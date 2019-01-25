Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,13 -1,84 9,23 Acıpayam Selüloz 3,75 -1,06 15,03 Adana Çimento (A) 6,11 0,33 0,99 Adana Çimento (B) 4,21 0,72 2,43 Adana Çimento (C) 1,48 -0,67 4,96 Adel Kalemcilik 11,99 0,00 9,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -1,33 -5,13 Afyon Çimento 4,84 -1,22 5,45 Ak Enerji 0,63 0,00 0,00 Akbank 6,50 -0,31 10,45 Akçansa 7,97 0,00 8,44 Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 -0,48 2,99 Akfen GMYO 1,76 6,02 6,67 Akın Tekstil 9,58 1,70 1,38 Akiş GMYO 2,63 0,00 2,73 Akmerkez GMYO 15,85 -0,44 -3,18 Aksa 8,35 2,45 11,93 Aksa Enerji 2,93 0,00 9,33 Aksigorta 3,82 -1,04 4,37 Aksu Enerji 7,75 -2,02 0,39 Alarko Carrıer 42,32 -1,21 7,52 Alarko GMYO 45,88 -0,26 2,14 Alarko Holding 2,46 2,07 18,84 Albaraka Türk 1,29 -0,77 5,74 Alcatel Lucent Teletaş 6,49 1,09 12,67 Alkim Kağıt 4,34 -0,91 4,58 Alkim Kimya 24,28 2,88 2,45 Altınyağ 0,30 0,00 -31,82 Altınyunus Çeşme 4,14 -0,48 -0,24 Anadolu Cam 2,80 1,82 4,48 Anadolu Efes 21,20 0,00 2,91 Anadolu Grubu Holding 11,40 -0,70 11,33 Anadolu Hayat Emek. 5,84 -0,17 -2,83 Anadolu Isuzu 6,65 -0,15 7,61 Anadolu Sigorta 4,35 0,69 5,58 Anel Elektrik 1,87 3,31 15,43 Arçelik 17,95 -1,37 13,68 Arena Bilgisayar 3,84 0,52 -12,93 Armada Bilgisayar 7,95 -0,38 -14,42 Arsan Tekstil 1,72 0,00 6,17 Artı Yatırım Holding 1,13 1,80 29,89 Aselsan 25,12 0,08 4,32 Aslan Çimento 29,12 -0,95 3,41 Ata GMYO 3,96 0,25 -1,25 Atakule GMYO 1,47 -0,68 -1,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 100,00 Atlas Yat. Ort. 0,98 -2,97 13,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,78 0,26 1,43 Avrasya GMYO 0,85 1,19 -3,41 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 -0,90 1,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.250,90 0,02 0,37 Avrupa Yatırım Holding 2,36 1,72 -2,88 Ayen Enerji 2,51 -0,79 6,81 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,52 7,04 Aygaz 12,25 0,33 8,12 Bagfaş 5,58 3,33 15,77 Bak Ambalaj 4,69 -0,21 -7,50 Balatacılar Balatacılık 0,41 -4,65 24,24 Bantaş Ambalaj 1,52 -2,56 0,66 Banvit 11,61 2,11 7,60 Baştaş Başkent Çimento 1,93 -0,52 -4,46 Batı Çimento 2,43 -4,33 0,83 Batısöke Çimento 1,10 0,92 0,92 Bera Holding 2,10 -1,87 1,94 Berkosan Yalıtım 1,73 -1,14 -4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 -2,34 3,09 Beyaz Filo 4,42 3,27 61,90 Bilici Yatırım 1,45 -1,36 6,62 Bim Mağazalar 92,85 -0,32 6,72 Bimeks 0,07 0,00 16,67 Birko Mensucat 0,30 3,45 0,00 Birlik Mensucat 0,89 0,00 -23,93 Bizim Mağazaları 6,55 -0,76 -3,68 Bolu Çimento 3,53 0,00 2,92 Bomonti Elektrik 1,25 -6,72 160,42 Borusan Mannesmann 8,29 0,73 6,28 Borusan Yat. Paz. 38,10 -0,26 1,28 Bosch Fren Sistemleri 168,90 -0,06 4,26 Bossa 8,17 -0,49 14,75 Boyner Perakende Yat. 4,98 -2,35 26,40 Brisa 6,39 -0,47 0,95 Burçelik 3,27 -0,30 1,87 Burçelik Vana 1,53 0,00 3,38 Bursa Çimento 4,39 0,00 -0,23 Carrefoursa 3,80 -0,78 9,20 Coca Cola İçecek 33,00 -0,72 6,87 Cosmos Yat. Holding 0,97 -1,02 0,00 Credıtwest Faktorıng 1,00 1,01 -3,85 Çelebi 59,30 2,07 -6,47 Çelik Halat 6,00 0,00 0,00 Çemaş Döküm 0,80 -1,23 5,26 Çemtaş 6,11 1,16 0,49 Çimbeton 29,08 0,28 1,68 Çimentaş 11,16 1,27 -12,13 Çimsa 8,14 0,25 7,81 Çuhadaroğlu Metal 1,84 -1,08 3,37 Dagi Giyim 1,26 -1,56 1,61 Dagi Yatırım Holding 1,03 0,98 1,98 