Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 206.425 -2,51
BIST SINAİ 137.505 0,88
BIST GIDA, İÇECEK 144.467 -0,76
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
02.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|206.425
|-2,51
|BIST SINAİ
|137.505
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.467
|-0,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.999
|0,71
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|93.983
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.506
|0,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.837
|2,64
|BIST METAL ANA
|230.690
|1,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|167.709
|1,17
|BIST MADENCİLİK
|122.998
|2,52
|BIST HİZMETLER
|95.183
|-0,49
|BIST ELEKTRİK
|5.076
|0,59
|BIST ULAŞTIRMA
|151.013
|-1,12
|BIST TURİZM
|13.977
|0,77
|BIST TİCARET
|297.215
|-0,91
|BIST İLETİŞİM
|35.945
|-0,25
|BIST SPOR
|69.754
|2,25
|BIST İNŞAAT
|101.934
|0,14
|BIST MALİ
|116.585
|1,41
|BIST BANKA
|125.286
|0,38
|BIST SİGORTA
|418.543
|1,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.663
|1,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.781
|2,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.057
|2,82
|BIST TEKNOLOJİ
|152.823
|1,39
|BIST BİLİŞİM
|48.030
|-0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|72.210
|-0,75
Kaynak: AA