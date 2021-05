Boomer ne demek? Boomer nedir?

Sosyal medyada gündem olan Boomer kelimesi merakla araştırılıyor. Özellikle gençlerin yaygın olarak kullandığı bu kelime boomer kalmak, boomer olmak, baby boomer gibi ifadelerde yer alıyor. Peki, Boomer ne demek? Boomer nedir? Boomer Türkçesi nedir? OK Boomer ne demek?

2019 tarihinden itibaren internet üzerindeki gençler arasında popülerlik kazanan, baby boomer neslinin basmakalıp olarak atfedilen tutumlarını reddetmek veya alay etmek için kullanılan bir slogan ve internet fenomenidir. Sosyal medyada gündem olan Boomer kelimesi merakla araştırılıyor. Özellikle gençlerin yaygın olarak kullandığı bu kelime boomer kalmak, boomer olmak, baby boomer gibi ifadelerde yer alıyor. Peki, Boomer ne demek? Boomer nedir?Boomer Türkçesi nedir? OK Boomer ne demek? İşte detaylar haberimizde…

BOOMER NE DEMEK?

Gençlerin sosyal medyada söz konusu nesle karşı kullandığı "OK boomer" ifadesi, "Tamam babalık, haklısın" "Yav he he moruk" gibi anlamlara geliyor. Küçümseme, alay etme maksadı taşıyan bu ifade, bu nesli çağa ayak uyduramadıkları ve gençleri anlamadıkları için eleştirel nitelikte kullanılıyor. Bu ifade ilk kez bir yaşlı adamın videosunda "Y ve Z kuşaklarının Peter Pan Sendromuna sahip olduklarını, hiç büyümek istemediklerini ve gençlik dönemlerinde sahip oldukları ütopik ideallerinin de bir şekilde yetişkinliğe evrileceğini düşündüklerini" söylemesiyle ortaya çıkmıştır.

OK BOOMER NEDİR?

OK boomer, 2019 tarihinden itibaren internet üzerindeki gençler arasında popülerlik kazanan, baby boomer neslinin basmakalıp olarak atfedilen tutumlarını reddetmek veya alay etmek için kullanılan bir slogan ve internet fenomeni. İfadenin, yaşlı jenerasyonlara karşılık olarak 2019'da bir TikTok videosunda ilk kez yaygın bir şekilde kullanımı dikkat çektiği halde, bundan yıllar önce kullanılmıştır. İfade bazıları tarafından yaş ayrımcılığı olarak görülse de, bir Yeni Zelanda milletvekili olan Chlöe Swarbrick'in diğer bir üyeye cevabı olarak kullanması dahil olmak üzere, yaşlı neslin de kullandığı örnekler bulunmaktadır.

BOOMER KALMAK NE DEMEK?

Eskilerin "konuya Fransız kalmak" ifadesi, şimdi "boomer kalmak" olarak güncellendi. Bu ifade, gelişmelerden ve gündemden geri kalanlar için alay amacıyla kullanılıyor.

ORTAYA ÇIKIŞI

"OK boomer", ifadesi, kimliği belirsiz yaşlı bir adamın bir TikTok videosunda konuştuğu şeylere tepki olarak popülerleşmiştir. Videosunda "Y ve Z kuşaklarının Peter Pan Sendromuna sahip olduklarını, hiç büyümek istemediklerini ve gençlik dönemlerinde sahip oldukları ütopik ideallerinin de bir şekilde yetişkinliğe evrileceğini düşündüklerini" söylemiştir. İfadenin kullanımı ilk kez bir Reddit yorumunda, yaygın kullanımından 10 yıl önce, 29 Ocak 2009'da görülmüştür.