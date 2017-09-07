Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 5,53 4,79 15,45
Torunlar GMYO 6,03...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,53
|4,79
|15,45
|Torunlar GMYO
|6,03
|5,51
|9,44
|Doğan Holding
|1,01
|0,93
|8,60
|Yataş
|16,19
|15,46
|4,72
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,91
|8,51
|4,70
|Park Elek.Madencilik
|4,06
|3,89
|4,37
|Good-Year
|5,14
|4,93
|4,26
|Deva Holding
|4,67
|4,48
|4,24
|Brisa
|7,54
|7,24
|4,14
|Koza Madencilik
|7,84
|7,54
|3,98
|Koza Altın
|34,40
|33,14
|3,80
|Global Yat. Holding
|3,82
|3,70
|3,24
|Bagfaş
|11,14
|10,80
|3,15
|İhlas Holding
|0,67
|0,65
|3,08
|Ak Enerji
|1,10
|1,07
|2,80
|Ege Endüstri
|269,00
|261,70
|2,79
|Konya Çimento
|275,50
|268,40
|2,65
|Tofaş Oto. Fab.
|32,96
|32,16
|2,49
|Tat Gıda
|5,89
|5,75
|2,43
|Erbosan
|68,80
|67,20
|2,38