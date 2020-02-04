Borsada değer kaybeden hisseler

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 4,40 4,50 -2,22 Brisa 9,62 9,81 -1,94 MLP Sağlık 17,78 18,02 -1,33 Soda Sanayii 6,38 6,46 -1,24 İş Y. Men. Değ. 5,06 5,12 -1,17 Gözde Girişim 4,97 5,02 -1,00 Trakya Cam 4,08 4,11 -0,73 Otokar 158,70 159,70 -0,63 Odaş Elektrik 2,18 2,19 -0,46 Deva Holding 11,10 11,15 -0,45 Koza Altın 78,35 78,55 -0,25 Enka İnşaat 6,92 6,93 -0,14 Ege Endüstri 712,30 713,00 -0,10

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)