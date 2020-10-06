Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

06.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:45
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 579 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 579 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 42.271.200.000 2,82
Bim Mağazalar 42.170.040.000 8,35
Enka İnşaat 39.480.000.000 0,90
Koç Holding 37.328.419.296 0,92
Turkcell 34.386.000.000 1,76
Ereğli Demir Çelik 33.740.000.000 0,95
Garanti Bankası 29.862.000.000 0,51
Ford Otosan 29.774.713.500 7,17
Akbank 26.728.000.000 0,46
Türk Telekom 25.620.000.000 2,39
İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,37
İskenderun Demir Çelik 22.069.000.000 1,14
Şişe Cam 20.983.016.285 1,37
Tüpraş 20.046.056.960 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Sabancı Holding 17.159.797.060 0,49
Arçelik 16.068.816.715 1,50
Vakıflar Bankası 16.013.052.209 0,37
Türk Hava Yolları 14.655.600.000 0,36
Sasa Polyester 14.010.400.000 5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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