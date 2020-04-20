Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 155.428 4,76
BIST SINAİ 124.331 1,57
BIST GIDA, İÇECEK 137.358 2,10
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
20.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|155.428
|4,76
|BIST SINAİ
|124.331
|1,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.358
|2,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.026
|2,84
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.871
|2,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|100.634
|0,59
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.607
|2,32
|BIST METAL ANA
|222.698
|2,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.937
|1,83
|BIST MADENCİLİK
|108.725
|0,08
|BIST HİZMETLER
|84.665
|1,06
|BIST ELEKTRİK
|4.048
|2,79
|BIST ULAŞTIRMA
|129.675
|0,61
|BIST TURİZM
|11.385
|2,58
|BIST TİCARET
|262.742
|1,86
|BIST İLETİŞİM
|33.931
|0,33
|BIST SPOR
|49.834
|-3,04
|BIST İNŞAAT
|103.197
|-0,32
|BIST MALİ
|107.406
|0,31
|BIST BANKA
|122.430
|0,15
|BIST SİGORTA
|355.418
|1,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.029
|4,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.939
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.838
|1,64
|BIST TEKNOLOJİ
|129.005
|1,76
|BIST BİLİŞİM
|41.000
|3,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.345
|3,90
Kaynak: AA