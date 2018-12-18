Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,78 7,22 -19,94
Çemaş Döküm 0,80 0,99...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,78 7,22 -19,94
Çemaş Döküm 0,80 0,99 -19,19
Fenerbahçe Futbol 6,89 7,15 -3,64
Anadolu Cam 2,49 2,57 -3,11
Soda Sanayii 7,40 7,61 -2,76
Mavi Giyim 31,92 32,60 -2,09
Tüpraş 122,30 124,80 -2,00
Ege Endüstri 347,90 355,00 -2,00
Şişe Cam 5,23 5,31 -1,51
İskenderun Demir Çelik< 5,55 5,63 -1,42
Koza Altın 51,80 52,50 -1,33
Coca Cola İçecek 29,00 29,38 -1,29
Sasa Polyester 7,93 8,03 -1,25
Gentaş 1,78 1,80 -1,11
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,70 2,73 -1,10
İpek Doğal Enerji 5,50 5,55 -0,90
Hektaş 9,13 9,20 -0,76
Gübre Fabrik. 2,78 2,80 -0,71
Türk Traktör 33,34 33,56 -0,66
Göltaş Çimento 37,08 37,32 -0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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