Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Efes 21,94 24,32 -9,79
MLP Sağlık 14,89 16,48 -9,65 ...
28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|21,94
|24,32
|-9,79
|MLP Sağlık
|14,89
|16,48
|-9,65
|Borusan Mannesmann
|9,89
|10,91
|-9,35
|Koza Altın
|73,00
|79,75
|-8,46
|TAV Havalimanları
|20,36
|22,12
|-7,96
|Alarko GMYO
|14,07
|15,23
|-7,62
|Bursa Çimento
|3,39
|3,66
|-7,38
|Ülker Bisküvi
|20,48
|22,10
|-7,33
|Turcas Petrol
|3,30
|3,56
|-7,30
|Net Holding
|2,00
|2,15
|-6,98
|T.S.K.B.
|1,10
|1,18
|-6,78
|Garanti Bankası
|9,50
|10,19
|-6,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,06
|6,50
|-6,77
|Pegasus
|54,00
|57,90
|-6,74
|GSD Holding
|1,42
|1,52
|-6,58
|Torunlar GMYO
|2,56
|2,74
|-6,57
|İş Bankası (C)
|5,71
|6,11
|-6,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|2,45
|-6,53
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,42
|-6,34
|İş Fin.Kir.
|3,13
|3,34
|-6,29
Kaynak: AA