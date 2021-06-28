Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek günü 1.373,25 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,34 değer kaybederek günü 1.373,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,82 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ve Çin ile Hindistan arasında artan gerilimin yeni haftanın başlangıcında pay piyasalarını baskıladığını belirtti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde güven endeksleri, ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.370 puanın destek, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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