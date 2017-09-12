Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 19,95 20,92 -4,64
Migros Ticaret 28,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|19,95
|20,92
|-4,64
|Migros Ticaret
|28,10
|29,00
|-3,10
|Tekfen Holding
|11,77
|12,13
|-2,97
|Ülker Bisküvi
|20,32
|20,84
|-2,50
|Gözde Girişim
|3,65
|3,74
|-2,41
|Koza Madencilik
|7,55
|7,70
|-1,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,76
|4,85
|-1,86
|Halk GMYO
|1,09
|1,11
|-1,80
|Trabzonspor Sportif
|2,98
|3,03
|-1,65
|İpek Doğal Enerji
|5,39
|5,48
|-1,64
|Çelebi
|34,34
|34,90
|-1,60
|İhlas Holding
|0,64
|0,65
|-1,54
|Global Yat. Holding
|3,91
|3,97
|-1,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,32
|5,40
|-1,48
|Deva Holding
|4,73
|4,80
|-1,46
|Koza Altın
|32,06
|32,50
|-1,35
|Tofaş Oto. Fab.
|32,30
|32,72
|-1,28
|Türk Traktör
|85,20
|86,30
|-1,27
|Koç Holding
|17,37
|17,59
|-1,25
|Tüpraş
|123,00
|124,50
|-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)