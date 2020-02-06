Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.322 0,37
BIST SINAİ 148.370 0,17
BIST GIDA, İÇECEK 160.024 0,49
BIST TEKSTIL, DERİ 55.
06.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|153.322
|0,37
|BIST SINAİ
|148.370
|0,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.024
|0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|55.350
|1,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|101.265
|-0,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.272
|-0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.000
|0,69
|BIST METAL ANA
|258.269
|-0,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.994
|1,39
|BIST MADENCİLİK
|111.738
|-0,88
|BIST HİZMETLER
|92.459
|-0,21
|BIST ELEKTRİK
|5.371
|0,33
|BIST ULAŞTIRMA
|179.702
|0,11
|BIST TURİZM
|15.381
|1,94
|BIST TİCARET
|245.994
|0,22
|BIST İLETİŞİM
|37.079
|-0,87
|BIST SPOR
|58.260
|1,28
|BIST İNŞAAT
|111.853
|-1,58
|BIST MALİ
|149.005
|0,12
|BIST BANKA
|180.224
|-0,01
|BIST SİGORTA
|407.470
|0,86
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.852
|-0,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.345
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.121
|0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|122.643
|-0,09
|BIST BİLİŞİM
|44.551
|-0,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.010
|2,38
Kaynak: AA