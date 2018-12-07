Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,09 -5,50 139,53
Acıpayam Selüloz 3,36 -0,30 29,70
Adana Çimento (A) 6,11 -0,65 14,08
Adana Çimento (B) 4,13 0,00 9,95
Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94
Adel Kalemcilik 11,82 1,46 -23,87
Adese Alışveriş Ticaret 4,00 -0,50 101,01
Afyon Çimento 4,97 0,81 -36,12
Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57
Akbank 6,89 3,61 -27,04
Akçansa 7,15 0,00 -30,15
Akdenız Güvenlık Hız. 2,35 2,62 -55,70
Akfen GMYO 1,48 0,68 -38,59
Akın Tekstil 8,69 0,23 -38,41
Akiş GMYO 2,63 2,33 -5,80
Akmerkez GMYO 17,10 0,59 -8,30
Aksa 8,11 0,25 -32,33
Aksa Enerji 3,00 0,33 -27,36
Aksigorta 3,54 -0,28 16,72
Aksu Enerji 8,76 0,11 65,30
Alarko Carrıer 40,18 0,00 -30,15
Alarko GMYO 48,36 0,37 -1,71
Alarko Holding 2,17 1,88 -38,14
Albaraka Türk 1,30 -0,76 -13,54
Alcatel Lucent Teletaş 5,55 2,78 -30,45
Alkim Kağıt 4,56 -1,51 -1,63
Alkim Kimya 24,50 0,00 3,33
Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12
Altınyunus Çeşme 4,20 -4,55 -16,83
Anadolu Cam 2,75 1,48 7,72
Anadolu Efes 21,10 -1,95 -11,38
Anadolu Grubu Holding 11,98 -3,46 -49,22
Anadolu Hayat Emek. 6,09 -0,81 -22,09
Anadolu Isuzu 7,06 1,00 -22,42
Anadolu Sigorta 4,38 0,46 45,46
Anel Elektrik 1,71 5,56 -51,40
Arçelik 15,47 -0,26 -25,52
Arena Bilgisayar 3,80 2,70 -10,17
Armada Bilgisayar 9,51 1,82 40,27
Arsan Tekstil 1,62 1,25 -7,43
Artı Yatırım Holding 1,02 -1,92 8,51
Aselsan 26,58 0,61 -16,23
Aslan Çimento 29,02 0,55 -22,78
Ata GMYO 3,90 2,36 -18,58
Atakule GMYO 1,55 1,31 -24,39
Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17
Atlantis Yatırım Holding 0,23 -4,17 -53,06
Atlas Yat. Ort. 1,34 18,58 36,73
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,58 -2,33 -28,94
Avrasya GMYO 0,96 0,00 -39,24
Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 2,65 -30,95
Avrasya Stratejik GMYF 1.230,00 0,06
Avrupa Yatırım Holding 2,04 0,99 67,21
Ayen Enerji 2,71 0,74 -43,89
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,58 0,00 -3,56
Aygaz 11,80 -0,76 -18,60
Bagfaş 5,27 0,19 -49,81
Bak Ambalaj 4,41 0,46 -9,41
Balatacılar Balatacılık 0,30 -11,76 -46,43
Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88
Banvit 11,65 0,87 -45,61
Baştaş Başkent Çimento 1,98 -0,50 -16,34
Batı Çimento 2,68 -0,37 -38,97
Batısöke Çimento 1,16 6,42 -30,10
Bera Holding 2,11 -1,40 -31,94
Berkosan Yalıtım 1,79 -0,56 -19,73
Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,20 -58,68
Beyaz Filo 3,35 1,21 -90,03
Bilici Yatırım 1,41 -2,76 -4,81
Bim Mağazalar 83,85 -0,77 10,27
Bimeks 0,06 0,00 -78,57
Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95
Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -35,46
Bizim Mağazaları 6,61 -0,45 -14,16
Bolu Çimento 3,61 0,56 -24,32
Bomonti Elektrik 0,56 1,82 -48,15
Borusan Mannesmann 8,00 1,01 -27,56
Borusan Yat. Paz. 37,66 0,37 -12,72
Bosch Fren Sistemleri 178,10 -10,95 -2,77
Bossa 5,83 1,39 43,95
Boyner Perakende Yat. 3,55 0,00 -19,03
Brisa 6,23 0,16 -14,31
Burçelik 3,20 0,00 -16,88
Burçelik Vana 1,67 0,00 -4,57
Bursa Çimento 4,69 0,64 -7,38
Carrefoursa 3,81 1,60 -31,72
Coca Cola İçecek 31,04 -3,00 -7,32
Cosmos Yat. Holding 0,95 1,06 -18,80
Credıtwest Faktorıng 1,31 2,34 17,51
Çelebi 52,05 0,10 52,77
Çelik Halat 5,30 -0,75 41,72
Çemaş Döküm 1,19 -7,03 -35,68
Çemtaş 6,66 -0,75 64,90
Çimbeton 28,94 0,42 -21,61
Çimentaş 8,44 -3,87 -27,18
Çimsa 7,48 0,40 -43,31
Çuhadaroğlu Metal 1,86 1,09 -36,52
Dagi Giyim 1,37 2,24 -39,65
Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17
