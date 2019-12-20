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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.927 -0,93
BIST SINAİ 134.153 1,16
BIST GIDA, İÇECEK 134.434 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:04
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.927 -0,93
BIST SINAİ 134.153 1,16
BIST GIDA, İÇECEK 134.434 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 43.634 0,55
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.856 -0,62
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.079 1,15
BIST TAŞ, TOPRAK 81.433 -0,21
BIST METAL ANA 232.793 1,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 174.152 0,76
BIST MADENCİLİK 105.040 5,04
BIST HİZMETLER 85.069 -0,29
BIST ELEKTRİK 4.609 -0,13
BIST ULAŞTIRMA 170.450 0,07
BIST TURİZM 11.012 1,83
BIST TİCARET 225.644 0,28
BIST İLETİŞİM 34.830 -1,45
BIST SPOR 54.907 -1,87
BIST İNŞAAT 99.076 -0,23
BIST MALİ 130.994 0,46
BIST BANKA 156.000 0,64
BIST SİGORTA 357.669 -0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.472 -0,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.431 0,31
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.620 0,25
BIST TEKNOLOJİ 93.816 -0,12
BIST BİLİŞİM 32.355 -0,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.055 0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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