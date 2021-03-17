Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

17.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,01-0,5516,41
Acıpayam Selüloz23,30-6,7336,10
Adel Kalemcilik24,88-1,74-27,33
Adese Alışveriş Ticaret3,02-1,957,86
Afyon Çimento4,72-3,08-7,63
Ak Enerji1,95-2,50-11,76
Akbank5,99-1,64-13,56
Akçansa18,43-2,7411,43
Akdeniz Yatırım Hold.2,480,403,20
Akfen GMYO4,27-3,17-12,14
Akın Tekstil59,801,7988,29
Akiş GMYO2,35-3,69-15,84
Akmerkez GMYO57,95-2,77-10,00
Aksa17,84-0,7222,28
Aksa Enerji11,953,0260,62
Aksigorta10,200,499,68
Aksu Enerji6,65-2,35-11,89
Alarko Carrıer427,80-4,0817,24
Alarko GMYO28,36-2,278,41
Alarko Holding12,122,0240,28
Albaraka Türk2,012,033,61
Alcatel Lucent Teletaş33,46-4,5612,81
Alkim Kağıt18,42-0,3235,96
Alkim Kimya17,96-1,3223,54
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,49-1,5813,70
Altınyunus Çeşme77,00-2,2854,12
Anadolu Efes23,88-2,213,02
Anadolu Grubu Holding26,48-3,000,64
Anadolu Hayat Emek.11,240,3629,64
Anadolu Isuzu21,56-1,1019,78
Anadolu Sigorta8,150,007,95
Anel Elektrik4,804,3551,42
Arçelik36,100,3918,75
ARD Bilişim Teknolojileri57,30-4,4219,18
Arena Bilgisayar57,25-4,9066,42
Armada Bilgisayar62,905,3628,16
Arsan Tekstil9,070,2224,42
Arzum Ev Aletleri24,02-1,31-2,44
Aselsan17,06-1,04-6,52
Ata GMYO5,98-3,248,53
Atakule GMYO3,65-3,4444,84
Atlantis Yatırım Holding5,35-4,46-3,78
Atlas Yat. Ort.1,56-1,89-10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,70-0,053,77
Avrasya GMYO3,240,0023,69
Avrasya Petrol ve Tur.3,39-3,975,94
Avrupa Yatırım Holding7,280,6921,33
Ayen Enerji7,57-1,3039,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,403,0818,06
Aygaz16,50-1,0812,63
Bagfaş25,98-2,7729,90
Bak Ambalaj26,06-0,9129,01
Balatacılar Balatacılık8,73-2,465,95
Bantaş Ambalaj4,82-2,632,77
Banvit55,25-0,996,25
Baştaş Başkent Çimento13,89-5,51-20,03
Batı Çimento16,510,98250,53
Batısöke Çimento3,833,5156,97
Bayrak Taban Sanayi11,77-1,5110,93
Bera Holding23,32-4,1914,99
Berkosan Yalıtım12,30-3,4537,89
Beşiktaş Futbol Yat.6,099,9350,74
Beyaz Filo13,69-3,7934,48
Bilici Yatırım10,42-4,4956,93
Bim Mağazalar71,65-0,83-2,56
Birko Mensucat1,08-1,82-2,70
Birlik Mensucat3,159,76-8,96
Bizim Mağazaları14,81-2,18-3,58
Borusan Mannesmann32,80-5,2017,99
Borusan Yat. Paz.485,00-2,226,15
Bosch Fren Sistemleri1.188,90-1,04-4,04
Bossa25,86-2,6444,87
Brisa29,50-1,4747,94
Burçelik25,60-0,7021,79
Burçelik Vana34,34-1,77-30,85
Bursa Çimento4,07-3,33-18,23
Carrefoursa60,25-2,51-16,09
Casa Emtia Petrol160,004,9950,94
Ceo Event Medya6,21-4,31-3,42
Coca Cola İçecek76,652,6117,72
Cosmos Yat. Holding11,70-2,5045,16
Credıtwest Faktorıng5,40-1,82-8,01
Çelebi300,00-0,9264,36
Çelik Halat8,74-1,47-3,93
Çemaş Döküm1,56-3,11-8,38
Çemtaş16,61-2,874,46
Çimbeton313,30-1,045,67
Çimentaş40,32-4,4511,50
Çimsa22,22-2,3724,83
Çuhadaroğlu Metal7,63-1,42-1,29
Dagi Giyim2,87-9,46-15,75
Dagi Yatırım Holding15,20-5,8217,83
Dardanel33,500,840,00
Datagate Bilgisayar15,85-2,76-1,61
Demısaş Döküm8,352,2026,32
Denge Holding7,70-4,9440,51
Deniz GMYO5,60-3,6163,74
Derimod11,26-2,5115,61
Derlüks Yatırım Holding8,861,610,45
Desa Deri13,14-3,0334,91
Despec Bilgisayar12,90-1,75-1,23
Deva Holding29,90-1,5223,86
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,000,3147,47
Diriteks Diriliş Tekstil6,992,7987,40
Ditaş Doğan17,60-1,9535,09
DO-CO635,10-0,920,81
Doğan Burda18,44-2,69-17,83
Doğan Holding3,49-0,2913,68
Doğtaş Kelebek Mobilya2,99-4,4728,38
Doğusan5,27-1,6820,32
Doğuş GMYO11,70-2,8243,21
Doğuş Otomotiv34,04-2,1818,44
Döktaş Dökümcülük38,807,0626,71
Duran Doğan Basım12,64-3,5920,50
Dyo Boya15,62-2,5637,50
Eczacıbaşı İlaç7,10-2,61-4,83
Eczacıbaşı Yatırım56,00-6,35101,87
Edip Gayrimenkul3,73-1,8412,35
Ege Endüstri1.645,002,36-4,77
Ege Gübre227,80-3,4756,89
Ege Profil36,000,45-5,86
Ege Seramik13,66-2,3632,75
Egeplast33,00-2,94-0,90
Ekiz Kimya6,85-2,00-3,93
Emek Elektrik2,68-1,47-6,14
Eminiş Ambalaj26,963,30-26,82
Emlak Konut GMYO2,18-3,111,87
Enerjisa Enerji11,93-0,50-4,64
Enka İnşaat8,03-1,958,96
Erbosan62,60-3,4052,68
Ereğli Demir Çelik16,940,8313,46
Ersu Gıda5,01-3,651,42
Escort Teknoloji7,42-3,3912,94
Esenboğa Elektrik40,06-3,98110,51
Etiler Gıda5,60-6,9840,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,95-1,252,60
Euro Trend Yat. Ort.3,62-0,820,56
Euro Yat. Ort.4,561,111,11
Euro Yatırım Holding3,6310,0027,82
Fade Gıda16,002,24158,48
Fenerbahçe Futbol29,12-1,15-1,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,22-4,45-2,35
F-M İzmit Piston168,20-0,0635,32
Fonet Bilgi Teknolojileri16,400,6825,86
Ford Otosan229,209,9881,90
Formet Celik Kapi Sanayi3,44-4,71-27,58
Frigo Pak Gıda33,000,2457,29
Galatasaray Sportif4,426,769,14
Garanti Bankası8,75-1,24-15,62
Garanti Faktoring13,399,9320,31
Garanti Yat. Ort.3,19-5,06-1,24
Gedik Y. Men. Değ.23,640,6087,62
Gediz Ambalaj38,12-2,2642,24
Gentaş5,84-2,18-1,68
Gersan Elektrik7,07-1,5315,15
Global Men. Değ.7,55-4,4325,62
Global Yat. Holding6,22-0,4832,91
Good-Year8,64-2,593,35
Göltaş Çimento59,15-4,9043,36
Gözde Girişim8,51-3,516,64
GSD Denizcilik6,362,5826,19
GSD Holding2,35-1,67-6,37
Gübre Fabrik.76,70-2,29-10,87
Güler Yat. Holding10,04-0,99-7,64
Halk GMYO3,39-4,245,61
Hatay Tekstil22,541,9061,58
Hedef Girişim4,13-2,3620,53
Hektaş30,16-2,2058,15
HUB Girişim18,41-3,761,15
Hürriyet Gzt.2,15-1,382,38
ICBC Turkey Bank6,17-1,28-5,08
İdealist Danışmanlık70,002,79420,06
İdealist GMYO10,501,5554,41
İhlas Ev Aletleri1,66-1,78-11,70
İhlas Gayrimenkul1,15-3,36-8,00
İhlas Gazetecilik3,08-2,84-24,14
İhlas Holding0,88-4,35-21,62
İhlas Yayın Holding0,95-3,06-16,67
İndeks Bilgisayar30,96-0,4561,84
Info Yatırım6,84-2,016,05
İntema48,485,8121,50
Inveo Yatırım Holding137,00-2,91209,81
İpek Doğal Enerji12,86-3,38-1,68
İskenderun Demir Çelik13,15-1,1330,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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