12
|1,63
|1,21
|Vestel
|9,40
|2,84
|69,37
|Vestel Beyaz Eşya
|13,81
|-0,50
|41,39
|Viking Kağıt
|1,17
|1,74
|6,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,94
|2,65
|12,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|0,45
|38,12
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|3,79
|5,87
|35,84
|Yataş
|5,51
|-0,54
|23,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,91
|3,41
|-3,19
|Yeni Gimat GMYO
|10,10
|0,00
|40,66
|Yeşil GMYO
|0,50
|0,00
|85,19
|Yeşil Yapı
|0,43
|7,50
|65,38
|Yeşil Yatırım Holding
|9,70
|0,62
|0,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.320,00
|-7,40
|5,50
|Yonga Mobilya
|6,62
|-1,19
|1,99
|Yünsa
|4,62
|0,22
|10,66
|Zorlu Enerji
|1,11
|-0,89
|-9,76
(Son)
Kaynak: AA