Borsada en çok değer kaybeden hisseler

14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 420,00 433,00 -3,00 Gübre Fabrik. 8,63 8,82 -2,15 Halk GMYO 1,47 1,50 -2,00 Alarko GMYO 93,75 95,45 -1,78 Batı Çimento 3,69 3,75 -1,60 Tüpraş 123,80 125,50 -1,35 Koza Altın 76,75 77,80 -1,35 Net Holding 2,55 2,58 -1,16 MLP Sağlık 15,80 15,98 -1,13 İş GMYO 1,81 1,83 -1,09 TAV Havalimanları 29,20 29,52 -1,08 Aksa 13,90 14,02 -0,86 Tümosan Motor ve Traktör 6,94 6,99 -0,72 Klimasan Klima 18,06 18,18 -0,66 Karsan Otomotiv 1,54 1,55 -0,65 Emlak Konut GMYO 1,57 1,58 -0,63 Albaraka Türk 1,71 1,72 -0,58 Erbosan 26,74 26,88 -0,52 İş Fin.Kir. 3,98 4,00 -0,50 Doğan Holding 2,02 2,03 -0,49

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)