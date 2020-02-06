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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.322 0,37
BIST SINAİ 148.370 0,17
BIST GIDA, İÇECEK 160.024 0,49
BIST TEKSTIL, DERİ 55.

06.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.322 0,37
BIST SINAİ 148.370 0,17
BIST GIDA, İÇECEK 160.024 0,49
BIST TEKSTIL, DERİ 55.350 1,64
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 101.265 -0,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.272 -0,43
BIST TAŞ, TOPRAK 93.000 0,69
BIST METAL ANA 258.269 -0,30
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.994 1,39
BIST MADENCİLİK 111.738 -0,88
BIST HİZMETLER 92.459 -0,21
BIST ELEKTRİK 5.371 0,33
BIST ULAŞTIRMA 179.702 0,11
BIST TURİZM 15.381 1,94
BIST TİCARET 245.994 0,22
BIST İLETİŞİM 37.079 -0,87
BIST SPOR 58.260 1,28
BIST İNŞAAT 111.853 -1,58
BIST MALİ 149.005 0,12
BIST BANKA 180.224 -0,01
BIST SİGORTA 407.470 0,86
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.852 -0,78
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.345 0,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.121 0,59
BIST TEKNOLOJİ 122.643 -0,09
BIST BİLİŞİM 44.551 -0,25
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 63.010 2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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