Dardanel 1,02 -2,86 -47,69
Datagate Bilgisayar 4,24 0,47 -56,38
Demirören Gazetecilik 8,75 -0,68 233,33
Demısaş Döküm 2,82 0,00 103,10
Denge Holding 1,37 0,74 -27,59
Deniz GMYO 3,22 -6,12 19,26
Denizbank 11,20 13,48 205,18
Denizli Cam 10,85 0,00 -8,59
Derimod 9,40 0,64 25,17
Desa Deri 1,78 -0,56 76,24
Despec Bilgisayar 3,41 -1,16 -5,01
Deva Holding 3,49 1,16 -20,32
Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75
Ditaş Doğan 5,63 0,00 -6,11
DO-CO 517,00 -1,15 150,20
Doğan Burda 3,27 4,47 -1,51
Doğan Holding 1,14 0,88 31,03
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 0,00 -66,76
Doğusan 2,41 -0,82 65,07
Doğuş GMYO 2,27 1,79 -29,94
Doğuş Otomotiv 4,52 1,80 -40,04
Döktaş Dökümcülük 8,48 -0,12 -22,91
Duran Doğan Basım 4,35 4,07 15,38
Dyo Boya 3,22 10,65 -57,69
Eczacıbaşı İlaç 2,96 1,72 -29,19
Eczacıbaşı Yatırım 7,13 1,28 -28,91
Edip Gayrimenkul 0,69 0,00 -41,53
Ege Endüstri 366,50 0,14 22,20
Ege Gübre 22,84 2,51 -10,50
Ege Profil 8,95 0,22 -7,38
Ege Seramik 3,41 0,29 -21,99
Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06
Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00
Egeplast 3,41 -6,32 -27,14
Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86
Emek Elektrik 1,08 4,85 -31,46
Eminiş Ambalaj 1,19 0,00 -74,35
Emlak Konut GMYO 1,61 -0,62 -38,02
Enerjisa Enerji 5,17 0,39
Enka İnşaat 4,55 1,34 -16,08
Erbosan 65,30 0,00 -17,67
Ereğli Demir Çelik 7,83 0,38 -16,16
Ersu Gıda 0,93 -4,12 -29,01
Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44
Etiler Gıda 2,22 -3,06 -52,67
Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -1,23 -27,07
Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -30,30
Euro Yat. Ort. 0,59 -3,28 -29,18
Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39
Fenerbahçe Futbol 6,49 0,62 -60,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,00 -77,84
F-M İzmit Piston 18,16 -0,22 44,94
Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -1,52 -33,94
Ford Otosan 51,55 0,00 -9,25
Formet Çelik Kapı 1,17 -1,68
Frigo Pak Gıda 2,08 -7,56 118,95
Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31
Garanti Bankası 7,97 2,57 -22,44
Garanti Faktoring 2,03 1,50 -37,73
Garanti Yat. Ort. 0,66 3,13 -5,91
Gedik Y. Men. Değ. 3,45 16,95 36,90
Gedik Yatırım Holding 2,49 19,71 80,43
Gediz Ambalaj 4,46 -0,67 23,37
Gentaş 2,03 -2,40 35,32
Gersan Elektrik 3,36 0,60 -28,66
Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22
Global Yat. Holding 2,81 3,31 -22,16
Good-Year 3,46 0,87 -16,79
Göltaş Çimento 37,08 0,43 -42,31
Gözde Girişim 2,82 1,08 -50,18
GSD Denizcilik 1,19 0,00 -11,85
GSD Holding 0,82 1,23 13,89
Gübre Fabrik. 2,98 -0,33 -29,55
Güler Yat. Holding 1,05 0,96 -9,48
Güneş Sigorta 1,64 1,86 -0,61
Halk GMYO 0,71 2,90 -22,21
Halk Sigorta 1,19 5,31 -10,64
Hatay Tekstil 4,10 0,74 -17,51
Hedef Girişim 1,19 0,00 -40,10
Hektaş 9,49 1,71 35,57
HUB Girişim 2,02 19,53 69,75
Hürriyet Gzt. 0,98 -2,00 -26,87
ICBC Turkey Bank 10,73 1,51 135,31
İdealist Danışmanlık 10,70 2,79 78,33
İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12
İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25
İhlas Gayrimenkul 1,30 1,56 -33,67
İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29
İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62
İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22
İndeks Bilgisayar 5,54 1,47 -45,79
Info Yatırım 1,13 11,88 -4,24
İntema 20,24 1,35 -16,84
İpek Doğal Enerji 6,00 3,99 11,73
İskenderun Demir Çelik 6,08 0,16 24,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Sürecek)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et