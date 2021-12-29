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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 204 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 204 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 29.12.2021

PD

PD/DD

BIST 100

Ereğli Demir Çelik

102.480.000.000

1,97

Enka İnşaat

85.904.000.000

1,42

Ford Otosan

85.236.039.000

9,47

Koç Holding

74.707.556.553

1,35

İskenderun Demir Çelik

67.512.000.000

2,34

Sasa Polyester

59.752.000.000

14,81

Aselsan

49.339.200.000

2,39

Garanti Bankası

48.048.000.000

0,68

Turkcell

43.120.000.000

1,97

Şişe Cam

42.425.514.678

1,57

Tüpraş

39.115.479.040

2,89

Bim Mağazalar

38.678.640.000

5,76

Akbank

38.220.000.000

0,54

Tofaş Oto. Fab.

37.200.000.000

7,44

Türk Telekom

35.105.000.000

2,30

Arçelik

33.921.555.891

2,29

İş Bankası (C)

33.569.776.200

0,45

Yapı ve Kredi Bank.

29.226.797.443

0,52

Türk Hava Yolları

29.090.400.000

0,51

Sabancı Holding

27.218.988.440

0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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