Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,56
|3,31
|-20,00
|Acıpayam Selüloz
|3,55
|0,57
|8,90
|Adana Çimento (A)
|6,11
|0,66
|0,99
|Adana Çimento (B)
|4,22
|0,48
|2,68
|Adana Çimento (C)
|1,46
|0,69
|3,55
|Adel Kalemcilik
|11,85
|-0,59
|7,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,31
|-0,43
|-1,28
|Afyon Çimento
|4,65
|-1,48
|1,31
|Ak Enerji
|0,64
|-1,54
|1,59
|Akbank
|6,72
|0,45
|14,19
|Akçansa
|7,96
|0,13
|8,30
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,28
|6,05
|13,43
|Akfen GMYO
|1,76
|0,57
|6,67
|Akın Tekstil
|9,29
|0,32
|-1,69
|Akiş GMYO
|2,71
|3,83
|5,86
|Akmerkez GMYO
|15,92
|0,25
|-2,75
|Aksa
|9,09
|1,56
|21,85
|Aksa Enerji
|2,73
|-1,44
|1,87
|Aksigorta
|4,14
|0,24
|13,11
|Aksu Enerji
|8,25
|0,12
|6,87
|Alarko Carrıer
|46,84
|-0,26
|19,00
|Alarko GMYO
|46,28
|-1,49
|3,03
|Alarko Holding
|2,61
|3,16
|26,09
|Albaraka Türk
|1,85
|2,21
|51,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,76
|2,74
|17,36
|Alkim Kağıt
|4,02
|-1,23
|-3,13
|Alkim Kimya
|26,06
|0,00
|9,96
|Altınyağ
|0,29
|0,00
|-34,09
|Altınyunus Çeşme
|4,50
|1,12
|8,43
|Anadolu Cam
|3,24
|-0,61
|20,90
|Anadolu Efes
|19,79
|0,41
|-3,93
|Anadolu Grubu Holding
|12,54
|0,72
|22,46
|Anadolu Hayat Emek.
|5,90
|0,51
|-1,83
|Anadolu Isuzu
|6,25
|0,16
|1,13
|Anadolu Sigorta
|4,24
|-0,24
|2,91
|Anel Elektrik
|1,82
|-0,55
|12,35
|Arçelik
|20,40
|1,80
|29,20
|Arena Bilgisayar
|3,49
|1,75
|-20,86
|Armada Bilgisayar
|8,42
|-0,71
|-9,36
|Arsan Tekstil
|1,77
|0,00
|9,26
|Artı Yatırım Holding
|1,01
|5,21
|16,09
|Aselsan
|24,34
|1,50
|1,08
|Aslan Çimento
|27,80
|-0,79
|-1,28
|Ata GMYO
|3,84
|-1,54
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,28
|0,00
|-2,72
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,50
|11,11
|177,78
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|1,26
|87,21
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,28
|-1,43
|7,95
|Avrasya GMYO
|1,25
|5,04
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,18
|1,72
|9,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.254,50
|0,02
|0,66
|Avrupa Yatırım Holding
|2,86
|4,38
|17,70
|Ayen Enerji
|2,43
|0,83
|3,40
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,58
|1,94
|11,27
|Aygaz
|10,94
|-3,44
|-3,44
|Bagfaş
|5,67
|0,35
|17,63
|Bak Ambalaj
|4,75
|0,00
|-6,31
|Balatacılar Balatacılık
|0,39
|-2,50
|18,18
|Bantaş Ambalaj
|1,33
|3,10
|5,98
|Banvit
|10,87
|0,56
|0,74
|Baştaş Başkent Çimento
|1,99
|2,58
|-1,49
|Batı Çimento
|2,54
|-1,93
|5,39
|Batısöke Çimento
|1,02
|-1,92
|-6,42
|Bera Holding
|1,81
|-1,09
|-12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,76
|-0,56
|-2,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,73
|0,58
|6,79
|Beyaz Filo
|4,21
|-2,09
|54,21
|Bilici Yatırım
|1,86
|0,00
|36,76
|Bim Mağazalar
|94,10
|2,17
|8,16
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,28
|-3,45
|-6,67
|Birlik Mensucat
|0,80
|1,27
|-31,62
|Bizim Mağazaları
|7,49
|-0,13
|10,15
|Bolu Çimento
|3,54
|0,57
|3,21
|Bomonti Elektrik
|0,97
|-1,02
|102,08
|Borusan Mannesmann
|8,34
|1,83
|6,92
|Borusan Yat. Paz.
|37,90
|0,96
|0,74
|Bosch Fren Sistemleri
|168,60
|-0,35
|4,07
|Bossa
|8,06
|3,20
|13,20
|Boyner Perakende Yat.
