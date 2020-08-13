Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.164 -4,63
BIST SINAİ 1.522 -1,47
BIST GIDA, İÇECEK 1.538 -0,86
BIST TEKSTIL, DERİ 579 -1,69
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
13.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.164
|-4,63
|BIST SINAİ
|1.522
|-1,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.538
|-0,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|579
|-1,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.071
|-2,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.169
|-1,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.181
|-2,08
|BIST METAL ANA
|2.534
|-1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.110
|-1,67
|BIST MADENCİLİK
|1.225
|-2,72
|BIST HİZMETLER
|1.000
|-0,74
|BIST ELEKTRİK
|59
|-2,71
|BIST ULAŞTIRMA
|1.312
|-2,48
|BIST TURİZM
|181
|-1,61
|BIST TİCARET
|3.167
|-0,34
|BIST İLETİŞİM
|387
|-1,11
|BIST SPOR
|630
|5,53
|BIST İNŞAAT
|1.262
|2,78
|BIST MALİ
|1.133
|-1,58
|BIST BANKA
|1.125
|-1,33
|BIST SİGORTA
|4.999
|-1,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|909
|-1,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|916
|-1,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|503
|-2,09
|BIST TEKNOLOJİ
|1.641
|-1,12
|BIST BİLİŞİM
|512
|-1,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|949
|-3,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA