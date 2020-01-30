30.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 145.892 -3,43 BIST SINAİ 145.390 -0,62 BIST GIDA, İÇECEK 154.925 -0,92 BIST TEKSTIL, DERİ 52.353 -1,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.811 -4,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.120 0,32 BIST TAŞ, TOPRAK 89.208 -2,28 BIST METAL ANA 256.164 -0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.640 -0,81 BIST MADENCİLİK 111.245 -0,47 BIST HİZMETLER 90.422 -0,99 BIST ELEKTRİK 5.073 -2,79 BIST ULAŞTIRMA 167.006 -2,29 BIST TURİZM 14.054 -2,22 BIST TİCARET 246.887 -0,84 BIST İLETİŞİM 36.913 0,12 BIST SPOR 55.164 -1,81 BIST İNŞAAT 108.752 -0,27 BIST MALİ 144.555 0,34 BIST BANKA 175.985 1,46 BIST SİGORTA 391.382 0,21 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.984 -0,96 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.084 -0,71 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.202 -2,52 BIST TEKNOLOJİ 116.990 -0,08 BIST BİLİŞİM 41.183 -3,27 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.126 -1,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA