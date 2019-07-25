Boris Johnson'ın hükümetinde kimler var? Johnson kardeşine hangi görevi verdi?
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, Theresa May'den devraldığı göreve resmen başlamasının ardından kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları yaptı. Yeni kabinede hangi isimler bulunuyor? Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson hangi görevi aldı?
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, Theresa May'den devraldığı göreve resmen başlamasının ardından kabinesindeki önemli bakanlıklara atamaları yaptı.
Avrupa Birliği'nden çıkma sürecini kararlılıkla sürdüreceğini belirten ve anlaşma yapılsa da yapılmasa da 31 Mart'ta Brexit'in gerçekleşeceği vaadini veren Johnson, bu süreçte kendine eşlik edecek bakanları da belirledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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