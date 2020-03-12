Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.259 -9,53
BIST SINAİ 112.053 -7,33
BIST GIDA, İÇECEK 121.476 -8,41
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.259
|-9,53
|BIST SINAİ
|112.053
|-7,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.476
|-8,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.278
|-13,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.368
|-12,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|90.083
|-6,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.544
|-8,51
|BIST METAL ANA
|207.902
|-5,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.756
|-8,34
|BIST MADENCİLİK
|84.216
|-8,42
|BIST HİZMETLER
|75.589
|-8,19
|BIST ELEKTRİK
|3.772
|-9,49
|BIST ULAŞTIRMA
|99.948
|-12,05
|BIST TURİZM
|8.378
|-14,57
|BIST TİCARET
|235.943
|-7,33
|BIST İLETİŞİM
|32.820
|-5,91
|BIST SPOR
|40.531
|-18,83
|BIST İNŞAAT
|86.384
|-4,84
|BIST MALİ
|105.020
|-7,94
|BIST BANKA
|127.262
|-8,06
|BIST SİGORTA
|363.581
|-3,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.605
|-15,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|74.060
|-7,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.451
|-11,14
|BIST TEKNOLOJİ
|109.170
|-9,02
|BIST BİLİŞİM
|30.764
|-14,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|55.077
|-15,88
Kaynak: AA