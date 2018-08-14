Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 3,96 3,30 20,00
İş Fin.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|3,96
|3,30
|20,00
|İş Fin.Kir.
|2,25
|1,88
|19,68
|Kartonsan
|307,00
|274,70
|11,76
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,61
|10,56
|Bera Holding
|1,77
|1,61
|9,94
|Fenerbahçe Futbol
|23,62
|21,80
|8,35
|Gersan Elektrik
|4,22
|3,91
|7,93
|Galatasaray Sportif
|1,52
|1,41
|7,80
|Alarko Holding
|4,73
|4,39
|7,74
|ASELSAN
|27,12
|25,22
|7,53
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|2,54
|7,48
|Odaş Elektrik
|3,94
|3,67
|7,36
|Şekerbank
|1,05
|0,98
|7,14
|Ege Endüstri
|327,70
|306,00
|7,09
|Doğan Holding
|1,27
|1,19
|6,72
|Turcas Petrol
|1,69
|1,59
|6,29
|Arçelik
|13,25
|12,50
|6,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,16
|2,04
|5,88
|Karsan Otomotiv
|1,45
|1,37
|5,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,93
|4,66
|5,79