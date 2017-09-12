Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 19,95 20,92 -4,64 Migros Ticaret 28,10 29,00 -3,10 Tekfen Holding 11,77 12,13 -2,97 Ülker Bisküvi 20,32 20,84 -2,50 Gözde Girişim 3,65 3,74 -2,41 Koza Madencilik 7,55 7,70 -1,95 Beşiktaş Futbol Yat. 4,76 4,85 -1,86 Halk GMYO 1,09 1,11 -1,80 Trabzonspor Sportif 2,98 3,03 -1,65 İpek Doğal Enerji 5,39 5,48 -1,64 Çelebi 34,34 34,90 -1,60 İhlas Holding 0,64 0,65 -1,54 Global Yat. Holding 3,91 3,97 -1,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,32 5,40 -1,48 Deva Holding 4,73 4,80 -1,46 Koza Altın 32,06 32,50 -1,35 Tofaş Oto. Fab. 32,30 32,72 -1,28 Türk Traktör 85,20 86,30 -1,27 Koç Holding 17,37 17,59 -1,25 Tüpraş 123,00 124,50 -1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)