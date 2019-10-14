Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı

Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı

TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı.

14.10.2019 15:13
Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı

TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)

Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

BOLU, (DHA) -

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Kaynak: DHA
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