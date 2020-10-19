Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Net Holding 3,32 3,53 -5,95

Zorlu Enerji 2,78 2,91 -4,47 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 3,32 3,53 -5,95 Zorlu Enerji 2,78 2,91 -4,47 Alcatel Lucent Teletaş 31,52 32,78 -3,84 Petkim 4,48 4,63 -3,24 Coca Cola İçecek 53,05 54,65 -2,93 ARD Bilişim Teknolojileri 40,22 41,40 -2,85 Migros Ticaret 42,22 43,34 -2,58 İpek Doğal Enerji 12,46 12,79 -2,58 Tümosan Motor ve Traktör 11,51 11,78 -2,29 Odaş Elektrik 3,48 3,55 -1,97 Tat Gıda 11,95 12,19 -1,97 Aygaz 12,31 12,55 -1,91 Aksa Enerji 6,72 6,85 -1,90 Netaş Telekomünikasyon 21,58 21,98 -1,82 Tüpraş 81,05 82,45 -1,70 Bim Mağazalar 68,60 69,70 -1,58 Gübre Fabrikaları 35,06 35,56 -1,41 Türk Traktör 117,80 119,40 -1,34 Bizim Mağazaları 16,72 16,93 -1,24 Doğan Holding 2,43 2,46 -1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara