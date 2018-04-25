Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kipa Ticaret 2,39 2,98 -19,80 Tümosan Motor ve Traktör 6,11 6,68 -8,53 Ayen Enerji 4,75 5,11 -7,05 Otokar 85,50 91,50 -6,56 Ford Otosan 55,50 59,25 -6,33 Sasa Polyester 13,27 14,11 -5,95 MLP Sağlık 16,50 17,38 -5,06 Aksa 16,16 16,99 -4,89 Türk Traktör 65,85 69,20 -4,84 Akbank 8,96 9,39 -4,58 Garanti Bankası 9,27 9,71 -4,53 Koç Holding 13,88 14,51 -4,34 Koza Altın 46,62 48,72 -4,31 Tofaş Oto. Fab. 25,08 26,12 -3,98 Anadolu Efes 25,88 26,92 -3,86 Zorlu Enerji 1,75 1,82 -3,85 Gübre Fabrik. 3,78 3,93 -3,82 Şekerbank 1,53 1,59 -3,77 Galatasaray Sportif 2,05 2,13 -3,76 Doğan Holding 1,05 1,09 -3,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)