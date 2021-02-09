Borsada günlük işlemler (1)
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Borsada günlük işlemler (1)

09.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,71-1,03-0,39
Acıpayam Selüloz22,72-1,9832,71
Adel Kalemcilik28,70-1,37-16,17
Adese Alışveriş Ticaret3,074,079,64
Afyon Çimento5,26-1,132,94
Ak Enerji2,270,892,71
Akbank6,832,40-1,44
Akçansa20,48-4,1223,82
Akdeniz Yatırım Hold.5,18-0,770,19
Akfen GMYO4,53-2,37-6,79
Akın Tekstil51,55-5,3362,31
Akiş GMYO3,670,003,97
Akmerkez GMYO66,55-0,673,35
Aksa14,980,542,67
Aksa Enerji11,82-1,2558,87
Aksigorta9,65-1,033,76
Aksu Enerji15,70-2,6711,19
Alarko Carrıer525,003,3943,88
Alarko GMYO26,12-1,88-0,15
Alarko Holding10,66-0,9323,38
Albaraka Türk2,21-1,3413,92
Alcatel Lucent Teletaş30,92-0,134,25
Alkim Kağıt21,34-0,8457,52
Alkim Kimya18,90-1,3630,01
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,15-4,8343,84
Altınyunus Çeşme87,500,2375,14
Anadolu Efes25,540,4710,18
Anadolu Grubu Holding29,900,8813,64
Anadolu Hayat Emek.10,40-0,8619,95
Anadolu Isuzu20,540,4914,11
Anadolu Sigorta8,37-0,3610,86
Anel Elektrik3,90-4,1823,03
Arçelik34,14-1,3312,30
ARD Bilişim Teknolojileri57,10-0,3518,76
Arena Bilgisayar57,102,0665,99
Armada Bilgisayar72,00-2,7746,70
Arsan Tekstil8,27-2,7113,44
Artı Yatırım Holding7,43-3,2628,10
Arzum Ev Aletleri24,06-1,23-2,27
Aselsan18,062,32-1,04
Ata GMYO6,63-0,3020,33
Atakule GMYO4,15-7,3764,68
Atlantis Yatırım Holding6,40-8,1815,11
Atlas Yat. Ort.1,993,6513,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,91-4,494,93
Avrasya GMYO4,443,509,36
Avrasya Petrol ve Tur.3,16-1,86-1,25
Avrupa Yatırım Holding6,50-4,558,33
Ayen Enerji7,216,0333,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,408,3318,06
Aygaz17,760,5121,23
Bagfaş26,44-3,8532,20
Bak Ambalaj24,402,5220,79
Balatacılar Balatacılık7,760,00-5,83
Bantaş Ambalaj5,30-2,2113,01
Banvit53,951,983,75
Baştaş Başkent Çimento17,701,091,90
Batı Çimento11,800,60150,53
Batısöke Çimento3,27-1,2134,02
Bayrak Taban Sanayi11,44-0,697,82
Bera Holding25,80-0,6227,22
Berkosan Yalıtım10,20-0,9714,35
Beşiktaş Futbol Yat.3,79-3,07-6,19
Beyaz Filo14,31-1,9940,57
Bilici Yatırım7,34-0,8110,54
Bim Mağazalar70,40-0,85-4,26
Birko Mensucat1,12-0,880,90
Birlik Mensucat3,000,00-13,29
Bizim Mağazaları16,85-0,599,70
Borusan Mannesmann33,60-2,3320,86
Borusan Yat. Paz.525,003,1414,90
Bosch Fren Sistemleri1.251,20-0,290,99
Bossa20,860,7716,86
Brisa25,92-0,6929,99
Burçelik25,60-2,6621,79
Burçelik Vana44,88-0,09-9,63
Bursa Çimento12,00-0,17-0,33
Carrefoursa69,25-0,29-3,55
Casa Emtia Petrol160,000,0050,94
Ceo Event Medya7,16-2,9811,35
Coca Cola İçecek73,90-0,4712,31
Cosmos Yat. Holding13,702,4769,98
Credıtwest Faktorıng5,560,36-5,28
Çelebi175,409,97-3,90
Çelik Halat23,480,439,62
Çemaş Döküm2,29-0,436,51
Çemtaş17,601,2110,68
Çimbeton403,700,2736,16
Çimentaş53,909,9149,06
Çimsa24,42-3,2537,19
