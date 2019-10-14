Bolu tır yandı, otoyol ulaşıma kapandı
TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı.
TIR yandı, otoyol ulaşıma kapandı (1)
Bolu'da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR'ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
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BOLU, (DHA) -
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