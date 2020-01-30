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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 145.892 -3,43
BIST SINAİ 145.390 -0,62
BIST GIDA, İÇECEK 154.925 -0,92
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

30.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 145.892 -3,43
BIST SINAİ 145.390 -0,62
BIST GIDA, İÇECEK 154.925 -0,92
BIST TEKSTIL, DERİ 52.353 -1,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.811 -4,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.120 0,32
BIST TAŞ, TOPRAK 89.208 -2,28
BIST METAL ANA 256.164 -0,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.640 -0,81
BIST MADENCİLİK 111.245 -0,47
BIST HİZMETLER 90.422 -0,99
BIST ELEKTRİK 5.073 -2,79
BIST ULAŞTIRMA 167.006 -2,29
BIST TURİZM 14.054 -2,22
BIST TİCARET 246.887 -0,84
BIST İLETİŞİM 36.913 0,12
BIST SPOR 55.164 -1,81
BIST İNŞAAT 108.752 -0,27
BIST MALİ 144.555 0,34
BIST BANKA 175.985 1,46
BIST SİGORTA 391.382 0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.984 -0,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.084 -0,71
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.202 -2,52
BIST TEKNOLOJİ 116.990 -0,08
BIST BİLİŞİM 41.183 -3,27
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.126 -1,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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