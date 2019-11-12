Borsada en çok değer kazanan hisseler

12.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,23 1,10 11,82 Pegasus 71,10 66,10 7,56 Türk Telekom 6,99 6,55 6,72 Metro Holding 2,40 2,29 4,80 Alarko Holding 4,86 4,64 4,74 Halk GMYO 0,98 0,94 4,26 İhlas Gayrimenkul 0,75 0,72 4,17 Hektaş 6,23 6,00 3,83 Torunlar GMYO 1,99 1,92 3,65 Enerjisa Enerji 6,53 6,32 3,32 Zorlu Enerji 1,26 1,22 3,28 Emlak Konut GMYO 1,30 1,26 3,17 Çelebi 100,10 97,35 2,82 Gübre Fabrik. 6,05 5,89 2,72 Türk Hava Yolları 13,34 12,99 2,69 Sabancı Holding 8,88 8,65 2,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,14 2,63 Koza Madencilik 8,96 8,74 2,52 Koza Altın 72,75 71,00 2,46 T. Halk Bankası 5,90 5,76 2,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA