Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 603,90 549,00 10,00
Ege Endüstri 687,90 625,40 9,99 ...
07.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:03
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|603,90
|549,00
|10,00
|Ege Endüstri
|687,90
|625,40
|9,99
|Sasa Polyester
|12,47
|11,34
|9,96
|Brisa
|10,60
|9,64
|9,96
|ASELSAN
|16,79
|15,27
|9,95
|Akçansa
|11,38
|10,35
|9,95
|Doğuş Otomotiv
|15,85
|14,54
|9,01
|Albaraka Türk
|1,47
|1,35
|8,89
|Net Holding
|2,27
|2,09
|8,61
|Bursa Çimento
|5,96
|5,49
|8,56
|Karsan Otomotiv
|2,71
|2,52
|7,54
|Netaş Telekom.
|14,43
|13,42
|7,53
|Borusan Mannesmann
|12,25
|11,41
|7,36
|Çemtaş
|10,40
|9,70
|7,22
|Güneş Sigorta
|5,48
|5,12
|7,03
|Arçelik
|21,72
|20,30
|7,00
|Alarko Holding
|4,96
|4,66
|6,44
|Aksa Enerji
|4,80
|4,51
|6,43
|Trakya Cam
|3,90
|3,67
|6,27
|Zorlu Enerji
|2,21
|2,08
|6,25
Kaynak: AA