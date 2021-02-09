Borsada günlük işlemler (1)
09.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:45
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,71
|-1,03
|-0,39
|Acıpayam Selüloz
|22,72
|-1,98
|32,71
|Adel Kalemcilik
|28,70
|-1,37
|-16,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|4,07
|9,64
|Afyon Çimento
|5,26
|-1,13
|2,94
|Ak Enerji
|2,27
|0,89
|2,71
|Akbank
|6,83
|2,40
|-1,44
|Akçansa
|20,48
|-4,12
|23,82
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|-0,77
|0,19
|Akfen GMYO
|4,53
|-2,37
|-6,79
|Akın Tekstil
|51,55
|-5,33
|62,31
|Akiş GMYO
|3,67
|0,00
|3,97
|Akmerkez GMYO
|66,55
|-0,67
|3,35
|Aksa
|14,98
|0,54
|2,67
|Aksa Enerji
|11,82
|-1,25
|58,87
|Aksigorta
|9,65
|-1,03
|3,76
|Aksu Enerji
|15,70
|-2,67
|11,19
|Alarko Carrıer
|525,00
|3,39
|43,88
|Alarko GMYO
|26,12
|-1,88
|-0,15
|Alarko Holding
|10,66
|-0,93
|23,38
|Albaraka Türk
|2,21
|-1,34
|13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,92
|-0,13
|4,25
|Alkim Kağıt
|21,34
|-0,84
|57,52
|Alkim Kimya
|18,90
|-1,36
|30,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,15
|-4,83
|43,84
|Altınyunus Çeşme
|87,50
|0,23
|75,14
|Anadolu Efes
|25,54
|0,47
|10,18
|Anadolu Grubu Holding
|29,90
|0,88
|13,64
|Anadolu Hayat Emek.
|10,40
|-0,86
|19,95
|Anadolu Isuzu
|20,54
|0,49
|14,11
|Anadolu Sigorta
|8,37
|-0,36
|10,86
|Anel Elektrik
|3,90
|-4,18
|23,03
|Arçelik
|34,14
|-1,33
|12,30
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,10
|-0,35
|18,76
|Arena Bilgisayar
|57,10
|2,06
|65,99
|Armada Bilgisayar
|72,00
|-2,77
|46,70
|Arsan Tekstil
|8,27
|-2,71
|13,44
|Artı Yatırım Holding
|7,43
|-3,26
|28,10
|Arzum Ev Aletleri
|24,06
|-1,23
|-2,27
|Aselsan
|18,06
|2,32
|-1,04
|Ata GMYO
|6,63
|-0,30
|20,33
|Atakule GMYO
|4,15
|-7,37
|64,68
|Atlantis Yatırım Holding
|6,40
|-8,18
|15,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,99
|3,65
|13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,91
|-4,49
|4,93
|Avrasya GMYO
|4,44
|3,50
|9,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|-1,86
|-1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,50
|-4,55
|8,33
|Ayen Enerji
|7,21
|6,03
|33,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,40
|8,33
|18,06
|Aygaz
|17,76
|0,51
|21,23
|Bagfaş
|26,44
|-3,85
|32,20
|Bak Ambalaj
|24,40
|2,52
|20,79
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|0,00
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,30
|-2,21
|13,01
|Banvit
|53,95
|1,98
|3,75
|Baştaş Başkent Çimento
|17,70
|1,09
|1,90
|Batı Çimento
|11,80
|0,60
|150,53
|Batısöke Çimento
|3,27
|-1,21
|34,02
|Bayrak Taban Sanayi
|11,44
|-0,69
|7,82
|Bera Holding
|25,80
|-0,62
|27,22
|Berkosan Yalıtım
|10,20
|-0,97
|14,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,79
|-3,07
|-6,19
|Beyaz Filo
|14,31
|-1,99
|40,57
|Bilici Yatırım
|7,34
|-0,81
|10,54
|Bim Mağazalar
|70,40
|-0,85
|-4,26
|Birko Mensucat
|1,12
|-0,88
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,00
|0,00
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|16,85
|-0,59
|9,70
|Borusan Mannesmann
|33,60
|-2,33
|20,86
|Borusan Yat. Paz.
