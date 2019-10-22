Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.

22.10.2019 18:34
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.Madencilik 2,76 2,91 -5,15
Polisan Holding 2,61 2,69 -2,97
Göltaş Çimento 13,12 13,51 -2,89
Gözde Girişim 3,37 3,45 -2,32
Şişe Cam 4,45 4,51 -1,33
Enerjisa Enerji 6,11 6,19 -1,29
Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,67 -1,20
Bim Mağazalar 47,20 47,72 -1,09
Soda Sanayii 5,81 5,87 -1,02
Tofaş Oto. Fab. 21,08 21,28 -0,94
Çemaş Döküm 1,07 1,08 -0,93
Konya Çimento 203,60 205,10 -0,73
Trakya Cam 3,02 3,04 -0,66
Tümosan Motor ve Traktör 4,55 4,58 -0,66
Ereğli Demir Çelik 6,46 6,50 -0,62
Güneş Sigorta 1,73 1,74 -0,57
Anadolu Grubu Holding 14,18 14,26 -0,56
Enka İnşaat 5,51 5,54 -0,54
Gersan Elektrik 2,19 2,20 -0,45
Afyon Çimento 4,44 4,46 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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