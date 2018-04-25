Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 2,39 2,98 -19,80
Tümosan Motor ve Traktör...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 2,39 2,98 -19,80
Tümosan Motor ve Traktör 6,11 6,68 -8,53
Ayen Enerji 4,75 5,11 -7,05
Otokar 85,50 91,50 -6,56
Ford Otosan 55,50 59,25 -6,33
Sasa Polyester 13,27 14,11 -5,95
MLP Sağlık 16,50 17,38 -5,06
Aksa 16,16 16,99 -4,89
Türk Traktör 65,85 69,20 -4,84
Akbank 8,96 9,39 -4,58
Garanti Bankası 9,27 9,71 -4,53
Koç Holding 13,88 14,51 -4,34
Koza Altın 46,62 48,72 -4,31
Tofaş Oto. Fab. 25,08 26,12 -3,98
Anadolu Efes 25,88 26,92 -3,86
Zorlu Enerji 1,75 1,82 -3,85
Gübre Fabrik. 3,78 3,93 -3,82
Şekerbank 1,53 1,59 -3,77
Galatasaray Sportif 2,05 2,13 -3,76
Doğan Holding 1,05 1,09 -3,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et