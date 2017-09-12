Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 19,95 20,92 -4,64
Migros Ticaret 28,10...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
TAV Havalimanları 19,95 20,92 -4,64
Migros Ticaret 28,10 29,00 -3,10
Tekfen Holding 11,77 12,13 -2,97
Ülker Bisküvi 20,32 20,84 -2,50
Gözde Girişim 3,65 3,74 -2,41
Koza Madencilik 7,55 7,70 -1,95
Beşiktaş Futbol Yat. 4,76 4,85 -1,86
Halk GMYO 1,09 1,11 -1,80
Trabzonspor Sportif 2,98 3,03 -1,65
İpek Doğal Enerji 5,39 5,48 -1,64
Çelebi 34,34 34,90 -1,60
İhlas Holding 0,64 0,65 -1,54
Global Yat. Holding 3,91 3,97 -1,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,32 5,40 -1,48
Deva Holding 4,73 4,80 -1,46
Koza Altın 32,06 32,50 -1,35
Tofaş Oto. Fab. 32,30 32,72 -1,28
Türk Traktör 85,20 86,30 -1,27
Koç Holding 17,37 17,59 -1,25
Tüpraş 123,00 124,50 -1,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)