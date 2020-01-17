Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 137.891 0,81
BIST SINAİ 145.528 0,56
BIST GIDA, İÇECEK 154.678 0,83
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|137.891
|0,81
|BIST SINAİ
|145.528
|0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.678
|0,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.044
|2,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.334
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.617
|-0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.637
|-0,23
|BIST METAL ANA
|256.908
|1,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.551
|1,50
|BIST MADENCİLİK
|107.369
|0,66
|BIST HİZMETLER
|91.352
|0,13
|BIST ELEKTRİK
|4.868
|-0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|180.939
|-0,18
|BIST TURİZM
|13.069
|-0,61
|BIST TİCARET
|247.085
|0,79
|BIST İLETİŞİM
|37.108
|-0,50
|BIST SPOR
|53.678
|0,75
|BIST İNŞAAT
|105.429
|-0,29
|BIST MALİ
|146.701
|0,50
|BIST BANKA
|177.585
|0,40
|BIST SİGORTA
|382.069
|0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.027
|1,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.920
|0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.595
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|111.176
|0,30
|BIST BİLİŞİM
|37.649
|0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.945
|0,67
Kaynak: AA