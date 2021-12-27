Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 222 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 222 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|101.290.000.000
|1,95
|Ford Otosan
|87.095.862.000
|9,67
|Enka İnşaat
|82.712.000.000
|1,37
|Koç Holding
|75.975.505.578
|1,38
|İskenderun Demir Çelik
|66.874.000.000
|2,31
|SASA Polyester
|56.840.000.000
|14,08
|ASELSAN
|50.707.200.000
|2,46
|Garanti Bankası
|49.518.000.000
|0,70
|Şişe Cam
|42.639.939.662
|1,58
|Turkcell
|42.548.000.000
|1,94
|Akbank
|40.508.000.000
|0,58
|BİM Mağazalar
|39.619.800.000
|5,90
|Tüpraş
|39.541.191.680
|2,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|36.725.000.000
|7,34
|Türk Telekom
|36.645.000.000
|2,40
|İş Bankası (C)
|35.684.762.100
|0,48
|Arçelik
|35.002.721.019
|2,36
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.662.796.161
|0,55
|Türk Hava Yolları
|29.228.400.000
|0,51
|Sabancı Holding
|27.871.917.697
|0,62
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500