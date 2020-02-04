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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,40 4,50 -2,22
Brisa 9,62 9,81 -1,94
MLP Sağlık...

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsada değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,40 4,50 -2,22
Brisa 9,62 9,81 -1,94
MLP Sağlık 17,78 18,02 -1,33
Soda Sanayii 6,38 6,46 -1,24
İş Y. Men. Değ. 5,06 5,12 -1,17
Gözde Girişim 4,97 5,02 -1,00
Trakya Cam 4,08 4,11 -0,73
Otokar 158,70 159,70 -0,63
Odaş Elektrik 2,18 2,19 -0,46
Deva Holding 11,10 11,15 -0,45
Koza Altın 78,35 78,55 -0,25
Enka İnşaat 6,92 6,93 -0,14
Ege Endüstri 712,30 713,00 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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