|4,27
|-2,51
|8,38
|Brisa
|7,01
|-0,43
|10,74
|Burçelik
|3,28
|-0,61
|2,18
|Burçelik Vana
|1,56
|-1,89
|5,41
|Bursa Çimento
|4,43
|0,68
|0,68
|Carrefoursa
|3,71
|0,82
|6,61
|Coca Cola İçecek
|33,56
|-2,16
|8,68
|Cosmos Yat. Holding
|0,93
|-1,06
|-4,12
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|-1,01
|-5,77
|Çelebi
|58,25
|0,00
|-8,12
|Çelik Halat
|5,88
|2,08
|-2,00
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,00
|-1,32
|Çemtaş
|5,54
|-0,54
|-8,88
|Çimbeton
|29,56
|0,20
|3,36
|Çimentaş
|11,50
|0,35
|-9,45
|Çimsa
|7,92
|-1,00
|4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|1,86
|0,00
|4,49
|Dagi Giyim
|1,34
|-0,74
|8,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,03
|0,00
|1,98
|Dardanel
|1,12
|-2,61
|1,82
|Datagate Bilgisayar
|5,03
|1,21
|17,52
|Demirören Gazetecilik
|14,50
|51,04
|Demısaş Döküm
|2,61
|-8,10
|5,24
|Denge Holding
|1,84
|5,75
|58,62
|Deniz GMYO
|3,20
|-0,62
|5,26
|Denizbank
|15,73
|0,96
|-17,64
|Denizli Cam
|10,53
|0,00
|-8,59
|Derimod
|9,18
|0,00
|5,88
|Desa Deri
|1,95
|-3,47
|12,72
|Despec Bilgisayar
|3,12
|1,63
|-4,88
|Deva Holding
|3,54
|-0,28
|7,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|0,00
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,64
|1,81
|2,92
|DO-CO
|485,20
|-0,37
|1,34
|Doğan Burda
|3,06
|3,03
|1,66
|Doğan Holding
|1,10
|0,92
|7,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|0,88
|-6,56
|Doğusan
|1,73
|1,17
|-28,22
|Doğuş GMYO
|2,12
|0,00
|0,47
|Doğuş Otomotiv
|4,65
|0,43
|7,14
|Döktaş Dökümcülük
|9,65
|-1,53
|18,40
|Duran Doğan Basım
|6,28
|0,00
|23,14
|Dyo Boya
|2,83
|-0,35
|-2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,02
|1,00
|10,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,15
|1,24
|13,19
|Edip Gayrimenkul
|0,66
|1,54
|-14,29
|Ege Endüstri
|401,00
|-0,50
|16,57
|Ege Gübre
|25,40
|-2,91
|17,05
|Ege Profil
|10,75
|-0,28
|21,20
|Ege Seramik
|3,52
|-2,49
|5,07
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|-6,25
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|3,53
|-0,56
|-8,07
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,97
|0,00
|-1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|0,90
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,40
|-1,41
|-6,67
|Enerjisa Enerji
|5,68
|0,35
|11,37
|Enka İnşaat
|4,81
|1,48
|5,02
|Erbosan
|66,50
|-2,85
|6,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,59
|-0,81
|18,98
|Ersu Gıda
|0,89
|-2,20
|-3,26
|Escort Teknoloji
|0,74
|0,00
|-2,63
|Etiler Gıda
|2,12
|-0,93
|-0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,76
|0,00
|7,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,65
|-2,99
|1,56
|Euro Yat. Ort.
|0,67
|-1,47
|6,35
|Euro Yatırım Holding
|0,70
|4,48
|27,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,27
|1,11
|5,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,15
|-3,96
|18,42
|F-M İzmit Piston
|16,91
|-0,94
|-1,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,55
|-0,28
|3,80
|Ford Otosan
|53,10
|-1,67
|6,20
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|1,27
|151,97
|Frigo Pak Gıda
|1,58
|-0,63
|-7,06
|Galatasaray Sportif
|1,49
|0,68
|20,16
|Garanti Bankası
|8,87
|0,11
|11,43
|Garanti Faktoring
|2,80
|0,00
|41,41
|Garanti Yat. Ort.
|0,69
|1,47
|-12,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,55
|-1,11
|10,25
|Gedik Yatırım Holding
|2,81
|0,36
|19,57
|Gediz Ambalaj
|4,18
|0,72
|0,72
|Gentaş
|1,90
|-2,56
|7,34
|Gersan Elektrik
|2,43
|-0,41
|-0,42
|Global Men. Değ.
|0,46
|0,00
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,80
|2,43
|27,09
|Good-Year
|3,58
|0,00
|4,07
|Göltaş Çimento
|11,28
|-0,35
|-9,25
|Gözde Girişim
|3,47
|-2,25
|29,96
|GSD Denizcilik
|1,28
|1,59
|11,30
|GSD Holding
|0,94
|3,30
|17,50
|Gübre Fabrik.
|3,19
|2,24
|7,77
|Güler Yat. Holding
|1,04
|-1,89
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,56
|-1,89
|4,00
|Halk GMYO
|0,74
|0,00
|5,71
|Halk Sigorta
|1,11
|0,91
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,15
|1,47
|5,06
|Hedef Girişim
|1,14
|0,88
|-1,72
|Hektaş
|10,90
|0,09
|17,58
|HUB Girişim
|1,86
|-1,59
|-1,06
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|-1,02
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,16
|1,22
|-15,62
|İdealist Danışmanlık
|15,37
|2,47
|42,31
|İdealist GMYO
|1,65
|0,00
|1,23
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|-2,94
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,08
|-1,07
|14,95
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|-6,35
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|-2,63
|12,12
|İndeks Bilgisayar
|6,74
|0,60
|12,90
|Info Yatırım
|1,17
|0,00
|13,59
|İntema
|8,91
|-1,00
|48,58
|İpek Doğal Enerji
|5,27
|0,00
|-1,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,57
|-1,20
|16,08
(Sürecek)
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