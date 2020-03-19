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Hasan Aksoy, Koronavirüs, Türkiye, Bolu, Ekonomi

Bolu'nun çam kolonyasına rağbet arttı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte Bolu'nun meşhur çam kolonyasına talep arttı.

19.03.2020 08:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:02
Bolu'nun çam kolonyasına rağbet arttı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte Bolu'nun meşhur çam kolonyasına talep arttı. Kolonya firması sahibi Hasan Aksoy, koronavirüs salgınının ardından satışlarda adeta patlama yaşandığını belirtti. 

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte, tüm yurtta kolonya tüketiminde artış yaşandı. Bolu'dan dünyanın birçok ülkesine satışı yapılan meşhur çam kolonyasına da rağbet arttı. Koronavirüs salgının ardından satışlarda adeta patlama yaşanan çam kolonyasının üretici fabrikasının sahibi Hasan Aksoy, stoklarının yeterli olduğunu söyledi. Şu anda yalnızca iç piyasaya satış yaptıklarını belirten Aksoy, "Biz yurt dışı satışlarını kapattık. Sadece iç piyasaya mal veriyoruz. Ürün stoklarımız yeterli. Bu kadar satış olmasına, maliyetlerin de artmasına rağmen hiç zam yapmadık. Aynı fiyattan satıyoruz. Ürünlerimiz gayet yeterli. Virüs sebebiyle vatandaşların çok telaş etmesine gerek yok. Türkiye'nin her yerinde stoklarımız mevcut. İsteyen istediği kadar, istediği zaman ürün alabilir. Hiçbir problemimiz yok" dedi. 

'KOLONYALARIMIZ VİRÜSTEN KORUMAK İÇİN YETERLİ DERECEYE SAHİP'3 farklı aromalı kolonya ürettiklerini belirten Hasan Aksoy, "Bolu'nun meşhur çam kolonyası var. Limon kolonyamız var. Yine Bolu'ya has Abant Nilüferi kolonyamız var. Çam ve Abant Nilüferi kolonyamızın alkol oranı 70 derece. Limon kolonyamız ise 80 derece. Dolayısıyla 3 kolonyamız da bu virüsten korumak için yeterli dereceye sahip" diye konuştu. 'BAYİLERİMİZİ DE DENETLEDİK, ZAM YOK' Fabrika satışlarında ve bayi satışlarında bu süreçte zam yapmadıklarını ifade eden Aksoy, "Bütün bayilerimize aynı koşulları sağladık. Kesinlikle zam yok. Müşteri istediği zaman istediği kadar ürün alabilir. Bayilerimizin de zam yapmadığını denetledik. Onlarda da zam yok. Yurt dışı satışını kaldırdık. Önce vatanımız dedik. Yurt dışı çok önemli değil. Orası yalnızca ticari kar. Ama ticari karı düşünecek durumda değiliz. Sadece ülkemizin güvenliğine katkıda bulunmak için bütün üretimimizi iç piyasaya veriyoruz" dedi. BİLİNDİK MARKALAR TERCİH EDİLMELİAksoy, piyasadaki sahte kolonyalar konusunda da uyarılarda bulunarak, şöyle konuştu:  

"Vatandaşımız önce markaya itibar etsin. Güvendiği, bildiği bir marka ve bildiği bir mağazadan ürünü alsınlar. Evet açıkta, pazar yerlerinde markası belli olmayan ürünler satılıyor. Bunlara itibar edilmemeli. Daha güvendikleri bildikleri markadan ürün alırlarsa daha iyi olur. Onlarda her şey kontrol altında olduğu için herhangi bir sorun yaşanmayacaktır."  


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Kaynak: DHA

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