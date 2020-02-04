Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,40 4,50 -2,22
Brisa 9,62 9,81 -1,94
MLP Sağlık...
04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|4,40
|4,50
|-2,22
|Brisa
|9,62
|9,81
|-1,94
|MLP Sağlık
|17,78
|18,02
|-1,33
|Soda Sanayii
|6,38
|6,46
|-1,24
|İş Y. Men. Değ.
|5,06
|5,12
|-1,17
|Gözde Girişim
|4,97
|5,02
|-1,00
|Trakya Cam
|4,08
|4,11
|-0,73
|Otokar
|158,70
|159,70
|-0,63
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,19
|-0,46
|Deva Holding
|11,10
|11,15
|-0,45
|Koza Altın
|78,35
|78,55
|-0,25
|Enka İnşaat
|6,92
|6,93
|-0,14
|Ege Endüstri
|712,30
|713,00
|-0,10
Kaynak: AA