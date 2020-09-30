Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu

30.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:00
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu

ANTALYA'da PTT şubesine giren ve elinde ekmek bıçağı bulunan kimliği belirsiz kişi, kasada duran Serpil Büyük'ü (41), "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek tehdit edip, kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alarak, kaçtı.

ANTALYA'da PTT şubesine giren ve elinde ekmek bıçağı bulunan kimliği belirsiz kişi, kasada duran Serpil Büyük'ü (41), "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek tehdit edip, kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı alarak, kaçtı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi. Güvenlik görevlisinin olmadığı ve tek kişinin çalıştığı şubeye, akşam saatlerinde başında şapka ve yüzünde maske ile giren kimliği belirsiz kişi, kasaya yöneldi. Kasada görevli Serpil Büyük, gelen kişiye ne işlem yapmak istediğini sordu. Bu sırada yanında getirdiği ekmek bıçağını Büyük'e doğrultan şüpheli, "Borcum var, zaten cezaevine gireceğim. Kasadaki parayı ver" dedi. Büyük, yaşadığı korkuyla kasadaki yaklaşık 5 bin lirayı şüpheliye verdi. Parayı alan şüpheli, PTT şubesinden koşarak, kaçtı. Serpil Büyük ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şubede çalışma yapan polis, Büyük'ün ifadesine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, soyguncunun eşkalini belirlemeye çalışan polis ekipleri, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.


Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu
Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Seda Sayan Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borcu olduğunu öne sürerek PTT şubesini soydu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 19:00:27. #1.14#
title