Dardanel 1,11 0,00 0,91 Datagate Bilgisayar 4,57 -0,44 6,78 Demirören Gazetecilik 13,97 -2,44 45,52 Demısaş Döküm 2,71 0,00 9,27 Denge Holding 1,27 -0,78 9,48 Deniz GMYO 3,20 -5,88 5,26 Denizbank 17,48 -6,07 -8,48 Denizli Cam 10,92 1,58 -5,21 Derimod 9,37 0,11 8,07 Desa Deri 2,31 -0,43 33,53 Despec Bilgisayar 3,05 0,99 -7,01 Deva Holding 3,50 -0,57 6,38 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41 Ditaş Doğan 5,60 -0,53 2,19 DO-CO 528,00 -3,12 10,28 Doğan Burda 3,14 1,95 4,32 Doğan Holding 1,07 0,00 4,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 -2,54 -5,74 Doğusan 1,91 -1,04 -20,75 Doğuş GMYO 2,21 0,00 4,74 Doğuş Otomotiv 4,74 0,21 9,22 Döktaş Dökümcülük 9,90 11,61 21,47 Duran Doğan Basım 6,03 2,73 18,24 Dyo Boya 3,05 -6,44 5,17 Eczacıbaşı İlaç 2,90 -1,02 6,23 Eczacıbaşı Yatırım 7,85 0,13 9,03 Edip Gayrimenkul 0,71 1,43 -7,79 Ege Endüstri 376,50 0,67 9,45 Ege Gübre 26,30 -2,01 21,20 Ege Profil 8,87 -0,22 0,00 Ege Seramik 3,46 -0,57 3,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 0,00 38,46 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 -5,71 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 30,00 Egeplast 3,65 1,39 -4,95 Ekiz Kimya 0,32 -8,57 -3,03 Emek Elektrik 0,98 0,00 0,00 Eminiş Ambalaj 1,14 -0,87 -2,56 Emlak Konut GMYO 1,54 -2,53 2,67 Enerjisa Enerji 5,21 -0,76 2,16 Enka İnşaat 4,82 1,47 5,24 Erbosan 60,65 2,45 -2,80 Ereğli Demir Çelik 8,47 -0,47 17,31 Ersu Gıda 0,91 1,11 -1,09 Escort Teknoloji 0,77 2,67 1,32 Etiler Gıda 2,07 1,97 -2,82 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 1,39 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,65 0,00 3,17 Euro Yatırım Holding 0,52 -1,89 -5,45 Fenerbahçe Futbol 7,32 -1,88 5,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 -1,27 17,29 F-M İzmit Piston 17,92 -1,10 3,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,36 -0,59 -1,75 Ford Otosan 59,20 2,60 18,40 Formet Çelik Kapı 1,66 4,40 30,71 Frigo Pak Gıda 1,67 -4,57 -1,76 Galatasaray Sportif 1,35 -1,46 8,87 Garanti Bankası 9,14 0,33 14,82 Garanti Faktoring 2,01 -1,47 1,52 Garanti Yat. Ort. 0,73 0,00 -7,59 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 1,99 11,49 Gedik Yatırım Holding 3,01 7,89 28,09 Gediz Ambalaj 4,33 -0,69 4,34 Gentaş 1,87 -2,09 5,65 Gersan Elektrik 3,61 3,14 2,27 Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26 Global Yat. Holding 3,48 0,87 16,39 Good-Year 3,62 0,00 5,23 Göltaş Çimento 11,63 -0,68 -6,44 Gözde Girişim 3,20 0,95 19,85 GSD Denizcilik 1,24 0,00 7,83 GSD Holding 0,82 -1,20 2,50 Gübre Fabrik. 3,16 1,61 6,76 Güler Yat. Holding 1,04 0,97 -2,80 Güneş Sigorta 1,65 -0,60 10,00 Halk GMYO 0,72 0,00 2,86 Halk Sigorta 1,10 -0,90 0,00 Hatay Tekstil 4,20 0,48 6,33 Hedef Girişim 1,19 3,48 2,59 Hektaş 10,32 3,82 11,33 HUB Girişim 1,96 -0,51 4,26 Hürriyet Gzt. 0,98 2,08 5,38 ICBC Turkey Bank 6,21 2,31 25,96 İdealist Danışmanlık 12,90 10,82 19,44 İdealist GMYO 1,67 0,60 2,45 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -3,03 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -4,76 İhlas Gazetecilik 0,57 -1,72 -6,56 İhlas Holding 0,32 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -3,03 İndeks Bilgisayar 6,72 0,00 12,56 Info Yatırım 1,14 -2,56 10,68 İntema 24,82 -4,39 33,23 İpek Doğal Enerji 5,81 1,57 8,19 İskenderun Demir Çelik 6,68 1,52 18,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA