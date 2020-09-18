Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.015 1,83
BIST SINAİ 1.651 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 1.675 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 651 -0,92
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
18.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.015
|1,83
|BIST SINAİ
|1.651
|0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.675
|0,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|651
|-0,92
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.277
|-2,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.271
|0,78
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.262
|-0,66
|BIST METAL ANA
|2.823
|0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.230
|-0,27
|BIST MADENCİLİK
|1.253
|1,32
|BIST HİZMETLER
|1.026
|0,79
|BIST ELEKTRİK
|65
|-0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.291
|-0,32
|BIST TURİZM
|214
|2,04
|BIST TİCARET
|3.284
|0,06
|BIST İLETİŞİM
|364
|0,77
|BIST SPOR
|980
|7,96
|BIST İNŞAAT
|1.364
|5,51
|BIST MALİ
|1.141
|-0,24
|BIST BANKA
|1.098
|-0,22
|BIST SİGORTA
|5.148
|0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|904
|0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|955
|-0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|505
|-0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|1.674
|0,08
|BIST BİLİŞİM
|611
|1,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|980
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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