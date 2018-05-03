Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,06
|-0,93
|-17,83
|Acıpayam Selüloz
|2,48
|0,40
|-6,42
|Adana Çimento (A)
|7,12
|4,71
|18,67
|Adana Çimento (B)
|4,81
|2,34
|13,98
|Adana Çimento (C)
|1,10
|0,00
|30,95
|Adel Kalemcilik
|16,55
|-0,66
|0,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,37
|2,16
|19,10
|Afyon Çimento
|6,43
|0,16
|-17,35
|Ak Enerji
|0,82
|-1,20
|-9,89
|Akbank
|8,15
|-3,44
|-13,70
|Akçansa
|9,95
|0,10
|-2,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,82
|-2,80
|-35,58
|Akfen GMYO
|1,96
|1,03
|-18,67
|Akın Tekstil
|9,74
|-0,81
|-30,97
|Akiş GMYO
|3,28
|-1,20
|4,79
|Akmerkez GMYO
|18,39
|1,04
|-10,12
|Aksa
|12,30
|-3,07
|2,64
|Aksa Enerji
|4,08
|1,49
|-1,21
|Aksigorta
|4,40
|-0,68
|45,08
|Aksu Enerji
|6,66
|-4,17
|25,67
|Alarko Carrıer
|55,55
|0,82
|-8,26
|Alarko GMYO
|45,00
|0,36
|-11,50
|Alarko Holding
|5,75
|-0,86
|-20,80
|Albaraka Türk
|1,51
|-1,95
|0,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,20
|-0,64
|-22,31
|Alkim Kağıt
|3,76
|-5,05
|-18,89
|Alkim Kimya
|22,56
|0,27
|-9,76
|Altınyağ
|0,83
|-1,19
|-30,61
|Altınyunus Çeşme
|5,00
|0,00
|-0,99
|Anadolu Cam
|3,08
|-3,45
|17,11
|Anadolu Efes
|25,54
|-2,22
|5,54
|Anadolu Grubu Holding
|21,00
|-1,50
|-11,39
|Anadolu Hayat Emek.
|7,70
|-0,65
|-1,49
|Anadolu Isuzu
|10,72
|-3,07
|17,80
|Anadolu Sigorta
|4,29
|-0,23
|42,47
|Anel Elektrik
|2,71
|0,37
|-28,12
|Anel Telekom
|0,46
|0,00
|-8,00
|Arçelik
|17,88
|-2,40
|-13,92
|Arena Bilgisayar
|4,68
|0,21
|10,64
|Armada Bilgisayar
|6,50
|1,72
|-4,13
|Arsan Tekstil
|2,12
|1,92
|21,14
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|-2,50
|107,45
|Aselsan
|24,78
|-1,20
|-22,08
|Aslan Çimento
|33,38
|-0,54
|-12,62
|Ata GMYO
|3,94
|-0,25
|-17,75
|Atakule GMYO
|2,06
|-1,44
|0,49
|Atlantik Petrol Ürünleri
|1,17
|-1,68
|-15,83
|Atlantis Yatırım Holding
|0,65
|-4,41
|32,65
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|-3,03
|-2,04
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,71
|0,06
|0,04
|Avrasya GMYO
|1,37
|-1,44
|-13,29
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,40
|-0,71
|-16,67
|Avrupa Yatırım Holding
|1,76
|-4,86
|-3,83
|Ayen Enerji
|4,97
|11,94
|2,90
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,86
|1,64
|9,41
|Aygaz
|13,09
|-1,21
|-9,70
|Bagfaş
|8,00
|-2,08
|-23,81
|Bak Ambalaj
|7,44
|4,64
|44,75
|Balatacılar Balatacılık
|0,47
|-4,08
|-16,07
|Bantaş Ambalaj
|2,50
|-2,34
|-38,88
|Banvit
|15,91
|4,74
|-25,72
|Baştaş Başkent Çimento
|2,55
|0,39
|3,66
|Batı Çimento
|6,38
|0,31
|-35,43
|Batısöke Çimento
|1,45
|-1,36
|-18,54
|Bera Holding
|2,34
|-0,85
|-24,52
|Berkosan Yalıtım
|2,46
|-1,99
|10,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,67
|-4,30
|-34,72
|Beyaz Filo
|30,00
|-7,64
|-59,43
|Bilici Yatırım
|1,81
|-1,09
|18,26
|Bim Mağazalar
|69,00
|-0,14
|-11,65
|Bimeks
|0,15
|-6,25
|-46,43
|Birko Mensucat
|0,37
|2,78
|-9,76
|Birlik Mensucat
|1,32
|-0,75
|-6,38
|Bizim Mağazaları
|7,80
|-0,76
|1,30
|Bolu Çimento
|6,87
|1,03
|27,70
|Bomonti Elektrik
|0,83
|-1,19
|-23,15
|Borusan Mannesmann
|12,21
|-1,45
|4,00
|Borusan Yat. Paz.
