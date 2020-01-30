Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 145.892 -3,43
BIST SINAİ 145.390 -0,62
BIST GIDA, İÇECEK 154.925 -0,92
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
30.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|145.892
|-3,43
|BIST SINAİ
|145.390
|-0,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.925
|-0,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.353
|-1,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.811
|-4,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.120
|0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.208
|-2,28
|BIST METAL ANA
|256.164
|-0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.640
|-0,81
|BIST MADENCİLİK
|111.245
|-0,47
|BIST HİZMETLER
|90.422
|-0,99
|BIST ELEKTRİK
|5.073
|-2,79
|BIST ULAŞTIRMA
|167.006
|-2,29
|BIST TURİZM
|14.054
|-2,22
|BIST TİCARET
|246.887
|-0,84
|BIST İLETİŞİM
|36.913
|0,12
|BIST SPOR
|55.164
|-1,81
|BIST İNŞAAT
|108.752
|-0,27
|BIST MALİ
|144.555
|0,34
|BIST BANKA
|175.985
|1,46
|BIST SİGORTA
|391.382
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.984
|-0,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.084
|-0,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.202
|-2,52
|BIST TEKNOLOJİ
|116.990
|-0,08
|BIST BİLİŞİM
|41.183
|-3,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.126
|-1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA