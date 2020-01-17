17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 137.891 0,81 BIST SINAİ 145.528 0,56 BIST GIDA, İÇECEK 154.678 0,83 BIST TEKSTIL, DERİ 52.044 2,18 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.334 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.617 -0,80 BIST TAŞ, TOPRAK 87.637 -0,23 BIST METAL ANA 256.908 1,38 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.551 1,50 BIST MADENCİLİK 107.369 0,66 BIST HİZMETLER 91.352 0,13 BIST ELEKTRİK 4.868 -0,07 BIST ULAŞTIRMA 180.939 -0,18 BIST TURİZM 13.069 -0,61 BIST TİCARET 247.085 0,79 BIST İLETİŞİM 37.108 -0,50 BIST SPOR 53.678 0,75 BIST İNŞAAT 105.429 -0,29 BIST MALİ 146.701 0,50 BIST BANKA 177.585 0,40 BIST SİGORTA 382.069 0,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.027 1,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.920 0,64 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.595 0,41 BIST TEKNOLOJİ 111.176 0,30 BIST BİLİŞİM 37.649 0,56 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.945 0,67

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)