Çuhadaroğlu Metal8,331,227,76
Dagi Giyim9,348,2315,74
Dagi Yatırım Holding16,989,9731,63
Dardanel31,62-1,50-5,61
Datagate Bilgisayar17,761,4310,24
Demısaş Döküm7,070,436,96
Denge Holding8,659,7757,85
Deniz GMYO6,35-2,9185,67
Derimod10,85-1,5411,40
Derlüks Deri9,79-3,1711,00
Desa Deri12,630,7229,67
Despec Bilgisayar14,260,429,19
Deva Holding29,52-3,0922,29
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,53-3,0552,35
Diriteks Diriliş Tekstil10,919,98192,49
Ditaş Doğan47,149,9944,25
DO-CO547,903,05-13,03
Doğan Burda21,502,97-4,19
Doğan Holding3,54-3,2815,31
Doğtaş Kelebek Mobilya2,78-2,4619,37
Doğusan5,54-4,1526,48
Doğuş GMYO9,91-2,8421,30
Doğuş Otomotiv35,44-0,1723,31
Döktaş Dökümcülük35,78-1,9716,85
Duran Doğan Basım13,24-2,0026,22
Dyo Boya13,030,7714,70
Eczacıbaşı İlaç7,98-2,446,97
Eczacıbaşı Yatırım42,52-2,7053,28
Edip Gayrimenkul3,584,997,83
Ege Endüstri1.705,000,26-1,29
Ege Gübre220,40-0,1851,79
Ege Profil42,66-4,6511,56
Ege Seramik13,72-1,2933,33
Egeplast33,982,232,04
Ekiz Kimya15,449,97116,55
Emek Elektrik5,03-1,57-15,03
Eminiş Ambalaj38,84-6,185,43
Emlak Konut GMYO2,60-3,3521,50
Enerjisa Enerji12,000,84-4,08
Enka İnşaat7,80-0,135,83
Erbosan60,5010,0047,56
Ereğli Demir Çelik14,980,130,33
Ersu Gıda5,04-1,182,02
Escort Teknoloji7,77-3,0018,26
Esenboğa Elektrik34,78-0,6382,76
Etiler Gıda5,403,0535,68
Euro Kapital Yat. Ort.4,17-5,238,31
Euro Trend Yat. Ort.4,801,2733,33
Euro Yat. Ort.5,00-3,2910,86
Euro Yatırım Holding3,915,6837,68
Fade Gıda9,859,9359,13
Fenerbahçe Futbol34,90-2,7918,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,17-0,1412,56
F-M İzmit Piston188,600,8651,73
Fonet Bilgi Teknolojileri14,80-2,2513,58
Ford Otosan162,702,3329,13
Formet Celik Kapi Sanayi4,45-1,55-6,32
Frigo Pak Gıda29,889,9342,42
Galatasaray Sportif3,79-2,07-6,42
Garanti Bankası10,203,66-1,64
Garanti Faktoring11,50-1,293,32
Garanti Yat. Ort.3,50-1,968,36
Gedik Y. Men. Değ.23,76-2,0688,57
Gediz Ambalaj38,669,9544,25
Gentaş5,992,570,84
Gersan Elektrik7,931,6729,15
Global Men. Değ.9,20-3,2653,08
Global Yat. Holding5,94-1,4926,92
Good-Year9,354,0011,84
Göltaş Çimento79,705,3593,17
Gözde Girişim7,35-6,49-7,89
GSD Denizcilik6,412,8927,18
GSD Holding2,66-1,485,98
Gübre Fabrik.68,952,76-19,87
Güler Yat. Holding10,63-0,37-2,21
Halk GMYO3,76-0,5317,13
Hatay Tekstil25,54-2,8283,08
Hedef Girişim4,421,6128,99
Hektaş27,22-0,8742,74
HUB Girişim18,352,060,82
Hürriyet Gzt.2,490,0018,57
ICBC Turkey Bank7,27-0,4111,85
İdealist Danışmanlık24,749,9683,80
İdealist GMYO8,851,1430,15
İhlas Ev Aletleri1,86-0,53-1,06
İhlas Gayrimenkul1,43-3,3814,40
İhlas Gazetecilik3,89-2,51-4,19
İhlas Holding1,07-1,83-4,69
İhlas Yayın Holding1,12-0,88-1,75
İndeks Bilgisayar20,88-1,329,15
Info Yatırım6,89-4,316,82
İntema64,00-6,4360,40
Inveo Yatırım Holding144,003,00225,64
İpek Doğal Enerji13,41-0,222,52
İskenderun Demir Çelik11,680,1715,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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