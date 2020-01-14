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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 420,00 433,00 -3,00
Gübre Fabrik.

14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 420,00 433,00 -3,00
Gübre Fabrik. 8,63 8,82 -2,15
Halk GMYO 1,47 1,50 -2,00
Alarko GMYO 93,75 95,45 -1,78
Batı Çimento 3,69 3,75 -1,60
Tüpraş 123,80 125,50 -1,35
Koza Altın 76,75 77,80 -1,35
Net Holding 2,55 2,58 -1,16
MLP Sağlık 15,80 15,98 -1,13
İş GMYO 1,81 1,83 -1,09
TAV Havalimanları 29,20 29,52 -1,08
Aksa 13,90 14,02 -0,86
Tümosan Motor ve Traktör 6,94 6,99 -0,72
Klimasan Klima 18,06 18,18 -0,66
Karsan Otomotiv 1,54 1,55 -0,65
Emlak Konut GMYO 1,57 1,58 -0,63
Albaraka Türk 1,71 1,72 -0,58
Erbosan 26,74 26,88 -0,52
İş Fin.Kir. 3,98 4,00 -0,50
Doğan Holding 2,02 2,03 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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