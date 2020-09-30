Borsa İstanbul'da günlük işlem hacmi rekoru
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Borsa İstanbul'da günlük işlem hacmi rekoru

30.09.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:14
Borsa İstanbul'da günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul, pay vadeli işlem sözleşmelerinde, günlük işlem hacminde 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL ile rekor seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

Borsa İstanbul, pay vadeli işlem sözleşmelerinde, günlük işlem hacminde 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL ile rekor seviyeye ulaşıldığını bildirdi.

Borsa İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pay vadeli işlem sözleşmelerinde 30 Eylül 2020 tarihinde günlük işlem hacmi 5 milyar 905 milyon 478 bin 435 TL rekor seviyeye ulaşmıştır. ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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