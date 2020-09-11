Borsa günü yükselişle kapattı
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Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı.

Borsa günü yükselişle kapattı
11.09.2020 18:44 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:50

Borsa, haftanın son işlem gününü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,33'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 3,64 puanlık artışla 1.102,70 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,46 azalırken, holding endeksi ise 0,60 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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