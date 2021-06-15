Bolu'da son 24 saatte en çok yağmur Yedigöller'e yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da son 24 saatte en çok yağmur Yedigöller'e yağdı

Bolu'da son 24 saatte en çok yağmur Yedigöller'e yağdı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yedigöller bölgesine 24 saatte metrekareye 41,4 kilogram yağış düştü.

Bolu'nun Yedigöller bölgesine 24 saatte metrekareye 41,4 kilogram yağış düştü.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte son 24 saatte metrekareye en fazla yağış düşen bölgeler arasında 41,4 kilogram ile Yedigöller birinci, 30,3 kilogram ile Bolu merkez ikinci, 28 kilogram ile Mudurnu ilçesi üçüncü sırada yer aldı.

İl genelinde hafta sonuna kadar sağanağın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Şemsiyeleri hazırlayın! Türkiye sağanak yağışa teslim olacak
Şemsiyeleri hazırlayın! Türkiye sağanak yağışa teslim olacak
Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den 22 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı! Şiddetli yağış, dolu ve fırtına geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Fahrettin Altun Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Selma Ergeç Hande Ataizi
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da son 24 saatte en çok yağmur Yedigöller'e yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:55:57. #1.15#

title