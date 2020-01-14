Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 420,00 433,00 -3,00
Gübre Fabrik.
14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|420,00
|433,00
|-3,00
|Gübre Fabrik.
|8,63
|8,82
|-2,15
|Halk GMYO
|1,47
|1,50
|-2,00
|Alarko GMYO
|93,75
|95,45
|-1,78
|Batı Çimento
|3,69
|3,75
|-1,60
|Tüpraş
|123,80
|125,50
|-1,35
|Koza Altın
|76,75
|77,80
|-1,35
|Net Holding
|2,55
|2,58
|-1,16
|MLP Sağlık
|15,80
|15,98
|-1,13
|İş GMYO
|1,81
|1,83
|-1,09
|TAV Havalimanları
|29,20
|29,52
|-1,08
|Aksa
|13,90
|14,02
|-0,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,94
|6,99
|-0,72
|Klimasan Klima
|18,06
|18,18
|-0,66
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,55
|-0,65
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,58
|-0,63
|Albaraka Türk
|1,71
|1,72
|-0,58
|Erbosan
|26,74
|26,88
|-0,52
|İş Fin.Kir.
|3,98
|4,00
|-0,50
|Doğan Holding
|2,02
|2,03
|-0,49
Kaynak: AA