Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,06 -0,93 -17,83 Acıpayam Selüloz 2,48 0,40 -6,42 Adana Çimento (A) 7,12 4,71 18,67 Adana Çimento (B) 4,81 2,34 13,98 Adana Çimento (C) 1,10 0,00 30,95 Adel Kalemcilik 16,55 -0,66 0,55 Adese Alışveriş Ticaret 2,37 2,16 19,10 Afyon Çimento 6,43 0,16 -17,35 Ak Enerji 0,82 -1,20 -9,89 Akbank 8,15 -3,44 -13,70 Akçansa 9,95 0,10 -2,80 Akdenız Güvenlık Hız. 3,82 -2,80 -35,58 Akfen GMYO 1,96 1,03 -18,67 Akın Tekstil 9,74 -0,81 -30,97 Akiş GMYO 3,28 -1,20 4,79 Akmerkez GMYO 18,39 1,04 -10,12 Aksa 12,30 -3,07 2,64 Aksa Enerji 4,08 1,49 -1,21 Aksigorta 4,40 -0,68 45,08 Aksu Enerji 6,66 -4,17 25,67 Alarko Carrıer 55,55 0,82 -8,26 Alarko GMYO 45,00 0,36 -11,50 Alarko Holding 5,75 -0,86 -20,80 Albaraka Türk 1,51 -1,95 0,43 Alcatel Lucent Teletaş 6,20 -0,64 -22,31 Alkim Kağıt 3,76 -5,05 -18,89 Alkim Kimya 22,56 0,27 -9,76 Altınyağ 0,83 -1,19 -30,61 Altınyunus Çeşme 5,00 0,00 -0,99 Anadolu Cam 3,08 -3,45 17,11 Anadolu Efes 25,54 -2,22 5,54 Anadolu Grubu Holding 21,00 -1,50 -11,39 Anadolu Hayat Emek. 7,70 -0,65 -1,49 Anadolu Isuzu 10,72 -3,07 17,80 Anadolu Sigorta 4,29 -0,23 42,47 Anel Elektrik 2,71 0,37 -28,12 Anel Telekom 0,46 0,00 -8,00 Arçelik 17,88 -2,40 -13,92 Arena Bilgisayar 4,68 0,21 10,64 Armada Bilgisayar 6,50 1,72 -4,13 Arsan Tekstil 2,12 1,92 21,14 Artı Yatırım Holding 1,95 -2,50 107,45 Aselsan 24,78 -1,20 -22,08 Aslan Çimento 33,38 -0,54 -12,62 Ata GMYO 3,94 -0,25 -17,75 Atakule GMYO 2,06 -1,44 0,49 Atlantik Petrol Ürünleri 1,17 -1,68 -15,83 Atlantis Yatırım Holding 0,65 -4,41 32,65 Atlas Yat. Ort. 0,96 -3,03 -2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,71 0,06 0,04 Avrasya GMYO 1,37 -1,44 -13,29 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -0,71 -16,67 Avrupa Yatırım Holding 1,76 -4,86 -3,83 Ayen Enerji 4,97 11,94 2,90 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,86 1,64 9,41 Aygaz 13,09 -1,21 -9,70 Bagfaş 8,00 -2,08 -23,81 Bak Ambalaj 7,44 4,64 44,75 Balatacılar Balatacılık 0,47 -4,08 -16,07 Bantaş Ambalaj 2,50 -2,34 -38,88 Banvit 15,91 4,74 -25,72 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 3,66 Batı Çimento 6,38 0,31 -35,43 Batısöke Çimento 1,45 -1,36 -18,54 Bera Holding 2,34 -0,85 -24,52 Berkosan Yalıtım 2,46 -1,99 10,31 Beşiktaş Futbol Yat. 2,67 -4,30 -34,72 Beyaz Filo 30,00 -7,64 -59,43 Bilici Yatırım 1,81 -1,09 18,26 Bim Mağazalar 69,00 -0,14 -11,65 Bimeks 0,15 -6,25 -46,43 Birko Mensucat 0,37 2,78 -9,76 Birlik Mensucat 1,32 -0,75 -6,38 Bizim Mağazaları 7,80 -0,76 1,30 Bolu Çimento 6,87 1,03 27,70 Bomonti Elektrik 0,83 -1,19 -23,15 Borusan Mannesmann 12,21 -1,45 4,00 Borusan Yat. Paz. 38,84 0,62 -9,98 Bosch Fren Sistemleri 155,60 -0,26 -15,06 Bossa 6,58 6,47 62,47 Boyner Perakende Yat. 8,80 -2,65 -4,14 Brisa 6,57 -0,30 -9,63 Burçelik 3,39 -2,87 -11,95 Burçelik Vana 1,61 1,26 -8,00 Bursa Çimento 5,38 0,37 2,48 Carrefoursa 5,08 -0,59 -8,96 Coca Cola İçecek 35,20 0,40 2,86 Cosmos Yat. Holding 1,14 1,79 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,40 -0,71 2,94 Çelebi 34,10 0,35 0,09 Çelik Halat 8,41 -0,83 124,88 Çemaş Döküm 1,56 -1,27 -15,68 Çemtaş 5,04 -0,20 23,53 Çimbeton 35,74 1,71 -3,20 Çimentaş 10,88 -1,00 -6,13 Çimsa 12,46 -1,11 -5,57 Çuhadaroğlu Metal 2,36 -1,26 -19,45 Dagi Giyim 1,70 1,80 -25,11 Dagi Yatırım Holding 1,31 0,00 -8,39 