06.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 153.322 0,37 BIST SINAİ 148.370 0,17 BIST GIDA, İÇECEK 160.024 0,49 BIST TEKSTIL, DERİ 55.350 1,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 101.265 -0,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.272 -0,43 BIST TAŞ, TOPRAK 93.000 0,69 BIST METAL ANA 258.269 -0,30 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.994 1,39 BIST MADENCİLİK 111.738 -0,88 BIST HİZMETLER 92.459 -0,21 BIST ELEKTRİK 5.371 0,33 BIST ULAŞTIRMA 179.702 0,11 BIST TURİZM 15.381 1,94 BIST TİCARET 245.994 0,22 BIST İLETİŞİM 37.079 -0,87 BIST SPOR 58.260 1,28 BIST İNŞAAT 111.853 -1,58 BIST MALİ 149.005 0,12 BIST BANKA 180.224 -0,01 BIST SİGORTA 407.470 0,86 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.852 -0,78 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.345 0,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.121 0,59 BIST TEKNOLOJİ 122.643 -0,09 BIST BİLİŞİM 44.551 -0,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.010 2,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)