|525,00
|3,14
|14,90
|Bosch Fren Sistemleri
|1.251,20
|-0,29
|0,99
|Bossa
|20,86
|0,77
|16,86
|Brisa
|25,92
|-0,69
|29,99
|Burçelik
|25,60
|-2,66
|21,79
|Burçelik Vana
|44,88
|-0,09
|-9,63
|Bursa Çimento
|12,00
|-0,17
|-0,33
|Carrefoursa
|69,25
|-0,29
|-3,55
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|0,00
|50,94
|Ceo Event Medya
|7,16
|-2,98
|11,35
|Coca Cola İçecek
|73,90
|-0,47
|12,31
|Cosmos Yat. Holding
|13,70
|2,47
|69,98
|Credıtwest Faktorıng
|5,56
|0,36
|-5,28
|Çelebi
|175,40
|9,97
|-3,90
|Çelik Halat
|23,48
|0,43
|9,62
|Çemaş Döküm
|2,29
|-0,43
|6,51
|Çemtaş
|17,60
|1,21
|10,68
|Çimbeton
|403,70
|0,27
|36,16
|Çimentaş
|53,90
|9,91
|49,06
|Çimsa
|24,42
|-3,25
|37,19
|Çuhadaroğlu Metal
|8,33
|1,22
|7,76
|Dagi Giyim
|9,34
|8,23
|15,74
|Dagi Yatırım Holding
|16,98
|9,97
|31,63
|Dardanel
|31,62
|-1,50
|-5,61
|Datagate Bilgisayar
|17,76
|1,43
|10,24
|Demısaş Döküm
|7,07
|0,43
|6,96
|Denge Holding
|8,65
|9,77
|57,85
|Deniz GMYO
|6,35
|-2,91
|85,67
|Derimod
|10,85
|-1,54
|11,40
|Derlüks Deri
|9,79
|-3,17
|11,00
|Desa Deri
|12,63
|0,72
|29,67
|Despec Bilgisayar
|14,26
|0,42
|9,19
|Deva Holding
|29,52
|-3,09
|22,29
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,53
|-3,05
|52,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,91
|9,98
|192,49
|Ditaş Doğan
|47,14
|9,99
|44,25
|DO-CO
|547,90
|3,05
|-13,03
|Doğan Burda
|21,50
|2,97
|-4,19
|Doğan Holding
|3,54
|-3,28
|15,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,78
|-2,46
|19,37
|Doğusan
|5,54
|-4,15
|26,48
|Doğuş GMYO
|9,91
|-2,84
|21,30
|Doğuş Otomotiv
|35,44
|-0,17
|23,31
|Döktaş Dökümcülük
|35,78
|-1,97
|16,85
|Duran Doğan Basım
|13,24
|-2,00
|26,22
|Dyo Boya
|13,03
|0,77
|14,70
|Eczacıbaşı İlaç
|7,98
|-2,44
|6,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,52
|-2,70
|53,28
|Edip Gayrimenkul
|3,58
|4,99
|7,83
|Ege Endüstri
|1.705,00
|0,26
|-1,29
|Ege Gübre
|220,40
|-0,18
|51,79
|Ege Profil
|42,66
|-4,65
|11,56
|Ege Seramik
|13,72
|-1,29
|33,33
|Egeplast
|33,98
|2,23
|2,04
|Ekiz Kimya
|15,44
|9,97
|116,55
|Emek Elektrik
|5,03
|-1,57
|-15,03
|Eminiş Ambalaj
|38,84
|-6,18
|5,43
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|-3,35
|21,50
|Enerjisa Enerji
|12,00
|0,84
|-4,08
|Enka İnşaat
|7,80
|-0,13
|5,83
|Erbosan
|60,50
|10,00
|47,56
|Ereğli Demir Çelik
|14,98
|0,13
|0,33
|Ersu Gıda
|5,04
|-1,18
|2,02
|Escort Teknoloji
|7,77
|-3,00
|18,26
|Esenboğa Elektrik
|34,78
|-0,63
|82,76
|Etiler Gıda
|5,40
|3,05
|35,68
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,17
|-5,23
|8,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,80
|1,27
|33,33
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|-3,29
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,91
|5,68
|37,68
|Fade Gıda
|9,85
|9,93
|59,13
|Fenerbahçe Futbol
|34,90
|-2,79
|18,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,17
|-0,14
|12,56
|F-M İzmit Piston
|188,60
|0,86
|51,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,80
|-2,25
|13,58
|Ford Otosan
|162,70
|2,33
|29,13
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,45
|-1,55
|-6,32
|Frigo Pak Gıda
|29,88
|9,93
|42,42
|Galatasaray Sportif
|3,79
|-2,07
|-6,42
|Garanti Bankası
|10,20
|3,66
|-1,64
|Garanti Faktoring
|11,50
|-1,29
|3,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,50
|-1,96
|8,36
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,76
|-2,06
|88,57
|Gediz Ambalaj
|38,66
|9,95
|44,25
|Gentaş
|5,99
|2,57
|0,84
|Gersan Elektrik
|7,93
|1,67
|29,15
|Global Men. Değ.
|9,20
|-3,26
|53,08
|Global Yat. Holding
|5,94
|-1,49
|26,92
|Good-Year
|9,35
|4,00
|11,84
|Göltaş Çimento
|79,70
|5,35
|93,17
|Gözde Girişim
|7,35
|-6,49
|-7,89
|GSD Denizcilik
|6,41
|2,89
|27,18
|GSD Holding
|2,66
|-1,48
|5,98
|Gübre Fabrik.
|68,95
|2,76
|-19,87
|Güler Yat. Holding
|10,63
|-0,37
|-2,21
|Halk GMYO
|3,76
|-0,53
|17,13
|Hatay Tekstil
|25,54
|-2,82
|83,08
|Hedef Girişim
|4,42
|1,61
|28,99
|Hektaş
|27,22
|-0,87
|42,74
|HUB Girişim
|18,35
|2,06
|0,82
|Hürriyet Gzt.
|2,49
|0,00
|18,57
|ICBC Turkey Bank
|7,27
|-0,41
|11,85
|İdealist Danışmanlık
|24,74
|9,96
|83,80
|İdealist GMYO
|8,85
|1,14
|30,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-0,53
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-3,38
|14,40
|İhlas Gazetecilik
|3,89
|-2,51
|-4,19
|İhlas Holding
|1,07
|-1,83
|-4,69
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-0,88
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,88
|-1,32
|9,15
|Info Yatırım
|6,89
|-4,31
|6,82
|İntema
|64,00
|-6,43
|60,40
|Inveo Yatırım Holding
|144,00
|3,00
|225,64
|İpek Doğal Enerji
|13,41
|-0,22
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,68
|0,17
|15,53
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500