|38,84
|0,62
|-9,98
|Bosch Fren Sistemleri
|155,60
|-0,26
|-15,06
|Bossa
|6,58
|6,47
|62,47
|Boyner Perakende Yat.
|8,80
|-2,65
|-4,14
|Brisa
|6,57
|-0,30
|-9,63
|Burçelik
|3,39
|-2,87
|-11,95
|Burçelik Vana
|1,61
|1,26
|-8,00
|Bursa Çimento
|5,38
|0,37
|2,48
|Carrefoursa
|5,08
|-0,59
|-8,96
|Coca Cola İçecek
|35,20
|0,40
|2,86
|Cosmos Yat. Holding
|1,14
|1,79
|-2,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,40
|-0,71
|2,94
|Çelebi
|34,10
|0,35
|0,09
|Çelik Halat
|8,41
|-0,83
|124,88
|Çemaş Döküm
|1,56
|-1,27
|-15,68
|Çemtaş
|5,04
|-0,20
|23,53
|Çimbeton
|35,74
|1,71
|-3,20
|Çimentaş
|10,88
|-1,00
|-6,13
|Çimsa
|12,46
|-1,11
|-5,57
|Çuhadaroğlu Metal
|2,36
|-1,26
|-19,45
|Dagi Giyim
|1,70
|1,80
|-25,11
|Dagi Yatırım Holding
|1,31
|0,00
|-8,39
|Dardanel
|1,57
|1,29
|-19,49
|Datagate Bilgisayar
|8,33
|-0,60
|-20,44
|Demısaş Döküm
|2,76
|8,66
|50,82
|Denge Holding
|3,00
|-2,91
|58,56
|Deniz GMYO
|3,04
|0,00
|12,59
|Denizbank
|6,46
|-2,27
|76,02
|Denizli Cam
|11,04
|-0,99
|-6,99
|Derimod
|9,50
|-4,04
|26,50
|Desa Deri
|1,16
|-0,85
|14,85
|Despec Bilgisayar
|3,03
|-1,62
|-15,60
|Deva Holding
|3,86
|-1,78
|-11,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,11
|-2,63
|-5,13
|Ditaş Doğan
|6,14
|-0,49
|2,40
|DO-CO
|269,00
|2,28
|27,97
|Doğan Burda
|3,38
|-1,74
|1,81
|Doğan Gazetecilik
|5,00
|0,20
|81,16
|Doğan Holding
|0,98
|-3,92
|12,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-2,65
|-29,40
|Doğusan
|2,97
|1,02
|103,42
|Doğuş GMYO
|2,95
|0,00
|-8,95
|Doğuş Otomotiv
|7,51
|-0,40
|-8,86
|Döktaş Dökümcülük
|11,37
|-0,09
|3,36
|Duran Doğan Basım
|5,96
|1,02
|58,09
|Dyo Boya
|5,68
|-2,24
|-25,36
|Eczacıbaşı İlaç
|4,00
|-1,23
|-9,30
|Eczacıbaşı Yat. Ort.
