Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.927 -0,93
BIST SINAİ 134.153 1,16
BIST GIDA, İÇECEK 134.434 -0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
20.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:04
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.927
|-0,93
|BIST SINAİ
|134.153
|1,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.434
|-0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.634
|0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.856
|-0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.079
|1,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.433
|-0,21
|BIST METAL ANA
|232.793
|1,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|174.152
|0,76
|BIST MADENCİLİK
|105.040
|5,04
|BIST HİZMETLER
|85.069
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|4.609
|-0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|170.450
|0,07
|BIST TURİZM
|11.012
|1,83
|BIST TİCARET
|225.644
|0,28
|BIST İLETİŞİM
|34.830
|-1,45
|BIST SPOR
|54.907
|-1,87
|BIST İNŞAAT
|99.076
|-0,23
|BIST MALİ
|130.994
|0,46
|BIST BANKA
|156.000
|0,64
|BIST SİGORTA
|357.669
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.472
|-0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.431
|0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.620
|0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|93.816
|-0,12
|BIST BİLİŞİM
|32.355
|-0,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.055
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA