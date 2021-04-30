Bolu'da yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
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Bolu'da yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı

Bolu'da yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2018 yılında meydana gelen yangında zarar gören 150 hektarlık alan, fidan dikim ve teras çalışmasının ardından yeniden yeşermeye başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2018 yılında meydana gelen yangında zarar gören 150 hektarlık alan, fidan dikim ve teras çalışmasının ardından yeniden yeşermeye başladı.

İlçeye bağlı İbrahimözü köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle zarar gören bölgenin yeniden ıslah edilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Göynük Orman İşletme Şefliği ve köy sakinlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yanan alanlarda fidan dikim ve teraslama işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda dikilen fidanlar büyürken, teras alanlarında da yeşeren fidanlar görülmeye başlandı.

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, AA muhabirine, 2018'de yanan 150 hektar alanda yapılan çalışmaların sonucunda emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.

İbrahimözü Köyü Muhtarı Ziyafettin Akyıldız ise yangın sonrası dikilen fidanların boyunun 1,5 metreye ulaştığını ifade ederek, "Köy halkı ile fidanların bakımlarını yapmaktayız. Koruma yapıyoruz. Orman teşkilatımıza teşekkür ederiz. Kısa sürede fidanlama yaparak yeniden doğanın yeşil hale gelmesini sağladılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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