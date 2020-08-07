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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 603,90 549,00 10,00
Ege Endüstri 687,90 625,40 9,99 ...

Borsada en çok değer kazanan hisseler
07.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:03

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 603,90 549,00 10,00
Ege Endüstri 687,90 625,40 9,99
Sasa Polyester 12,47 11,34 9,96
Brisa 10,60 9,64 9,96
ASELSAN 16,79 15,27 9,95
Akçansa 11,38 10,35 9,95
Doğuş Otomotiv 15,85 14,54 9,01
Albaraka Türk 1,47 1,35 8,89
Net Holding 2,27 2,09 8,61
Bursa Çimento 5,96 5,49 8,56
Karsan Otomotiv 2,71 2,52 7,54
Netaş Telekom. 14,43 13,42 7,53
Borusan Mannesmann 12,25 11,41 7,36
Çemtaş 10,40 9,70 7,22
Güneş Sigorta 5,48 5,12 7,03
Arçelik 21,72 20,30 7,00
Alarko Holding 4,96 4,66 6,44
Aksa Enerji 4,80 4,51 6,43
Trakya Cam 3,90 3,67 6,27
Zorlu Enerji 2,21 2,08 6,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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