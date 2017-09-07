Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,53 4,79 15,45 Torunlar GMYO 6,03 5,51 9,44 Doğan Holding 1,01 0,93 8,60 Yataş 16,19 15,46 4,72 Alcatel Lucent Teletaş 8,91 8,51 4,70 Park Elek.Madencilik 4,06 3,89 4,37 Good-Year 5,14 4,93 4,26 Deva Holding 4,67 4,48 4,24 Brisa 7,54 7,24 4,14 Koza Madencilik 7,84 7,54 3,98 Koza Altın 34,40 33,14 3,80 Global Yat. Holding 3,82 3,70 3,24 Bagfaş 11,14 10,80 3,15 İhlas Holding 0,67 0,65 3,08 Ak Enerji 1,10 1,07 2,80 Ege Endüstri 269,00 261,70 2,79 Konya Çimento 275,50 268,40 2,65 Tofaş Oto. Fab. 32,96 32,16 2,49 Tat Gıda 5,89 5,75 2,43 Erbosan 68,80 67,20 2,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)