Dardanel 1,57 1,29 -19,49 Datagate Bilgisayar 8,33 -0,60 -20,44 Demısaş Döküm 2,76 8,66 50,82 Denge Holding 3,00 -2,91 58,56 Deniz GMYO 3,04 0,00 12,59 Denizbank 6,46 -2,27 76,02 Denizli Cam 11,04 -0,99 -6,99 Derimod 9,50 -4,04 26,50 Desa Deri 1,16 -0,85 14,85 Despec Bilgisayar 3,03 -1,62 -15,60 Deva Holding 3,86 -1,78 -11,87 Diriteks Diriliş Tekstil 1,11 -2,63 -5,13 Ditaş Doğan 6,14 -0,49 2,40 DO-CO 269,00 2,28 27,97 Doğan Burda 3,38 -1,74 1,81 Doğan Gazetecilik 5,00 0,20 81,16 Doğan Holding 0,98 -3,92 12,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 -2,65 -29,40 Doğusan 2,97 1,02 103,42 Doğuş GMYO 2,95 0,00 -8,95 Doğuş Otomotiv 7,51 -0,40 -8,86 Döktaş Dökümcülük 11,37 -0,09 3,36 Duran Doğan Basım 5,96 1,02 58,09 Dyo Boya 5,68 -2,24 -25,36 Eczacıbaşı İlaç 4,00 -1,23 -9,30 Eczacıbaşı Yat. Ort. 2,35 1,29 9,30 Eczacıbaşı Yatırım 9,97 1,22 -8,70 Edip Gayrimenkul 0,98 1,03 -16,95 Ege Endüstri 319,00 -0,81 6,36 Ege Gübre 26,28 -0,98 -0,90 Ege Profil 9,95 1,22 -0,30 Ege Seramik 3,46 -1,42 -24,78 Egeli & Co Tarım Girişim 0,54 -3,57 -21,74 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,48 0,00 2,13 Egeli&Co Yatırım Holding 0,13 0,00 -35,00 Egeplast 7,27 -0,41 55,34 Ekiz Kimya 0,47 0,00 -17,54 Emek Elektrik 1,36 -2,86 -14,47 Eminiş Ambalaj 3,54 1,43 -23,71 Emlak Konut GMYO 2,53 0,00 -9,96 Enerjisa Enerji 7,01 1,01 Enka İnşaat 4,77 -2,05 -19,06 Erbosan 73,15 -1,48 -12,18 Ereğli Demir Çelik 10,69 -0,56 6,69 Ersu Gıda 1,02 0,00 -22,14 Escort Teknoloji 0,74 -3,90 -41,27 Etiler Gıda 3,93 -1,50 -16,20 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 -3,33 -23,01 Euro Trend Yat. Ort. 0,76 -2,56 -20,83 Euro Yat. Ort. 0,68 -4,23 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,65 -5,80 6,56 Fenerbahçe Futbol 33,82 -0,53 -1,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 14,00 -14,37 1,38 F-M İzmit Piston 15,90 -3,64 26,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,94 -2,48 -19,92 Ford Otosan 57,30 -1,80 -1,28 Frigo Pak Gıda 1,71 -10,00 80,00 Galatasaray Sportif 2,28 1,79 8,70 Garanti Bankası 8,92 -3,25 -13,20 Garanti Faktoring 2,51 -1,57 -23,01 Garanti Yat. Ort. 0,70 0,00 -6,67 Gedik Girişim 1,24 0,00 4,20 Gedik Y. Men. Değ. 2,66 1,14 5,56 Gedik Yatırım Holding 1,46 0,69 5,80 Gediz Ambalaj 7,45 -0,53 3,04 Gentaş 1,57 -0,63 -6,55 Gersan Elektrik 4,45 -1,55 -5,52 Global Men. Değ. 0,60 0,00 33,33 Global Yat. Holding 3,88 -3,96 7,48 Good-Year 3,58 1,42 -15,76 Göltaş Çimento 53,45 -1,29 -18,15 Gözde Girişim 4,14 -2,13 -26,86 GSD Denizcilik 1,35 -1,46 0,00 GSD Holding 0,88 0,00 22,22 Gübre Fabrik. 3,66 -1,88 -13,48 Güler Yat. Holding 1,67 1,21 43,97 Güneş Sigorta 1,49 -3,87 -9,70 Halk GMYO 0,86 0,00 -9,95 Halk Sigorta 1,40 0,00 -13,58 Hatay Tekstil 4,55 -2,99 -8,45 Hedef Girişim 1,98 -1,00 -18,85 Hektaş 10,59 -2,84 51,29 Hürriyet Gzt. 1,35 1,50 0,75 ICBC Turkey Bank 6,23 0,81 36,62 İdealist GMYO 2,52 0,40 23,53 İhlas Ev Aletleri 0,41 -2,38 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,34 -4,29 -31,63 İhlas Gazetecilik 0,99 -2,94 -16,10 İhlas Holding 0,42 -2,33 -20,75 İhlas Yayın Holding 0,42 -4,55 -17,65 İndeks Bilgisayar 10,88 -3,37 -5,39 Info Yatırım 1,09 -2,68 -7,63 İntema 26,06 -0,61 7,07 İpek Doğal Enerji 4,97 -0,20 -7,45 İskenderun Demir Çelik 8,92 -1,98 68,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)