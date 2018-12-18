Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,78 7,22 -19,94
Çemaş Döküm 0,80 0,99...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,78
|7,22
|-19,94
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,99
|-19,19
|Fenerbahçe Futbol
|6,89
|7,15
|-3,64
|Anadolu Cam
|2,49
|2,57
|-3,11
|Soda Sanayii
|7,40
|7,61
|-2,76
|Mavi Giyim
|31,92
|32,60
|-2,09
|Tüpraş
|122,30
|124,80
|-2,00
|Ege Endüstri
|347,90
|355,00
|-2,00
|Şişe Cam
|5,23
|5,31
|-1,51
|İskenderun Demir Çelik<
|5,55
|5,63
|-1,42
|Koza Altın
|51,80
|52,50
|-1,33
|Coca Cola İçecek
|29,00
|29,38
|-1,29
|Sasa Polyester
|7,93
|8,03
|-1,25
|Gentaş
|1,78
|1,80
|-1,11
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,70
|2,73
|-1,10
|İpek Doğal Enerji
|5,50
|5,55
|-0,90
|Hektaş
|9,13
|9,20
|-0,76
|Gübre Fabrik.
|2,78
|2,80
|-0,71
|Türk Traktör
|33,34
|33,56
|-0,66
|Göltaş Çimento
|37,08
|37,32
|-0,64
Kaynak: AA