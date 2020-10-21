Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

21.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:52
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.023,40 930,40 10,00
Akiş GMYO 4,59 4,18 9,81
T.S.K.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.023,40 930,40 10,00
Akiş GMYO 4,59 4,18 9,81
T.S.K.B. 1,69 1,54 9,74
Ford Otosan 96,30 92,60 4,00
İş Yatırım Menkul Değerler 10,65 10,26 3,80
GSD Holding 2,53 2,45 3,27
Ege Endüstri 984,40 955,60 3,01
Aksa 8,40 8,16 2,94
Migros Ticaret 43,50 42,30 2,84
İskenderun Demir Çelik 8,00 7,79 2,70
Özak GMYO 4,80 4,69 2,35
MLP Sağlık 18,45 18,11 1,88
Good-Year 6,25 6,14 1,79
Türkiye Sigorta 6,25 6,14 1,79
Aksa Enerji 6,82 6,70 1,79
Gübre Fabrikaları 35,32 34,72 1,73
Ereğli Demir Çelik 9,89 9,73 1,64
Vakıflar Bankası 4,34 4,27 1,64
Arçelik 28,12 27,70 1,52
Koza Altın 80,90 79,70 1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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