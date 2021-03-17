Borsada günlük işlemler (1)
17.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,01
|-0,55
|16,41
|Acıpayam Selüloz
|23,30
|-6,73
|36,10
|Adel Kalemcilik
|24,88
|-1,74
|-27,33
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,02
|-1,95
|7,86
|Afyon Çimento
|4,72
|-3,08
|-7,63
|Ak Enerji
|1,95
|-2,50
|-11,76
|Akbank
|5,99
|-1,64
|-13,56
|Akçansa
|18,43
|-2,74
|11,43
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,48
|0,40
|3,20
|Akfen GMYO
|4,27
|-3,17
|-12,14
|Akın Tekstil
|59,80
|1,79
|88,29
|Akiş GMYO
|2,35
|-3,69
|-15,84
|Akmerkez GMYO
|57,95
|-2,77
|-10,00
|Aksa
|17,84
|-0,72
|22,28
|Aksa Enerji
|11,95
|3,02
|60,62
|Aksigorta
|10,20
|0,49
|9,68
|Aksu Enerji
|6,65
|-2,35
|-11,89
|Alarko Carrıer
|427,80
|-4,08
|17,24
|Alarko GMYO
|28,36
|-2,27
|8,41
|Alarko Holding
|12,12
|2,02
|40,28
|Albaraka Türk
|2,01
|2,03
|3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,46
|-4,56
|12,81
|Alkim Kağıt
|18,42
|-0,32
|35,96
|Alkim Kimya
|17,96
|-1,32
|23,54
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,49
|-1,58
|13,70
|Altınyunus Çeşme
|77,00
|-2,28
|54,12
|Anadolu Efes
|23,88
|-2,21
|3,02
|Anadolu Grubu Holding
|26,48
|-3,00
|0,64
|Anadolu Hayat Emek.
|11,24
|0,36
|29,64
|Anadolu Isuzu
|21,56
|-1,10
|19,78
|Anadolu Sigorta
|8,15
|0,00
|7,95
|Anel Elektrik
|4,80
|4,35
|51,42
|Arçelik
|36,10
|0,39
|18,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,30
|-4,42
|19,18
|Arena Bilgisayar
|57,25
|-4,90
|66,42
|Armada Bilgisayar
|62,90
|5,36
|28,16
|Arsan Tekstil
|9,07
|0,22
|24,42
|Arzum Ev Aletleri
|24,02
|-1,31
|-2,44
|Aselsan
|17,06
|-1,04
|-6,52
|Ata GMYO
|5,98
|-3,24
|8,53
|Atakule GMYO
|3,65
|-3,44
|44,84
|Atlantis Yatırım Holding
|5,35
|-4,46
|-3,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-1,89
|-10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,70
|-0,05
|3,77
|Avrasya GMYO
|3,24
|0,00
|23,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,39
|-3,97
|5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,28
|0,69
|21,33
|Ayen Enerji
|7,57
|-1,30
|39,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,40
|3,08
|18,06
|Aygaz
|16,50
|-1,08
|12,63
|Bagfaş
|25,98
|-2,77
|29,90
|Bak Ambalaj
|26,06
|-0,91
|29,01
|Balatacılar Balatacılık
|8,73
|-2,46
|5,95
|Bantaş Ambalaj
|4,82
|-2,63
|2,77
|Banvit
|55,25
|-0,99
|6,25
|Baştaş Başkent Çimento
|13,89
|-5,51
|-20,03
|Batı Çimento
|16,51
|0,98
|250,53
|Batısöke Çimento
|3,83
|3,51
|56,97
|Bayrak Taban Sanayi
|11,77
|-1,51
|10,93
|Bera Holding
|23,32
|-4,19
|14,99
|Berkosan Yalıtım
|12,30
|-3,45
|37,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,09
|9,93
|50,74
|Beyaz Filo
|13,69
|-3,79
|34,48
|Bilici Yatırım
|10,42
|-4,49
|56,93
|Bim Mağazalar
|71,65
|-0,83
|-2,56
|Birko Mensucat
|1,08
|-1,82
|-2,70
|Birlik Mensucat
|3,15
|9,76
|-8,96
|Bizim Mağazaları
|14,81
|-2,18
|-3,58
|Borusan Mannesmann
|32,80
|-5,20
|17,99
|Borusan Yat. Paz.
|485,00
|-2,22
|6,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.188,90
|-1,04
|-4,04
|Bossa
|25,86
|-2,64
|44,87
|Brisa
|29,50
|-1,47
|47,94
|Burçelik
|25,60
|-0,70
|21,79
|Burçelik Vana
|34,34
|-1,77
|-30,85
|Bursa Çimento
|4,07
|-3,33
|-18,23
|Carrefoursa
|60,25
|-2,51
|-16,09
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|4,99
|50,94
|Ceo Event Medya
|6,21
|-4,31
|-3,42
|Coca Cola İçecek
|76,65
|2,61
|17,72
|Cosmos Yat. Holding
|11,70
|-2,50
|45,16
|Credıtwest Faktorıng
|5,40
|-1,82
|-8,01
|Çelebi
|300,00
|-0,92
|64,36
|Çelik Halat
|8,74
|-1,47
|-3,93
|Çemaş Döküm
|1,56
|-3,11
|-8,38
|Çemtaş
|16,61
|-2,87
|4,46
|Çimbeton
|313,30
|-1,04
|5,67
|Çimentaş
|40,32
|-4,45
|11,50
|Çimsa
|22,22
|-2,37
|24,83
|Çuhadaroğlu Metal
|7,63
|-1,42
|-1,29
|Dagi Giyim
|2,87
|-9,46
|-15,75
|Dagi Yatırım Holding
|15,20
|-5,82
|17,83
|Dardanel
|33,50
|0,84
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|15,85
|-2,76
|-1,61
|Demısaş Döküm
|8,35
|2,20
|26,32
|Denge Holding
|7,70
|-4,94
|40,51
|Deniz GMYO
|5,60
|-3,61
|63,74
|Derimod
|11,26
|-2,51
|15,61
|Derlüks Yatırım Holding
|8,86
|1,61
|0,45
|Desa Deri
|13,14
|-3,03
|34,91
|Despec Bilgisayar
|12,90
|-1,75
|-1,23
|Deva Holding
|29,90
|-1,52
|23,86
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,00
|0,31
|47,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,99
|2,79
|87,40
|Ditaş Doğan
|17,60
|-1,95
|35,09
|DO-CO
|635,10
|-0,92
|0,81
|Doğan Burda
|18,44
|-2,69
|-17,83
|Doğan Holding
|3,49
|-0,29
|13,68
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,99
|-4,47
|28,38
|Doğusan
|5,27
|-1,68
|20,32
|Doğuş GMYO
|11,70
|-2,82
|43,21
|Doğuş Otomotiv
|34,04
|-2,18
|18,44
|Döktaş Dökümcülük
|38,80
|7,06
|26,71
|Duran Doğan Basım
|12,64
|-3,59
|20,50
|Dyo Boya
|15,62
|-2,56
|37,50
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|-2,61
|-4,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,00
|-6,35
|101,87
|Edip Gayrimenkul
|3,73
|-1,84
|12,35
|Ege Endüstri
|1.645,00
|2,36
|-4,77
|Ege Gübre
|227,80
|-3,47
|56,89
|Ege Profil
|36,00
|0,45
|-5,86
|Ege Seramik
|13,66
|-2,36
|32,75
|Egeplast
|33,00
|-2,94
|-0,90
|Ekiz Kimya
|6,85
|-2,00
|-3,93
|Emek Elektrik
|2,68
|-1,47
|-6,14
|Eminiş Ambalaj
|26,96
|3,30
|-26,82
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|-3,11
|1,87
|Enerjisa Enerji
|11,93
|-0,50
|-4,64
|Enka İnşaat
|8,03
|-1,95
|8,96
|Erbosan
|62,60
|-3,40
|52,68
|Ereğli Demir Çelik
|16,94
|0,83
|13,46
|Ersu Gıda
|5,01
|-3,65
|1,42
|Escort Teknoloji
|7,42
|-3,39
|12,94
|Esenboğa Elektrik
|40,06
|-3,98
|110,51
|Etiler Gıda
|5,60
|-6,98
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|-1,25
|2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|-0,82
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,56
|1,11
|1,11
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|10,00
|27,82
|Fade Gıda
|16,00
|2,24
|158,48
|Fenerbahçe Futbol
|29,12
|-1,15
|-1,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,22
|-4,45
|-2,35
|F-M İzmit Piston
|168,20
|-0,06
|35,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,40
|0,68
|25,86
|Ford Otosan
|229,20
|9,98
|81,90
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,44
|-4,71
|-27,58
|Frigo Pak Gıda
|33,00
|0,24
|57,29
|Galatasaray Sportif
|4,42
|6,76
|9,14
|Garanti Bankası
|8,75
|-1,24
|-15,62
|Garanti Faktoring
|13,39
|9,93
|20,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,19
|-5,06
|-1,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,64
|0,60
|87,62
|Gediz Ambalaj
|38,12
|-2,26
|42,24
|Gentaş
|5,84
|-2,18
|-1,68
|Gersan Elektrik
|7,07
|-1,53
|15,15
|Global Men. Değ.
|7,55
|-4,43
|25,62
|Global Yat. Holding
|6,22
|-0,48
|32,91
|Good-Year
|8,64
|-2,59
|3,35
|Göltaş Çimento
|59,15
|-4,90
|43,36
|Gözde Girişim
|8,51
|-3,51
|6,64
|GSD Denizcilik
|6,36
|2,58
|26,19
|GSD Holding
|2,35
|-1,67
|-6,37
|Gübre Fabrik.
|76,70
|-2,29
|-10,87
|Güler Yat. Holding
|10,04
|-0,99
|-7,64
|Halk GMYO
|3,39
|-4,24
|5,61
|Hatay Tekstil
|22,54
|1,90
|61,58
|Hedef Girişim
|4,13
|-2,36
|20,53
|Hektaş
|30,16
|-2,20
|58,15
|HUB Girişim
|18,41
|-3,76
|1,15
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|-1,38
|2,38
|ICBC Turkey Bank
|6,17
|-1,28
|-5,08
|İdealist Danışmanlık
|70,00
|2,79
|420,06
|İdealist GMYO
|10,50
|1,55
|54,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,66
|-1,78
|-11,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,15
|-3,36
|-8,00
|İhlas Gazetecilik
|3,08
|-2,84
|-24,14
|İhlas Holding
|0,88
|-4,35
|-21,62
|İhlas Yayın Holding
|0,95
|-3,06
|-16,67
|İndeks Bilgisayar
|30,96
|-0,45
|61,84
|Info Yatırım
|6,84
|-2,01
|6,05
|İntema
|48,48
|5,81
|21,50
|Inveo Yatırım Holding
|137,00
|-2,91
|209,81
|İpek Doğal Enerji
|12,86
|-3,38
|-1,68
|İskenderun Demir Çelik
|13,15
|-1,13
|30,07
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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