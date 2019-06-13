Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 2,27'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 2,27'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,27'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.104 puanlık azalışla 90 bin 501 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi ise yüzde 2,16 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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