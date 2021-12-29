Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 204 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 204 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 29.12.2021
|PD
|PD/DD
|BIST 100
|Ereğli Demir Çelik
|102.480.000.000
|1,97
|Enka İnşaat
|85.904.000.000
|1,42
|Ford Otosan
|85.236.039.000
|9,47
|Koç Holding
|74.707.556.553
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|67.512.000.000
|2,34
|Sasa Polyester
|59.752.000.000
|14,81
|Aselsan
|49.339.200.000
|2,39
|Garanti Bankası
|48.048.000.000
|0,68
|Turkcell
|43.120.000.000
|1,97
|Şişe Cam
|42.425.514.678
|1,57
|Tüpraş
|39.115.479.040
|2,89
|Bim Mağazalar
|38.678.640.000
|5,76
|Akbank
|38.220.000.000
|0,54
|Tofaş Oto. Fab.
|37.200.000.000
|7,44
|Türk Telekom
|35.105.000.000
|2,30
|Arçelik
|33.921.555.891
|2,29
|İş Bankası (C)
|33.569.776.200
|0,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|29.226.797.443
|0,52
|Türk Hava Yolları
|29.090.400.000
|0,51
|Sabancı Holding
|27.218.988.440
|0,61
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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