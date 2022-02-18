Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 2021'de 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırdıklarını belirterek, "Panelsan'ın halka arzıyla, 2022 yılının ilk halka arzını gerçekleştirmiş oluyoruz. Panelsan ile, 2022 yılının halka arzlarına iyi bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da gong Panelsan için çaldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, halka arz yoluyla sağlanan kaynağın Panelsan'ın büyümesine önemli bir ivme katacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyük bir sanayi kuruluşumuz olan Panelsan'ı borsamızda görmekten çok mutluyuz. Halka arz yoluyla sağlanan kaynağı, üretim ve ihracatına katkı yapacak yatırımlarda değerlendirecek olması, büyümesine önemli bir ivme katacaktır. Panelsan'ın bu büyümeyle küresel bir marka olacağına inanıyorum."

Ergun, Panelsan'ın gelen yüksek taleple başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplam 214 milyon TL halka arz tutarı ile 42 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla, bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Panelsan'a borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

Panelsan ile, 2022 yılının halka arzlarına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Ergun, "Borsa olarak 2021 yılını rekorlarla kapattık. 2021 yılında 52 şirket ile halka arz sayısında rekor kırdık. Bundan önceki rekor 1990 yılına aitti ve 35 halka arz gerçekleşmişti. Halka arz olan şirket sayısında olduğu gibi, halka arzdan pay alan yatırımcı sayısında, piyasa işlem hacimlerimizde ve endekslerimizde de rekorlar kırdık 2021 yılında. 2022 yılının da benzer şekilde bereketli geçmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-"Ürettiğimiz ürünler enerji ithalatının azalmasına katkı sağlayan ürünler"

Panelsan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maşlak ise şirketin 2004 yılında Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetlerine başladığını belirterek, yaptığı yatırımlarla toplam kapalı alanını 9 kat büyüttüğünü söyledi.

Panelsan'ın üretim tesislerinde ısı yalıtım dolgulu çatı, ve cephe sandviç panel ile EPS ısı yalıtım levhaları ürettiğini belirten Maşlak şunları kaydetti :

"Ürünlerimizin tamamı günümüzde, dünyada ve ülkemizde enerji verildiği destekleyen hane halklarına, sanayiciye, ülkemizin cari açığının ana nedeni olan enerji ithalatının azalmasına katkı sağlayan ürünlerdir.Ayrıca sandviç panel ürün grubumuz endüstriyel kalkınmanın ana unsuru olan üretim tesislerinin vazgeçilmezidir.Kısaca Panelsan tüketici dostu, ülke ekonomisine değer katan, çevre ile barışık olanı üreten ve paylaşandır."

Hükümetin açıkladığı ihracatçı ve sanayiciye verilen teşviklerin önemine vurgu yapan Maşlak, şunları kaydetti:

"Teşvikler ve yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) Kredi sistemi ile yatırımların artacağı aşikardır. Panelsan halka arzdan aldığı güç ile yatırımcının yanında yer alacak ve pazar payını artıracaktır.Panelsan halka arzdan aldığı güç ile yatırımcının yanında yer alacak ve pazar payını arttıracaktır.Panelsan sürdürülebilir büyümeye önem veren ve bu esnada döngüsel ekonomi, çevre ve insan odaklı yönetime sahiptir. Kendimizi geliştirmek, çevremize örnek olmak önceliğimizdir.2020 yılında beyaz yaka kadın iş gücü oranı olan Panelsan 2021 sonu itibariyle bu oranı yüzde 42 seviyesine çıkarmıştır.Mavi yaka kadın iş gücü oranımızda her geçen gün artmaktadır."

Maşlak, 2020 yılında tesislerin çatısına kurdukları 1,2 MW güneş enerjisi santrali sayesinde, tüketilen elektriğin yüzde 90'ını ürettiklerini belirterek, "Karbon ayak izimizi yapılan enerji verimliliği yatırımlarımız ile son 1 yılda yüzde 50 azalttık.Ana hedefimiz en kısa sürede üretim tesislerinde karbon ayak izimizi sıfırlamaktır" dedi.

Panelsan'ın net karını 2019-2020 yıllarında 5 kat, 2020/2021 9'uncu aylar kıyaslandığında ise 11 kat arttırdığını kaydeden Maşlak, "Yine aynı dönemde ( 2020/2021 9'uncu aylar) sandviç panel ihracatımız metrekare bazında 2 kat artmıştır.Döviz açık pozisyonu bulunmayan firmamız net nakit fazlası pozisyonundadır." ifadelerini kullandı.

Gedik Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç ise törende yaptığı konuşmada yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcıların yoğun talep gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu talep bizi çok memnun etti.Halka arz büyüklüğünün tam 8 katı talep toplarken bunun bireysel yatırımlar tarafında 11,5 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılar tarafında 5 kata yakın ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar tarafında ise 3 kata yakın talep geldi." değerlendirmesinde bulundu.