|2,35
|1,29
|9,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|1,22
|-8,70
|Edip Gayrimenkul
|0,98
|1,03
|-16,95
|Ege Endüstri
|319,00
|-0,81
|6,36
|Ege Gübre
|26,28
|-0,98
|-0,90
|Ege Profil
|9,95
|1,22
|-0,30
|Ege Seramik
|3,46
|-1,42
|-24,78
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,54
|-3,57
|-21,74
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,48
|0,00
|2,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|0,00
|-35,00
|Egeplast
|7,27
|-0,41
|55,34
|Ekiz Kimya
|0,47
|0,00
|-17,54
|Emek Elektrik
|1,36
|-2,86
|-14,47
|Eminiş Ambalaj
|3,54
|1,43
|-23,71
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,00
|-9,96
|Enerjisa Enerji
|7,01
|1,01
|Enka İnşaat
|4,77
|-2,05
|-19,06
|Erbosan
|73,15
|-1,48
|-12,18
|Ereğli Demir Çelik
|10,69
|-0,56
|6,69
|Ersu Gıda
|1,02
|0,00
|-22,14
|Escort Teknoloji
|0,74
|-3,90
|-41,27
|Etiler Gıda
|3,93
|-1,50
|-16,20
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,87
|-3,33
|-23,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,76
|-2,56
|-20,83
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|-4,23
|-20,93
|Euro Yatırım Holding
|0,65
|-5,80
|6,56
|Fenerbahçe Futbol
|33,82
|-0,53
|-1,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|14,00
|-14,37
|1,38
|F-M İzmit Piston
|15,90
|-3,64
|26,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,94
|-2,48
|-19,92
|Ford Otosan
|57,30
|-1,80
|-1,28
|Frigo Pak Gıda
|1,71
|-10,00
|80,00
|Galatasaray Sportif
|2,28
|1,79
|8,70
|Garanti Bankası
|8,92
|-3,25
|-13,20
|Garanti Faktoring
|2,51
|-1,57
|-23,01
|Garanti Yat. Ort.
|0,70
|0,00
|-6,67
|Gedik Girişim
|1,24
|0,00
|4,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|2,66
|1,14
|5,56
|Gedik Yatırım Holding
|1,46
|0,69
|5,80
|Gediz Ambalaj
|7,45
|-0,53
|3,04
|Gentaş
|1,57
|-0,63
|-6,55
|Gersan Elektrik
|4,45
|-1,55
|-5,52
|Global Men. Değ.
|0,60
|0,00
|33,33
|Global Yat. Holding
|3,88
|-3,96
|7,48
|Good-Year
|3,58
|1,42
|-15,76
|Göltaş Çimento
|53,45
|-1,29
|-18,15
|Gözde Girişim
|4,14
|-2,13
|-26,86
|GSD Denizcilik
|1,35
|-1,46
|0,00
|GSD Holding
|0,88
|0,00
|22,22
|Gübre Fabrik.
|3,66
|-1,88
|-13,48
|Güler Yat. Holding
|1,67
|1,21
|43,97
|Güneş Sigorta
|1,49
|-3,87
|-9,70
|Halk GMYO
|0,86
|0,00
|-9,95
|Halk Sigorta
|1,40
|0,00
|-13,58
|Hatay Tekstil
|4,55
|-2,99
|-8,45
|Hedef Girişim
|1,98
|-1,00
|-18,85
|Hektaş
|10,59
|-2,84
|51,29
|Hürriyet Gzt.
|1,35
|1,50
|0,75
|ICBC Turkey Bank
|6,23
|0,81
|36,62
|İdealist GMYO
|2,52
|0,40
|23,53
|İhlas Ev Aletleri
|0,41
|-2,38
|-19,61
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|-4,29
|-31,63
|İhlas Gazetecilik
|0,99
|-2,94
|-16,10
|İhlas Holding
|0,42
|-2,33
|-20,75
|İhlas Yayın Holding
|0,42
|-4,55
|-17,65
|İndeks Bilgisayar
|10,88
|-3,37
|-5,39
|Info Yatırım
|1,09
|-2,68
|-7,63
|İntema
|26,06
|-0,61
|7,07
|İpek Doğal Enerji
|4,97
|-0,20
|-7,45
|İskenderun Demir Çelik
|8,92
|-1,98
|68,62
(Sürecek)