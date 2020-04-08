Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 127.703 2,76
BIST SINAİ 116.619 0,43
BIST GIDA, İÇECEK 125.537 0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
08.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|127.703
|2,76
|BIST SINAİ
|116.619
|0,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.537
|0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.569
|2,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.563
|0,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.704
|0,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.253
|0,68
|BIST METAL ANA
|200.872
|-1,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.441
|1,02
|BIST MADENCİLİK
|97.680
|2,79
|BIST HİZMETLER
|78.642
|1,92
|BIST ELEKTRİK
|3.880
|0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|115.978
|1,83
|BIST TURİZM
|10.341
|1,75
|BIST TİCARET
|233.576
|0,78
|BIST İLETİŞİM
|33.711
|3,99
|BIST SPOR
|50.734
|6,33
|BIST İNŞAAT
|97.017
|1,57
|BIST MALİ
|101.708
|0,72
|BIST BANKA
|116.718
|0,72
|BIST SİGORTA
|319.358
|-0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.212
|3,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.800
|0,65
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.926
|0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|117.984
|2,61
|BIST BİLİŞİM
|37.697
|2,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.324
|3,71
Kaynak: AA