Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,67
|6,48
|2,93
|Koza Madencilik
|7,26
|7,09
|2,40
|Good-Year
|3,43
|3,36
|2,08
|Eczacıbaşı İlaç
|3,74
|3,68
|1,63
|Enka İnşaat
|5,07
|5,00
|1,40
|Otokar
|76,55
|75,50
|1,39
|Türk Traktör
|54,75
|54,00
|1,39
|Halkbank
|7,98
|7,88
|1,27
|Doğan Holding
|0,98
|0,97
|1,03
|Ege Endüstri
|319,50
|316,50
|0,95
|Mavi Giyim
|46,34
|46,00
|0,74
|Soda Sanayii
|5,48
|5,44
|0,74
|Ford Otosan
|61,10
|60,80
|0,49
|Koza Altın
|46,46
|46,24
|0,48
|Deva Holding
|3,89
|3,88
|0,26
|Sabancı Holding
|9,70
|9,69
|0,10