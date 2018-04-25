Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kipa Ticaret 2,39 2,98 -19,80
Tümosan Motor ve Traktör...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kipa Ticaret
|2,39
|2,98
|-19,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,11
|6,68
|-8,53
|Ayen Enerji
|4,75
|5,11
|-7,05
|Otokar
|85,50
|91,50
|-6,56
|Ford Otosan
|55,50
|59,25
|-6,33
|Sasa Polyester
|13,27
|14,11
|-5,95
|MLP Sağlık
|16,50
|17,38
|-5,06
|Aksa
|16,16
|16,99
|-4,89
|Türk Traktör
|65,85
|69,20
|-4,84
|Akbank
|8,96
|9,39
|-4,58
|Garanti Bankası
|9,27
|9,71
|-4,53
|Koç Holding
|13,88
|14,51
|-4,34
|Koza Altın
|46,62
|48,72
|-4,31
|Tofaş Oto. Fab.
|25,08
|26,12
|-3,98
|Anadolu Efes
|25,88
|26,92
|-3,86
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,82
|-3,85
|Gübre Fabrik.
|3,78
|3,93
|-3,82
|Şekerbank
|1,53
|1,59
|-3,77
|Galatasaray Sportif
|2,05
|2,13
|-3,76
|Doğan Holding
|1,05
|1,09
|-3,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)