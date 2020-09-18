Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.015 1,83
BIST SINAİ 1.651 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 1.675 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 651 -0,92
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
18.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 4.015 1,83
BIST SINAİ 1.651 0,27
BIST GIDA, İÇECEK 1.675 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 651 -0,92
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.277 -2,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.271 0,78
BIST TAŞ, TOPRAK 1.262 -0,66
BIST METAL ANA 2.823 0,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.230 -0,27
BIST MADENCİLİK 1.253 1,32
BIST HİZMETLER 1.026 0,79
BIST ELEKTRİK 65 -0,23
BIST ULAŞTIRMA 1.291 -0,32
BIST TURİZM 214 2,04
BIST TİCARET 3.284 0,06
BIST İLETİŞİM 364 0,77
BIST SPOR 980 7,96
BIST İNŞAAT 1.364 5,51
BIST MALİ 1.141 -0,24
BIST BANKA 1.098 -0,22
BIST SİGORTA 5.148 0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 904 0,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 955 -0,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 505 -0,21
BIST TEKNOLOJİ 1.674 0,08
BIST BİLİŞİM 611 1,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 980 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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