Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.226 -2,14
BIST SINAİ 1.507 -3,39
BIST GIDA, İÇECEK 1.533 -4,25
BIST TEKSTIL, DERİ 601 -3,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
04.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.226
|-2,14
|BIST SINAİ
|1.507
|-3,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.533
|-4,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|601
|-3,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.123
|-3,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.162
|-3,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.137
|-5,85
|BIST METAL ANA
|2.392
|-1,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.127
|-2,92
|BIST MADENCİLİK
|1.305
|-3,03
|BIST HİZMETLER
|976
|-4,23
|BIST ELEKTRİK
|58
|-4,51
|BIST ULAŞTIRMA
|1.303
|1,89
|BIST TURİZM
|187
|-6,74
|BIST TİCARET
|3.103
|-8,05
|BIST İLETİŞİM
|373
|-0,43
|BIST SPOR
|618
|4,27
|BIST İNŞAAT
|1.180
|-4,34
|BIST MALİ
|1.141
|-3,41
|BIST BANKA
|1.110
|-3,69
|BIST SİGORTA
|4.971
|-5,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|943
|-2,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|933
|-2,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|533
|-4,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.633
|-2,72
|BIST BİLİŞİM
|525
|-4,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.078
|3,96
Kaynak: AA